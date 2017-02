Sparta v krizi. Je to smutné, ale musíme se dívat spíš pod sebe, řekl Lafata

před 19 minutami

Sparta prohrála v Jablonci a výrazně ztratila v boji o titul. Lafata ale tvrdí, že šance ještě žije.

Jablonec - Kapitán fotbalistů Sparty David Lafata sice v závěru nastavení v Jablonci snížil z penalty a jedenáctým gólem se dotáhl na nejlepšího kanonýra soutěže Milana Škodu, jeho smutek z porážky na půdě bývalého zaměstnavatele to ale zmírnit nemohlo.

Letenští v 18. ligovém kole na severu Čech prohráli 1:3 a na třetím místě tabulky ztrácejí na vedoucí Slavii už šest a na druhou Plzeň pět bodů.

"Je to smutné, ale my se musíme spíš dívat pod sebe, aby se na nás nedotáhly ty mančafty. Šance (na titul) tam je, ale my teď máme hlavně co dělat sami se sebou. Musíme to co nejdřív zastavit, aby zase Sparta začala vítězit," řekl Lafata novinářům.

Připustil, že Sparta je na začátku jara v krizi. Vypadla v Evropské lize s Rostovem po vysoké venkovní porážce 0:4 a domácí remíze 1:1, v minulém ligovém kole na Letné jen se štěstím vydřela výhru 1:0 nad Bohemians 1905 a dnes v nejvyšší soutěži poprvé po šesti zápasech nebodovala.

"Mysleli jsme si, že třeba ten zápas s Bohemkou, kdy jsme to urvali spíš vůlí, by nás mohl postavit na nohy. Dnes jsme z prvních dvou útoků dostali dva góly a jsme teď bohužel v takové situaci, že se z toho už nezvedneme. Co střela na naši branku, to nám tam padne. A na druhé straně nic," smutnil Lafata.

"Z naší hry mám blbý pocit. Převahu sice máme, bušili jsme do nich, ale je to takové jalové. Néstor měl šanci, trefil tyčku, takže trochu smůla, ale není to ono. Chybí nám taková lehkost," podotkl pětatřicetiletý útočník.

Připustil, že Spartě výrazně chyběl režisér hry Bořek Dočkal, který v sobotu přestoupil do Číny. "Myslím, že Bořek byl jeden z nejlepších hráčů ligy, že by chyběl každému mančaftu, natož nám teď. Uvidíme, třeba trenér vymyslí nějakou taktiku," dodal bývalý reprezentant.

