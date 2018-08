Sparta se návratu Kadlece hned tak nedočká. Musí odložit návrat nejméně o dalších šest týdnů

před 1 hodinou

Václav Kadlec dál laboruje se zraněným kolenem. Za Spartu naskočí nejdříve v říjnu.

Praha - Sparťanský útočník Václav Kadlec musí odložit návrat na fotbalové trávníky po operaci kolena přinejmenším o dalších šest týdnů. Na takovou dobu se nyní přesune do Německa, kde bude kvůli nastalým komplikacím pokračovat pod dohledem specialistů v rekonvalescenci.

"Budu doufat, že během té doby mě tam dají do kupy," uvedl šestadvacetiletý reprezentant na webu letenského týmu.

Kadlec se kvůli zranění menisku v levém koleně podrobil artroskopii na konci minulé sezony a přišel o poslední dvě ligová kola. Zpočátku bezproblémová rekonvalescence mu umožnila postupně začít trénovat s mužstvem na nový ročník, ale s blížícím se startem ligy nastaly komplikace, které mu návrat znemožnily.

"Začalo to hodně otékat. Koleno mi otékalo vlastně po každém tréninku. Šel jsem na další prohlídku a tam jsem se dozvěděl, že koleno ještě není připravené," popsal Kadlec. "Je to ubíjející. Když se to před třemi měsíci stalo, vypadalo to, že to bude na šest týdnů. Nemělo to být nic vážného. Teď už jsem mimo třináctý týden a dalších šest mě ještě čeká," konstatoval.