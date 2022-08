Demolice Pardubic. Slavia zválcovala Východočechy 7:0, Tecl se blýskl hattrickem

Fotbalisté Slavie si ve 4. kole Fortuna:Ligy poradili s Pardubicemi 7:0 a vyšvihli se do čela prvoligové tabulky.

Fotbalisté Slavie rozdrtili v utkání 4. kola první ligy doma oslabené Pardubice 7:0 a připsali si nejvýraznější vítězství v nejvyšší soutěži od února 2017. Pražané rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili David Douděra a Stanislav Tecl. Ještě před pauzou byl vyloučen hostující Robin Hranáč a úřadující vicemistři pak přidali dalších pět gólů.

Dvěma brankami zkompletoval hattrick Tecl, dvakrát se trefil Moses Usor a jednou další střídající hráč Ondřej Lingr.

Slavia v lize vyhrála potřetí za sebou a posunula se do čela neúplné tabulky o skóre před Spartu. Hned trojice pronásledovatelů Bohemians 1905, Brno a obhájce titulu Plzeň má jedno utkání k dobru. Vršovičtí se vítězně naladili na čtvrteční odvetu 4. předkola Evropské konferenční ligy, v níž se pokusí smazat ztrátu 1:2 z úvodního duelu v Čenstochové. Pardubičtí ani ve třetím ligovém zápase v Edenu nebodovali a v tabulce jsou s jednou výhrou třináctí.

"Nemyslím si, že to je nějaké naladění se na čtvrtek, to bude úplně jiný zápas. Spíš doufám, že nám to naznačilo cestu, která je potřeba k tomu, abychom byli úspěšní," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Kouč Pražanů udělal hned sedm změn v základní sestavě oproti zápasu v Čenstochové. Pražané měli od úvodu jednoznačně navrch a prakticky nepouštěli soupeře na svou polovinu. V 19. minutě se odrazil míč ve vápně do výhodné pozici Kačarabovi, ale jeho střelu zblokovala obrana.

Pasivně hrající Východočeši se vydrželi bránit úvodní půlhodinu a poté se jejich hra s prvním inkasovaným gólem rozpadla. V 31. minutě po Kostkově chybě před vápnem nacentroval z levé strany David Jurásek a na zadní tyči zcela nepokrytý Douděra z voleje prostřelil brankáře Budinského. Slávistický pravý bek skóroval poprvé po letním příchodu do Edenu.

Hosté byli v ofenzivě naprosto neškodní a ve 40. minutě po další chybě v defenzivně inkasovali podruhé. Ševčík našel na levé straně úplně volného Masopusta a jeho přihrávku před branku zužitkoval z první Tecl. Jednatřicetiletý útočník si připsal první soutěžní gól od dubna.

Minutu před pauzou bylo s hosty ještě hůř. Rozhodčí Radina k velké nevoli Východočechů udělil Hranáčovi, který nastoupil poprvé v sezoně, po souboji ve středu pole druhou žlutou kartu a Pardubičtí museli do deseti.

"Nechápu tu červenou, nevím, jestli to byl faul na žlutou kartu. Hranáč pro nás klíčový hráč, v prvním poločase držel útočníky Slavie na distanc. Pak se nám obrana rozsypala a už jsme nebyli důstojným soupeřem," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Po změně stran už zápas pokračoval v exhibičním duchu. Ve 48. minutě znovu našel Masopust Tecla a domácí útočník se trefil přesně na přední tyč. Dvakrát v jednom utkání skóroval poprvé od února. Za dalších devět minut pak Tecl zkompletoval hattrick, když nezaváhal sám před brankářem po přihrávce od Ousoua. Zkušený útočník dal tři góly v jednom prvoligovém duelu potřetí v kariéře.

"Nahrávky, které jsem dnes dostával, byly jako na zlatém podnose. První dvě od Masíčka (Masopusta) a třetí od Aihama. Skvěle mi připravili i další šance. Klukům děkuju, bez jejich servisu to mají útočníci těžké," řekl Tecl.

Domácí pokračovali v ofenzivní hře i po prostřídání. Usorovu ránu vyrazil Budinský a Teclovi v 65. minutě zkazila radost tyč. V 76. minutě se zblízka snadno prosadil střídající Lingr a gólově oslavil svůj 100. soutěžní zápas za Slavii.

O tři minuty později se pak po centru Matěje Juráska z pravé strany z první prosadil další střídající hráč Usor. Nigerijský ofenzivní univerzál pak si ještě v předposlední minutě připsal druhou trefu v sezoně.

Slavia zaznamenala nejvýraznější ligové vítězství od triumfu 8:1 v Příbrami v únoru 2017, její rekordní výhrou v samostatné historii nejvyšší soutěže zůstává výsledek 9:1 z roku 1995 proti Uherskému Hradišti. Pardubičtí naopak utrpěli nejhorší debakl od postupu mezi elitu.

"Hodnotí se mi to strašně těžko, byl to asi náš nejhorší zápas v lize. Ale okolnosti šly proti nám. Nemoc Hlavatého, zranění Tischlera, nemohl hrát Vlček, pak byl vyloučen Hranáč. Kvalita byla jasně na straně Slavie," prohlásil Novotný.

"Po přestávce jsme pokračovali v dobrém výkonu, neslevili jsme z tempa. Proto jsme přidali další góly a vytvořili si některé další zajímavé situace. Celkově dobrý zápas. Týmový výkon byl lepší než v minulých zápasech, hlavně zásluhou některých velmi dobrých individuálních výkonů," dodal Trpišovský.

Slavia Praha - FK Pardubice 7:0 (2:0)

Branky: 40., 48. a 57. Tecl, 79. a 89. Usor, 31. Douděra, 76. Lingr. Rozhodčí: Radina - Nádvorník, Machač - Štěrba (video). ŽK: Usor - Hranáč, Vacek, Janošek, Červenka, Krejčí (asistent trenéra). ČK: 44. Hranáč. Diváci: 13.269.

Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Holeš (66. Fila) - Masopust (61. Usor), Ševčík (61. Icha), Traoré (61. Lingr), M. Jurásek - Tecl (74. Kričfaluši). Trenér: Trpišovský.

Pardubice: Budinský - Kostka (46. Halász), Hranáč, Toml, Helešic - Janošek - Mareš (25. Akosah-Bempah), Solil (72. Rosa), Chvěja (46. Koukola), Vacek - Černý (60. Červenka). Trenér: Novotný.