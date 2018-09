Ščasný: V závěru to byl blázinec. Ale hráli jsme fotbal, na rozdíl od války v Ostravě

před 2 hodinami

Je pověstný svým energickým vystupováním u postranní čáry. V Plzni ovšem sparťanský kouč a sportovní ředitel Zdeněk Ščasný dlouho zůstával v klidu, emotivní gesta si šetřil až na vypjatý závěr duelu. "Ale rozhodně se nemáme za co stydět," prohlásil po porážce 0:1.

Proč Sparta nedokázala navázat na předchozí výkony?

Určitě si nemyslím, že bychom byli k nepoznání. Zápas měl několik fází, v úvodu byli domácí aktivnější, byli dobře připraveni na naše rozestavení 3-5-2. Ale rozhodně jsme nebyli pod nějakým drtivým tlakem. Po pětadvaceti minutách jsme přešli na jiný systém a v následujícím průběhu byly úseky, které jsme ovládali my.

Sparta opět nezvládla klíčový duel. Čím to?

Byl to zápas o jedné brance, bohužel jsme ji inkasovali my. Po standardce, po střele, která by šla mimo branku. Sami jsme měli dvě, tři šance, hlavně ta Tettehova byla víc než stoprocentní. Dostali jsme lekci z produktivity. Představa, že si v Plzni vytvoříme deset brankových příležitostí, je zcestná.

Hodně vás štve, že zápas rozhodla právě střela, kterou si Radakovič srazil do vlastní branky?

Co se týká emocí, v průběhu zápasu jsem byl hodně v klidu. Jenže inkasovaný gól byl trestuhodný - na standardní situace jsme se připravovali, navíc mě mrzí, že bezprostředně před inkasovanou brankou jsme my několik našich standardek odevzdali, balon jsme poslali Kozáčikovi do rukou. Když chcete vyhrát - nesmíte promarnit své šance a nesmíte inkasovat takový gól.

A co hodně emotivní závěr?

Závěr byl blázinec, souhlasím. Nejen z naší strany. Plzeň dohrávala zápas takticky, my jsme spěchali a z přemíry snahy pramenily nějaké fauly. Těžko jsme se mohli dostat do nějakého tlaku, vždyť se z nastavených pěti minut většinu času ani nehrálo.

Jak moc vám v závěru chyběl Frýdek, který musel v 58. minutě střídat kvůli zranění?

Martin chtěl dolů už v poločase, nakonec jsme se domluvili, že ještě čtvrt hodiny vydrží. V jeho momentální formě je těžké ho nahradit. Byť Vašon (Lukáš Vácha) vypadá na tréninku velmi dobře, dlouho nehrál a vletět najednou do takového tempa je velmi složité.

Jaký dopad bude mít vaše porážka na další průběh ligy?

To nevím, je těžké dělat nějaké závěry. Momentálně je to tak, že Plzeň jde znovu před nás. Sehráli jsme velmi vyrovnaný zápas, teď musíme pokračovat ve výkonech a být lépe připraveni na standardní situace. Hráčům ale nemám co vytknout - zatímco s Baníkem to byla válka, v Plzni jsme hráli fotbal.

Jak moc vám bude chybět Nicolae Stanciu, který za faul bez balonu dostal červenou kartu?

Jeho zákrok jsem neviděl, nemůžu ho hodnotit. Ale pokud ho rozhodčí přezkoumal na videu, tak bylo vyloučení jasné. Možná mě to mrzí víc než porážka - ta by jednou přišla, ale Stanciu se neměl nechat vyloučit.