Slovan si v dohrávce poradil s Pardubicemi, od 13. minuty hrál přesilovku

Fotbalisté Liberce využili v dohrávce 21. kola první ligy dlouhou přesilovku a porazili Pardubice 4:1. Slovan poslal v 11. minutě do vedení Jan Mikula a krátce nato dostal hostující Robin Hranáč červenou kartu. Východočeši v 15. minutě i v oslabení srovnali zásluhou Davida Hufa, ale ještě do poločasu se dvakrát prosadil Michael Rabušic. Po změně stran se trefil střídající Imad Rondič.

Liberec zdolal Pardubice 4:1 i v úvodním domácím ligovém duelu vloni v únoru. Severočeši v nejvyšší soutěži zvítězili po šesti zápasech a v tabulce poskočili na sedmé místo. Východočeši v lize popáté za sebou nevyhráli a zůstali předposlední.

"Musím být spokojený. Bylo to pro nás důležité utkání. Pořád jsme poslouchali, že jsme ještě na jaře nevyhráli. Čtyři góly jsme v této ligové sezoně ještě nedali, tři body pro nás mají velkou cenu," řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Luboš Kozel.

Liberečtí vstoupili do utkání, které se v původním únorovém termínu nehrálo kvůli viróze v týmu Východočechů, aktivněji. V 11. minutě po Frýdkově vysokém centru z rohového kopu vrátil míč na malé vápno Purzitidis a obránce Mikula jej hlavou doklepl do sítě. Kapitán Slovanu skóroval ve druhém zápase po sobě a brankově oslavil 200. ligový start.

O dvě minuty později na polovině hřiště Hranáč ostrým zákrokem fauloval Frýdka a rozhodčí Křepský při svém debutu v nejvyšší soutěži pardubického obránce rovnou vyloučil. Východočeši potřetí z pěti jarních kol dohrávali v deseti.

"Zbytečný faul, dalo se to vyřešit líp. V naší situaci, že nutně potřebujeme body, hrajeme ve třetím z pěti jarních utkání od nějaké 20. minuty o deseti. Musíme se nad tímhle zamyslet, jsou to zbytečné chyby, které srážejí celý tým. Když proti Liberci hrajete od 15. minuty v deseti, je to hrozně těžké," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný. "Myslím, že červená karta byla jednoznačná. Vynutili jsme si to aktivitou, Frýdek tam byl včas. Byla to chyba soupeře," poznamenal Kozel.

Hned v úvodu dlouhého oslabení Pardubičtí soupeře zaskočili a dokázali vyrovnat. Po Matějkově přihrávce si v 15. minutě zasekl míč ve vápně Huf a trefil se přesně do vzdálenějšího horního rohu.

Severočeši si ale poměrně brzy vzali vedení zpět. Vacek v 25. minutě ve vlastním vápně nešikovně fauloval Frýdka a Rabušic z nařízené penalty nezaváhal, když poslal brankáře Letáčka na opačnou stranu.

Bývalý reprezentační útočník Rabušic načal druhou padesátku gólů v české lize a další trefy se dočkal záhy. V 28. minutě ještě mířil těsně mimo, ale chvíli nato se po Tiéhiho pasu dostal za obranu a brejk chladnokrevně zakončil střelou na zadní tyč. Dvaatřicetiletý hráč dal posedmé v české lize aspoň dva góly v jednom utkání, hattrick má dosud na kontě jediný.

"Dali jsme brzo gól a vynutili si červenou kartu. Asi jsme si mysleli, že to bude jednoduché. Hned jsme udělali chybu a nechali soupeře vyrovnat. Ale reakce mužstva byla správná a poměrně rychle jsme si vytvořili dvougólový náskok," konstatoval Kozel. "Podařilo se nám utěšenou střelou Hufa rychle vyrovnat na 1:1, ale pak přijde pokutový kop, ve 30. minutě jsme dostali třetí branku a bylo po zápase," řekl Novotný.

Pardubičtí trenéři o poločase dvakrát vystřídali a jeden z čerstvých hráčů Akosah-Bempah v 53. minutě napálil zpoza šestnáctky břevno. Na opačné straně protáhl Letáčka Havelka.

Východočeši i v oslabení dokázali zahrozit, v 75. minutě ve slibné pozici vystřelil Rezek vedle. Z protiútoku přidali Liberečtí čtvrtý gól. Střídající Rondič si potáhl míč středem hřiště a s pomocí Čihákovy teče překonal Letáčka.

"Druhý poločas jsme odehráli v deseti se ctí. Dali jsme tam dva útočníky, za stavu 3:1 se dostal do dobré pozice Rezek, který mohl snížit. Místo toho jsme z protiútoku dostali na 4:1," dodal Novotný.

Slovan Liberec - FK Pardubice 4:1 (3:1)

Branky: 26. z pen. a 29. Rabušic, 11. Mikula, 76. Rondič - 15. Huf. Rozhodčí: Křepský - Caletka, Kubr - Zelinka (video). ŽK: Akosah-Bempah. ČK: 13. Hranáč (oba Pardubice).

Sestavy:

Liberec: Knobloch - Plechatý, Štetina, Purzitidis - Gebre Selassie, Tiéhi (81. Hilál), Havelka (60. Tupta), Mikula - Matoušek (60. Fukala), Frýdek (70. Rondič) - Rabušic (70. Stoch). Trenér: Kozel.

Pardubice: Letáček - Kostka, Hranáč, Čihák, Cadu (82. Čelůstka) - Jeřábek - Huf (66. Černý), Vacek (46. Patrák), Solil, Lupač (61. Rezek) - Matějka (46. Akosah-Bempah). Trenér: Novotný.