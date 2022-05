Švancara: Slavii trápila nejistá defenziva, ale poučí se. Ve Spartě je něco špatného

Fotbalovou ligu vyhrála Plzeň před favorizovanou Slavií, která prohrála i nedělní domácí derby se Spartou. "Je možné, že na Slavii dopadla těžká sezona, jiné vysvětlení nevidím," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Slavia nadstavbu absolutně nezvládla, kdyby se počítala jen ona, skončila by nakonec čtvrtá, před ni by se dostaly nejen Plzeň, ale i Sparta a Slovácko. Je to pro mě velké překvapení. Je možné, že na ni dopadla těžká sezona, jiné vysvětlení nevidím.

Nehrála totiž špatně, proti všem soupeřům byla dominantní, více na míči, měla převahu. Ale jak my říkáme, je to o gólech. A Slavia, přestože za celou ligu nastřílela neuvěřitelných osmdesát gólů, mistr Plzeň jen 63, šance neproměňovala.

Druhá věc - dostávala hloupé góly. A hodně hloupé. V defenzivě nebyla tak jistá jako v předchozích letech. I vinou gólmanů. V předchozích letech se mohla spolehnout na stoprocentního Koláře, teď on i Mandous dostali jednoduché góly. Také obrana občas nefungovala, jak měla, například v utkání s Hradcem, tak se to projevilo. Když se k tomu přidá neproměňování šancí, přišla logicky o titul.

Ale celkově ji nehodnotím nijak špatně, druhé místo přece není ostuda. Navíc se z toho poučí. Ať Slavia pokračuje, ať jede dál v nastoupené cestě. Dělá to dobře, vůbec není v žádné krizi, dělá nám radost. Akorát letos dojela na některé nepodařené věci. To si však vyhodnotí a v další sezoně bude zase silnější.

Sparta vyhrála derby, určitě ji to trošku nakopne před nejdůležitějším utkáním roku, před finále poháru, vylepší se atmosféra v kabině, nastane příjemnější nálada. Ale že by ji to posunulo v kvalitě, to moc ne. Opakuji, že jí moc nevěřím, dlouhodobě má problémy zopakovat dobrý výkon, aby jela nějakou šňůru. Slovácko bude na ni nachystané, hraje velmi dobře, teď porazilo v pohodě Hradec 3:0. Proto je pro mě větší favorit Slovácko.

Nevím, jakou měl Bořek Dočkal domluvu s trenérem Michalem Horňákem, proč se s ligou a sparťanskými fanoušky nerozloučil v Edenu, kde vyrůstal. Ale je možné, že se tak stane ve finále poháru. Mě hrozně mrzí, že končí. Pořád ještě mladý kluk, měl by to zvážit, bude nám chybět.

Nevím však, co za tím je. Když končí takový fotbalista, tak není v klubu něco v pohodě. Ale to už není několik let, to přece víme. Uvnitř se něco děje, možná se bije víc názorů, majitele, ředitele Čupra, manažera Rosického. K tomu další změna trenéra, každý chce hrát jiný fotbal s jinými hráči. Podle mého největší byla chyba, že nekoupila lídra. Pořád se to motalo okolo Hložka, Hancka a právě Dočkala. Zklamali mě i gólmani, dostávali také špatné góly jako slávističtí.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

V Plzni skončí francouzský útočník Jean-David Beauguel, což bude velké oslabení nejen pro Viktorku, ale i pro celou ligu. Pro fanoušky. Ten borec dával vítězné góly, nesmírně důležité. I při proměňování penalt, což nebylo vůbec lehké. Většinou šel na ni za stavu 0:0 či 1:0, na Slavii v nastaveném čase dokonce vyrovnával. To není sranda. Spoluhráči se mohli na něj spolehnout. Ale chápu, že Plzeň se nachází v situaci prodeje, chtějí i ušetřit, navíc Beauguel má nyní výbornou pozici pro dojednání krásné smlouvy třeba doma.

Nabízí se, že ho nahradí Tomáš Chorý. Určitě se od něho mnoho naučil, nakoukal, jak to dělá. Ale Beauguel byl jeden z největších cizinců frajerů, který se v naší lize objevil. Proto hodinky na památku, poděkovat a budeme na tebe vzpomínat s úctou.

Baráž čeká Teplice a Bohemku. Ona to zvládne, ale spíš mám strach o Teplice. Teď jsem je viděl proti Pardubicím, které taky ještě mohly do baráže spadnout. Východočeši to dostali od Teplic gratis, ze strany domácích to bylo o ničem. Nehrálo osm hráčů, nevím, jestli je to dobře, když tým čekají existenční zápasy. Já raději hrál, než se díval na utrpení spoluhráčů.

Určitě tahle prohra nepomohla k nějaké atmosféře, přitom do baráže bys měl jít v pohodě. Také vyjádření trenéra Jirky Jarošíka, jestliže neporazíme Vlašim, nemáme v lize co dělat, mě poněkud vyděsilo. Bacha na taková slova, to je špatně. Je potřeba mít trošku pokoru. Teplice jsou favority, ale Vlašim jsem viděl nejméně čtyřikrát. Je to kompaktní tým s ambiciózním trenérem a zajímavými hráči směrem do první ligy, kteří v ní skončí, ať postupem týmu nebo si najdou angažmá jinde. Teplice to budou mít složité.

Jak už jsem řekl, Bohemka to podle mého zvládne. Hraje slušný fotbal, dostala se do potíží, protože nedávala góly, neproměňovala ani vyslovené tutovky. Kádr je solidní a zkušenější, než má protivník. Opavě bych to moc přál, hrával jsem tam, budou to nádherné zápasy, na obou bude vyprodáno, narazí na sebe dva tábory fanoušků. Ale o Bohemku se na rozdíl od Teplic nebojím.