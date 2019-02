Slavia v generálce na ligu přehrála Trondheim. Trefili se Stoch a Olayinka

před 13 hodinami

Fotbalisté pražské Slavie porazili v generálce na start jarní části sezony Rosenborg Trondheim 2:0. Červenobílí rozhodli závěrečný zápas na soustředění v Portugalsku v rámci přípravného turnaje Atlantic Cup dvěma brankami na startu obou poločasů. V úvodu se trefil Miroslav Stoch a krátce po změně stran Peter Olayinka.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský už nasadil sestavu, která by se měla podobat zahajovací jedenáctce pro start jarní sezony. Na hrotu útoku začal Škoda a právě on rozjel akci, kterou po Zmrhalově střele zakončil gólovou dorážkou do odkryté branky Stoch.

Úřadující norský mistr mohl po půlhodině srovnat, ale míč směřující do branky vyhlavičkoval Deli. Čtyři minuty po pauze se naopak znovu prosadil favorit, když po přihrávce aktivního Zmrhala pohodlně doklepl balon do sítě Olayinka, který po poločase vystřídal Škodu.

Lídr české ligy si připsal čtvrtou výhru z pěti zápasů zimní přípravy, navíc čtyřikrát neinkasoval. Jedinou porážku utrpěla Slavia od Salcburku. Do jarní sezony vstoupí Pražané příští sobotu domácím ligovým zápasem s Teplicemi.

Přípravný fotbalový turnaj Atlantic Cup v Algarve (Portugalsko):

Slavia Praha - Rosenborg Trondheim 2:0 (1:0)

Branky: 3. Stoch, 49. Olayinka.

Sestava Slavie: Kolář - Coufal (76. Frydrych), Kúdela (80. Vlček), Deli (80. Jugas), Bořil (76. Zelený) - Souček (76. Král), Hušbauer (80. Traoré) - Zmrhal (62. Masopust), Ševčík (80. Baluta), Stoch (68. Van Buren) - Škoda (46. Olayinka). Trenér: Trpišovský.