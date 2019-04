Jasná penalta, komedie a výsměch fotbalu, soptil Hušbauer. Sudí uznal, že chyboval

Aktualizováno před 22 minutami

Slávistický fotbalista Josef Hušbauer je přesvědčený, že ho sparťanský brankář Florin Nita ve 12. minutě dnešního ligového derby fauloval a že šlo o jasnou penaltu. Nechápal proto, proč rozhodčí Karel Hrubeš po přezkoumání situace na videu verdikt zrušil a udělil mu žlutou kartu za simulování. Podle Hušbauera navíc červenobílí měli kopat pokutový kop také po zákroku na Tomáše Součka z 28. minuty. Po remíze 1:1 označil zápas za komedii a výsměch českého fotbalu.

"Jasná penalta a jasná červená karta. Nebylo o čem. Nevím, proč ji nepískl. Byl tam jasný kontakt, šel bych sám. Přijde mi to úsměvné, komedie," řekl Hušbauer novinářům. "(Rozhodčí) říkal, že neviděl průkazný materiál, že by tam byl kontakt. Proto mi dal asi žlutou. Ustát to nešlo, vletěl do mě. Nemohl jsem pokračovat," dodal devětadvacetiletý záložník, který v minulosti hrával za Spartu.

Sám Hrubeš po zápase v rozhovoru pro českou televizi uvedl, že neměl dost jednoznačných záběrů, aby původně nařízenou penaltu potvrdil. "Ze dvou dostupných záběrů (videorozhodčího) jsem neviděl, že by došlo k podražení. Po utkání, kdy jsem viděl záběr, který jsme bohužel neměli k dispozici pro danou situaci, tak k podražení Hušbauera došlo a pokutový kop měl být nařízen," uvedl hlavní arbitr zápasu.

Hrubešovo tvrzení o nedostupných záběrech ovšem ještě na tiskové konferenci po utkání vyvrátil mluvčí Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš, který prohlásil, že "není možné, aby VAR neměl všechny záběry z přenosu O2".

Domácí se navíc dožadovali penalty v prvním poločase ještě jednou za zákrok hostujícího Zahustela na slávistu Tomáše Součka. Hrubeš však po zhlédnutí videa ani tentokrát pokutový kop nenařídil.

"Dali jsme gól na 1:0 a přišla další, druhá penalta, která zase nebyla zapískaná. Všichni říkali, že to byla jasná penalta. Nechápu, proč to video je," řekl Hušbauer. "Já bych ho radši zrušil, když to vidím, jak to funguje. Jak to fungovalo včera (v utkání Plzeň - Ostrava), jak dnes. Pro mě jasný výsměch českého fotbalu," dodal Hušbauer.

"Když jsme proti sobě, tak se vzájemně držíme, ale když jdu hrát balon a on mě stáhne zezadu, tak je to penalta. Ale video ukázalo, že ne," uvedl po zápase sám Tomáš Souček. Červenobílí tak nakonec remizovali v derby 1:1 a jejich náskok na čele tabulky se před druhou Plzní snížil na pět bodů.