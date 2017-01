Slávistická nabídka na Vukadinoviče obsahuje pohádkové bonusy. Stane se Ďuriš konkurentem pro Eto'a?

před 13 minutami

Zlín přestupová jednání se Slavií o Vukadinu Vukadinovičovi zastavil. Hráčův agent Pavel Zíka se ale domnívá, že tak štědrá nabídka pod stolem ležet nezůstane.

Praha - Jednání o přestupu Vukadina Vukadinoviče ze Zlína do Slavie byla ukončena, hráč se s tím ovšem nemíní smířit. I jeho agent Pavel Zíka je přesvědčen, že tak štědrou nabídku, s níž Slavia přišla, ve Zlíně ignorovat nemohou.

Zároveň Zíka pracuje na tom, aby naplnil představu plzeňského útočníka Michala Ďuriše o zajímavém zahraničním angažmá. Rýsuje se například turecký Antalyaspor.

Ale zpět k Vukadinovičovi. Podle informací deníku Aktuálně.cz vypadala poslední nabídka Slavie určená vedení Zlína následovně: 15 milionů korun na dřevo + 5 milionů bonus v případě účasti v hlavní fázi Ligy mistrů nebo 1 milion korun za Evropskou ligu. Navrch procenta z dalšího případného Vukadinovičova přestupu a ještě hostování některého ze slávistických hráčů, například Lukáše Železníka.

Pokud by se tedy v průběhu tříleté Vukadinovičovy smlouvy dostala Slavia třikrát do skupiny Evropské ligy, vydělal by na něm Zlín 15 + 3 = 18 milionů korun. Tři hypotetické starty Slavie v Lize mistrů by sumu posunuly na 15 + 15.

Jenže Zlín řekl: Ne. Do Plzně už uvolnil stopera Tomáše Hájka, kterého nahradil Zoran Gajič, jenž přišel z Bohemians. A jak se před časem vyjádřil Zdeněk Grygera, manažer zlínského klubu, vedení nechce přes zimu oslabovat kádr víc než jedním odchodem a rozmělňovat tím sportovní ambice FC Fastav Zlín.

Majitel klubu Zdeněk Červenka prý vyhodil cenu Vukadinoviče až na 40 milionů korun. A od toho už i Slavia dala ruce pryč. Jednání jsou tedy nyní ukončena. Sám hráč se s tím ale zjevně nemíní smířit.

"Musím si o tom promluvit s majitelem. Nechci se hádat, ale o přestup mám enormní zájem. Když budu nespokojený, tak jsem pro klub k ničemu," citoval Vukadina Vukadinoviče isport.cz.

V úterý hrál Zlín přípravný zápas proti Trenčínu (2:2), šestadvacetiletý srbský rychlík se ale na hřišti neukázal.

Jeho agent Pavel Zíka je přesvědčen, že se jednání o jeho přestupu do Slavie ještě obnoví. "Pokud se můžu vyjádřit z pozice dvacetileté zkušenosti, kterou jsem jako agent při sjednávání přestupů získal, tak musím říct, že nabídka Slavie jednoznačně přesahuje Vukadinovičovu tržní cenu. I vzhledem k postoji hráče by mi proto přišlo rozumné se k té nabídce ještě vrátit. Hráč do Slavie chce, samozřejmě i kvůli podmínkám, které mu pražský klub nabízí. Jak víme, Vukadin si chce také zažádat o české občanství. A pokud by se pak někdy otevřela varianta jeho možného vstupu do české reprezentace, měl by do ní ze Slavie blíž než ze Zlína, to je asi nasnadě."

Tým Slavie se nyní nachází na soustředění v Číně, kam už si odvezl zimní posily Kováře, Floa, Alvira a Sýkoru, bude zajímavé sledovat, jestli po návratu rozhovory o Vukadinovičovi ještě oživí.

Zájem o Ďuriše: dva turecké kluby, jeden ruský

Co se týče slovenského reprezentanta Michala Ďuriše, ten se, jak známo, nechal po pohárovém utkání s Austrií Vídeň slyšet, že šlo patrně o jeho poslední zápas v dresu Viktorie Plzeň. Projevil tak svou nespokojenost s tím, že se na podzim v některých utkáních neocitl ani v plzeňské nominaci k zápasu.

Viktoria je ochotná ho uvolnit, ovšem pouze tehdy, pokud za Ďuriše někdo slušně zaplatí.

"Konkrétní jednání v té věci vedeme se dvěma tureckými a jedním ruským klubem," řekl agent Pavel Zíka, který Ďuriše zastupuje.

Prosákla informace, že jedním z tureckých klubů, jež jsou ve hře, je Antalyaspor. Klub se v současnosti nachází zhruba v polovině tabulky turecké Süper Lig, jeho barvy obléká Ondřej Čelůstka - a co by bylo pro Ďuriše pikantní, kapitánskou pásku Antalyasporu nosívá Samuel Eto'o, dnes 35letý Kamerunec, který hrával i za Barcelonu, Inter Milán a další slavné kluby.

Ďuriš by se tak mohl stát jeho konkurentem, či spíše spoluhráčem. Antalyaspor hrává obvykle na dva útočníky, vedle Eto'a, který v sezoně zaznamenal zatím 5 branek, se vpředu nejčastěji objevuje Denis Kadah (4 branky), 30letý turecký fotbalista s německou fotbalovou školou.

autor: Luděk Mádl

