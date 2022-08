Slavia - Zlín. Sešívaní chtějí doma poprvé v sezoně bodovat

Slavia minulý rok přišla o možnost získat čtvrtý titul v řadě. V závěru sezony nestačila na organizovanou Plzeň Michala Bílka a musela se spokojit s druhým místem. Cílem pro tento ročník bylo dostat se znovu do pohárové Evropy a vrátit se na ligový trůn. Tomu byla podřízena příprav i aktivita na přestupním poli. Klub posílili Douděra, Tiéhi, Eduardo Santos, Ewerton nebo Jurečka. V Evropské konferenční lize to zatím sešívaným klape na jedničku. První překážkou byl gibraltarský celek St. Joseph. Ten sešívaní přejeli, venku vyhráli 4:0 a doma dokonce 7:0. Ve čtvrtek pak svěřenci Jindřicha Trpišovského zvládli i první duel s daleko těžším soupeřem. Doma porazili 2:0 řecký Panathinaikos a mají dobře nakročeno k postupu. V případě postupu by na Slavii čekal vítěz duelu Trnava - Čenstochová. Lépe jsou na tom zatím Poláci.