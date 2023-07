Sparta v generálce na ligu smetla Anderlecht, Plzeň porazila Kodaň

Fotbalisté pražské Sparty v generálce na novou sezonu rozdrtili Anderlecht Brusel 6:0 a v závěrečném čtvrtém utkání letní přípravy poprvé zvítězili. Plzeň v generálce zdolala dánského mistra FC Kodaň 3:2 a udržela předsezonní neporazitelnost.

Hráči Mladé Boleslavi zdolali Wartu Poznaň 1:0. O vítězství středočeského týmu nad osmým celkem minulé sezony polské ligy rozhodl v závěru prvního poločasu Daniel Mareček. Liberec naopak prohrál s druholigovým německým Düsseldorfem 1:2.

Hattrickem se v duelu Sparta - Anderlecht blýskl kapitán českého mistra Ladislav Krejčí. Zápas se na soustředění v Rakousku po dohodě klubů hrál netradičně na tři třetiny po 45 minutách.

V základní sestavě Sparty nastoupili Birmančevič či útočník Sejk, který ve 20. minutě trefil tyč. Po půlhodině byl ve vápně faulovaný Birmančevič a Krejčí penaltu s přehledem proměnil.

V 62. minutě aut střídajícího Sadílka prodloužil Panák a kapitán Letenských si připsal druhý gól. Hattrick pak Krejčí zkompletoval v 84. minutě z dalšího pokutového kopu.

Do závěrečných 45 minut trenér Sparty Priske prostřídal, jeho svěřenci ale na tempu neubrali a přidali ještě další tři branky. Ve 123. minutě se prosadil po úniku Pešek, jenž převzal po Krejčím kapitánskou pásku.

Vzápětí zvýšil na 5:0 Minčev a demolici čtvrtfinalisty uplynulé sezony Evropské konferenční ligy, který v domácí soutěži skončil až na 11. místě, završil z další penalty Kuchta.

Sparťané po úvodní porážce s Jihlavou a remízách 1:1 s Dinamem Záhřeb a Čukaričkami drtivým vítězstvím ukončili čekání na první výhru v letní přípravě. Do nové sezony vstoupí obhájci titulu příští neděli domácím zápasem proti Olomouci.

Za Plzeň, třetí tým uplynulého ligového ročníku, se postupně prosadili Jan Kopic, Tomáš Chorý a Jan Kliment. Utkání na soustředění v Rakousku se po dohodě klubů hrálo nezvykle na třikrát 45 minut.

Plzeňští nastoupili v základní sestavě, která by se již měla blížit té, s níž vyrukují do nové sezony. Od začátku mimo jiné dostala šanci jedna z letních posil Traoré. V sedmé minutě po Jirkově ráně do břevna dorazil míč do sítě Kopic, za 11 minut srovnal Goncalves.

Západočeši poté dánského mistra většinu času přehrávali, po několika neproměněných šancích se znovu prosadili až v 77. minutě, kdy po rohu skóroval hlavou střídající Chorý. Od něj se pak ve 110. minutě odrazil balon do běhu Klimentovi a plzeňský ofenzivní univerzál nezaváhal. Soupeř už jen v poslední minutě snížil.

Viktoria si v sedmi zápasech letní přípravy připsala šest vítězství a jednu remízu. Do nového ligového ročníku vstoupí příští víkend v Teplicích.

Mladoboleslavští měli od úvodu více ze hry. V 36. minutě ještě rozhodčí Jawův gól neuznal, o minutu později už Marečkova trefa platila. Pětadvacetiletý záložník se prosadil v přípravě již počtvrté a byl v létě nejlepším týmovým střelcem. Středočeši zvítězili po třech zápasech, zároveň ale v šesti přípravných duelech utrpěli jen jednu porážku.

"Všichni jsme rádi, že jsme utkání se zajímavým soupeřem zvládli vítězně. Byl jsem spokojený s předvedenou hrou a cením si, že jsme soupeře nepustili do žádné vážnější šance. Spokojenost násobí, že jsme přípravu zvládli bez zranění a v jejím závěru jsou všichni hráči zdraví," uvedl v tiskové zprávě trenér Mladé Boleslavi Marek Kulič.

Düsseldorf proti Liberci dvakrát udeřil těsně před přestávkou, v obou případech se prosadil Vermeij. Slovan snížil v 76. minutě zásluhou střídajícího Rabušice, srovnat stav proti čtvrtému celku uplynulé sezony druhé německé ligy už ale nedokázal. V sedmi přípravných zápasech si Severočeši připsali čtyři vítězství a tři porážky.

Přípravná fotbalová utkání:

Sparta Praha - Anderlecht Brusel 6:0 (3:0, 1:0)

Branky: 30. z pen., 62. a 84. z pen. Krejčí, 123. Pešek, 125. Minčev, 135. Kuchta z pen.

Sestava Sparty: Vorel (91. Surovčík) - Sörensen (91. Vydra), Panák (91. Kukučka), Krejčí (91. Höjer) - Mejdr (91. Wiesner), Kairinen (91. Daněk), Laci (60. Sadílek), Zelený (91. Ryneš) - Birmančevič (75. Pešek), Haraslín (75. Minčev) - Sejk (75. Kuchta). Trenér: Priske.

FK Mladá Boleslav - Warta Poznaň 1:0 (1:0)

Branka: 37. Mareček.

Sestava M. Boleslavi: Trmal - Kostka, Suchý (80. Poulolo), Karafiát, Suchomel - Matějovský (69. Žitný), Sakala - Kušej (69. Ladra), Hilál (60. Pulkrab), Mareček (69. Mašek) - Jawo (46. Kadlec). Trenér: Kulič.

Slovan Liberec - Düsseldorf 1:2 (0:2)

Branky: 76. Rabušic - 41. a 45. Vermeij.

Sestava Liberce: Vliegen - Plechatý (69. Varfolomejev), Chaluš (46. Purzitidis), Prebsl (79. Lehoczki) - Mikula (46. Fukala), Červ (69. Rabušic), Doumbia (46. Frýdek), Ghali (46. Preisler) - Višinský (46. Penner) - Kulenovič (46. Hudák), Tupta (46. Horský). Trenér: Kozel.

Viktoria Plzeň - FC Kodaň 3:2 (2:1, 1:1)

Branky: 7. Kopic, 77. Chorý, 110. Kliment - 18. Goncalves, 135. Oskarsson.

Sestava Plzně: Staněk (69. Jedlička) - Řezník (46. Cadu, 91. Holík), Hejda (69. Dweh), Jemelka (69. Hranáč, 106. Paluska), Sýkora (69. Šulc) - Traoré (69. Bucha), Kalvach (69. Květ) - Kopic (69. Kliment), Vlkanova (69. Vydra), Jirka (69. Mosquera) - Durosinmi (65. Chorý). Trenér: Koubek