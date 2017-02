Sparta schytala další facku. V Jablonci dostala tři góly a ztrácí v boji o titul

před 53 minutami

Jablonec porazil Spartu 3:1, rozhodnuto bylo velmi rychle. Pražané tak na třetím místě ztrácejí na Plzeň pět bodů a na Slavii už dokonce šest.

Jablonec - Další tvrdý direkt pro Spartu. Ve druhém jarním ligovém utkání Pražané prohráli na hřišti Jablonce 1:3. Severočeši zápas rozhodli už v úvodní dvacetiminutovce, kdy se dvakrát parádně trefil Mirzad Mehanovič.

Třetí branku přidal v závěru střídající Ondřej Mihálik a Sparta dokázala jen snížit v nastaveném čase, kdy penaltu nařízenou za faul na Václava Kadlece proměnil David Lafata.

"Budeme určitě kritičtí, ale nemyslím si, že bychom prohráli rozdílem třídy. Měli jsme spoustu šancí, nepodařilo se nám je proměnit. Inkasované branky jsou problém, uvědomujeme si to. Jsou to laciné góly," řekl kouč David Holoubek v pozápasovém televizním rozhovoru. K boji o titul pak uvedl: "Je to problém, týmy které jsou nad námi bodovaly, my ne."

Letenští v nejvyšší soutěži prohráli po šesti zápasech a na vedoucí tým tabulky Slavii ztrácí už šest a na druhou Plzeň pět bodů. Jablonec porazil Spartu v lize po jedenácti zápasech a posunul se na osmé místo.

Místo režiséra hry za Dočkala, který přestoupil do Číny, zaujal ve sparťanské záloze Néstor a oproti čtvrteční odvetě Evropské ligy s Rostovem se vrátil do sestavy hostů i bývalý jablonecký střelec Lafata.

Pražané začali aktivněji, ale skóre otevřel v deváté minutě Jablonec. Dlouhý nákop prodloužil Doležal, následně vyhrál hlavičkový souboj se sparťanskou obranou i Diviš a Mehanovič z voleje zpoza vápna zamířil povedeně přesně k tyči.

Bosenský ofenzivní hráč navíc za dalších jedenáct minut zvýšil na 2:0, když se prosadil opět z první po ukázkové kolmici šajtlí od Pospíšila. Mehanovič dal poprvé v české lize dva góly v jednom utkání. Spartě v té chvíli scházel na trávníku Costa, kterého kvůli zranění následně vystřídal Hybš.

Letenští drželi více než 60 procent času míč na svých kopačkách, ale z vytrvalé územní převahy v první půli nic nezískali. Lafata v dobré pozici přestřelil a v 35. minutě zastavila Néstorovu ránu tyč.

Po přestávce Jablonec soupeře na chvíli zatlačil, z chvilkového náporu ale nakonec vyplynul nebezpečný hostující brejk, který v 58. minutě zakončil nad branku Konaté. Pak opět převzali otěže sparťané. Jenže Čermákovu střelu zblokovala obrana a Sáčkovu ránu vyrazil Hrubý. V 73. minutě se po sérii narážeček pronikl do vápna Hybš, po kontaktu s domácím hráčem upadl, ale rozhodčí Královec penaltu neodpískal.

Krátce poté se v lize na hřiště poprvé od konce října dostal uzdravený hostující útočník Kadlec, ani on ale duel zdramatizovat nedokázal. Naopak tři minuty před koncem přidal třetí gól domácích Mihálik, který nejprve neproměnil brejk, ale pak se prosadil po závaru z následného rohu.

Ve čtvrté minutě nastavení ještě z penalty snížil Lafata, ale na výsledku to už nic změnit nemohlo. Sparta v lize ztratila body v pěti z posledních šesti venkovních utkání a vzdálila se jí vidina titulu.

18. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Sparta Praha 3:1 (2:0)

Branky: 9. a 20. Mehanovič, 87. Mihálik - 90.+4 z pen. Lafata. Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Dobrovolný. ŽK: V. Kadlec (Sparta). Diváci: 4062.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - V. Kubista, Pospíšil (71. Trávník) - Diviš, Mehanovič (86. Považanec), Hanousek - Doležal (66. Mihálik). Trenér: Klucký.

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Costa (21. Hybš) - Sáček, Čermák - Konaté (74. V. Kadlec), Néstor, Juliš (58. Šural) - Lafata. Trenér: Požár.

autoři: ČTK, Sport | před 53 minutami