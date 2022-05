Sparta ulovila supertalent. Na Letnou zamíří Daněk, další tři posily jsou v jednání

Kancelář prezidenta republiky by měla dostat na příští rok do rozpočtu proti letošku asi o 22 milionů korun víc. Hospodařit by měla s celkovými výdaji 420,2 milionu proti letošní schválené částce 398,4 milionu korun. Počítá s tím návrh základních údajů rozpočtu Hradu, který bude ve středu projednávat sněmovní rozpočtový výbor.

Prezidentská kancelář patří mezi takzvané parlamentní kapitoly, jimž návrh základních parametrů rozpočtu na následující rok schvaluje již na jaře sněmovní rozpočtový výbor. Loni vynaložil Hrad celkem 620 milionů korun.

Navýšený rozpočet počítá například s částkou 900 tisíc korun kvůli zákonu o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce. Mandát současné hlavy státu Miloše Zemana skončí příští rok v březnu. Podle zákona má nárok na rentu 50 tisíc korun měsíčně a na víceúčelovou paušální náhradu rovněž 50 tisíc korun měsíčně. Od dubna do prosince 2023 jde o celkovou částku 900 tisíc korun.