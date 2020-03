Přimáčkli jsme je k vápnu, liboval si po kanonádě Dočkal. Na derby bude připravený

Kapitána Bořka Dočkala potěšila reakce fotbalistů Sparty na sérii nepovedených ligových výsledků. Pražané, kteří v nejvyšší soutěže nevyhráli čtyři kola po sobě a jsou v tabulce až sedmí, rozdrtili ve čtvrtfinále domácího poháru Ostravu 5:0 a v MOL Cupu postoupili mezi nejlepší čtyřku. Podle Dočkala ukázali Letenští potenciál a do nedělního ligové derby na Slavii se jim půjde lépe.

"Pochvala pro tým za reakci a dnešní výkon. Není lehké předvést takový výkon a zvládnout takhle těžkého soupeře stylem, jakým jsem to zvládli po sérii zápasů, které se nám nepovedly. Bude důležité, abychom byli schopni zopakovat výkony. Aby to nebylo tak, že za čtyři dny zase budeme s hlavami dole," řekl novinářům Dočkal.

"Je vidět, že tým potenciál má, že je schopný předvést dobré výkony. Teď je potřeba, abychom postupně sbírali sebevědomí. K tomu nám pomůže, když budeme zápasy vyhrávat a opakovat výkony jako ten dnešní," dodal jednatřicetiletý záložník.

Jeho tým si ve třetím soutěžním utkání pod trenérem Václavem Kotalem připsal první vítězství. "Tým tu výhru potřeboval, zvlášť před sérií zápasů, která nás teď čeká. Myslím si, že to tady všichni na Spartě potřebovali, abychom si sami sobě dokázali, že jsme schopní hrát s těžkým soupeřem dobrý fotbal, vytvářet si šance a taky je konečně proměňovat. Jsem rád, že jsme to zvládli takovým stylem a věřím, že nás to nakopne do dalších zápasů, které nás čekají," konstatoval Dočkal.

Proti Baníku měl ze hry dobrý pocit od začátku. "Jsem rád, že v zápase nebylo žádné zakolísání, že bychom měli nějaký výpadek třeba 15 až 20 minut, jak se nám to občas stávalo. Cítil jsem, že je zápas celou dobu pod kontrolou," prohlásil někdejší hráč Slavie, Kladna, Liberce, Philadelphie a čínského klubu Che-nan Ťien-jie.

"Už v první půli tam byly pasáže, kdy jsme soupeře přimáčkli k vápnu a donutili jsme je rychlým přepnutím po ztrátě míče k tomu, aby to jen necíleně odkopli. Tam už jsme na to zase byli nachystaní a měli jsme dostoupené hráče. Tím pádem získáte balon, hrajte znovu dopředu a útočíte. To jsou důležité pasáže, kde týmu roste sebevědomí," řekl Dočkal.

Dobře se cítil i po fyzické stránce. Sobotní ligový duel se Zlínem strávil kvůli rozhodnutí trenéra Kotala pouze na lavičce. "Necítil jsem potřebu střídat, nebo že by mě někde něco tahalo. Věřím, že budu připravený. Je to teď pro mě trošku jiné po té dlouhé pauze, než jsem byl zvyklý. Musím se tělu věnovat trošku víc, ale věřím, že je času dost a že i dobrá nálada z tohohle zápasu pomůže, abychom rychle zregenerovali," prohlásil Dočkal, který se na jaře vrátil po vleklém zranění.

Proti vedoucí Slavii očekává jiný souboj. "Bude určitě těžké zopakovat ten výkon, bude to zase mít svoje specifika. Nevím, jestli to bude takový fotbal jako třeba dnes. Že Ostrava chtěla hrát za každou cenu a my jsme měli možnost získávat balony, chodit do přečíslení. Určitě se nám do toho zápasu půjde líp, než kdybychom to dnes nezvládli, to jednoznačně," konstatoval reprezentační kapitán.