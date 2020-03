Sparta hrála skvěle, ocenil Trpišovský soka. A napjatě čeká, koho bude moci postavit

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský si hodně oddychl, že stát ve středu neomezil kvůli novému typu koronaviru hromadné akce a nedělní ligový šlágr se Spartou v Edenu se bude hrát podle plánu s diváky.

Případné derby před prázdným hledištěm by podle něj postrádalo smysl. Před soubojem s pražským rivalem Trpišovský řeší, jak poskládat sestavu, protože některé hráče trápí zdravotní problémy.

"Je dobře, že je to s diváky. Bál jsem se hodně, protože to samozřejmě bylo ohrožené, to všichni víme. Zaprvé jsem rád, že se hraje s diváky. Zadruhé, kdyby se nemohlo hrát s diváky, tak jsem byl přesvědčen, že bude zápas odložen," řekl Trpišovský.

"Za mě by pak nemělo smysl hrát, protože takový zápas se hraje pro lidi. Pevně jsem doufal, že by se počkalo, až by se mohlo hrát před kulisou," dodal kouč ligového lídra a obhájce titulu.

Jeho tým trápí před derby marodka. "Momentálně nejsme v úplně dobrém stavu, i když dnes se to trochu zlepšilo. Ještě včera nám chybělo celkem šest hráčů z kádru, dnes se dva připojili," prohlásil Trpišovský.

"Samozřejmě je jasné, že bude chybět David Hovorka. U dalších bych to stoprocentně neřekl, ale jsou tam hráči, u kterých je hodně pravděpodobné, že nebudou k dispozici," dodal kouč.

Nejistý je start nového jarního kapitána Jana Bořila a Petra Ševčíka, kteří chyběli už v minulém kole při prohře 0:2 na Slovácku. "Petr dnes měl první trénink, ale ne s týmem. Vyzkoušeli jsme, co to udělá. Minulý týden měl hodnotu CRP přes 100, před dvěma dny přes 20. Cítí se líp, šel do zatížení mimo tým a zítra uvidíme, co to udělá," uvedl Trpišovský.

"To samé u Honzy Bořila, který dnes ještě netrénoval. Plus jsou tam ještě nějací jiní hráči. Moudřejší budeme zítra, možná až v sobotu se budeme rozhodovat podle toho, jak ti hráči budou vypadat jak v tréninku, tak na odběrech," dodal slávistický trenér.

Kdyby Bořila s Ševčíkem postrádal i v derby, považoval by to za velký handicap. "Bylo to vidět zvlášť na Slovácku. Počítal jsem, že hráčů, kteří tu jsou rok, moc není. Ti dva ano. Honza Bořil je navíc kapitán. Hlavně oba mají s derby zápasy zkušenosti, to bude rozhodující. Vzhledem k jejich typologii a postům, na kterých hrají, by jejich absence byla velký zásah. Proto se všichni snažíme, aby byli k dispozici," uvedl Trpišovský.

Připraven na derby by mohl být Ladislav Takács, který kvůli zranění zatím na jaře nehrál. "Na nějakou část zápasu ano. Od pondělí je s námi v plném tréninku. Dnes byl ještě takový těžší trénink, tak uvidíme, jak na to bude zítra reagovat. Jestli bude čerstvý, aby šel rovnou od začátku, nebo ne," přemítal Trpišovský.

Jeho svěřenci ve dvou ze tří jarních kol prohráli a jejich náskok v čele tabulky před Plzní se snížil na deset bodů. "Svým způsobem je dobře, že nás čeká derby. Když se vám nějaký zápas nepovede, je to pro vás lepší hrát velké utkání než nějaký zápas, kde jste vyloženě papírový favorit. Pro nás je dobře i to, že hrajeme doma. Po prohře na Slovácku je ideální, že hrajeme takhle velké utkání. Často se stává, že tým, kterému se nedařilo, může situaci zrovna v derby otočit," řekl Trpišovský.

Sparta se na derby naladila středeční výhrou 5:0 ve čtvrtfinále poháru nad Ostravou. "Hráli skvěle. Kromě toho, že dali pět gólů, měli minimálně čtyři až pět jiných gólových šancí. Zápas se jim povedl. Buď bude sestava stejná, nebo udělají jednu změnu," mínil Trpišovský.

O slávistické sestavě zatím není i vzhledem ke zdravotnímu stavu rozhodnutý. "Za předpokladu, že ti hráči budou zdraví, tak změny oproti Slovácku určitě budou. Možná i čtyři pět. Ale upřímně zatím nedokážu odpovědět," dodal Trpišovský.