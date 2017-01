Rosický další návrat po zranění nevzdal díky své povaze. Reprezentace? Už jen na výpomoc, říká

před 38 minutami

Tomáš Rosický postupuje v rekonvalescenci k návratu na hřiště podle plánu a očekává, že stihne první zápas jarní části v polovině února proti Rostovu v rámci vyřazovací části Evropské ligy. Jasno má také, co se týče reprezentace, které by byl ochoten pomoct jen za určitých okolností.

Praha - Při příležitosti představení nových kopaček značky Puma se před novináře posadil záložník Sparty Tomáš Rosický a trpělivě odpovídal na dotazy, které směřovaly hlavně na jeho dlouhodobě problémový zdravotní stav.

Bývalý dlouholetý fotbalista Arsenalu si po velmi dlouhé době užil Vánoce v rodinném kruhu. "Po deseti letech jsem byl doma s celou rodinou pohromadě, takže to bylo moc fajn. Jídlo dobrý, ale já stejně přes svátky chodil trénovat," popsal rodinnou pohodu Rosický a dodal, že chuť do fotbalu je u něj pořád stejná.

Máte za sebou soustředění ve Španělsku, jak to s vámi vypadá s výhledem na první soutěžní zápas jara proti Rostovu?

Vypadá to dobře, poslední dny už mě zranění pustí do sprintu, do všeho. Samozřejmě musím pomalu přidávat, některé věci zvládám už i s týmem. Samozřejmě mi návrat ještě bude chvíli trvat, ještě když jsme se teď vrátili ze Španělska a v Česku teď není prostor k trénování na přírodní trávě. Ale směřuju vše k tomu, abych stihl první zápas sezony. Jestli stihnu Rostov nemůžu ještě říct, ale momentálně jde všechno dobře a neustále si přidávám a jde to, tak jak má.

Zjišťoval jste si už něco o soupeři v Evropské lize z Rostova?

Já o nich vůbec nic nevím. Jediné, že porazili Bayern, ale to je tak všechno.

Musíte se ještě nějak speciálně omezovat v některých tréninkových činnostech?

Omezovat se nemusím. Musím prostě postupovat krok za krokem. Nemůžu přeskočit nějakou etapu, ve které se zotavuju.

Je pravda, že byste měl začít se zápasovou praxí v přípravě už na začátku února?

Doufám v to. Kdybych pokračoval v tréninku na příro trávě, tak věřím, že bych s týmem začal trénovat už na konci ledna. Tím, že v Česku není možné teď hrát na přírodní trávě, tak nějaký čas tím ztratím. Plánujeme, abych s týmem už na začátku února trénoval, ale uvidíme. Ale držíme se našeho postupného plánu, nejsem napřed ani pozadu.

Mohl byste popsat průběh vašeho zranění, protože počáteční prognózy hovořily pouze o týdenní absenci.

Samozřejmě počítal jsem, že do hry naskočím dřív. Měl jsem problém s achilovkou a nejprve jsem měl chybět týden, potom dva, měsíc a nakonec půl roku. Až jednou úplně skončím, pobavíme se o tom, že mám hojení úplné jiné než každý jiný normální člověk. Já na určité věci reaguju úplně jinak, jak všichni ostatní. Byl jsem na vyšetření nejen v Anglii, ale všude možně jsem hledal, kde by mi mohli pomoct, ale se mnou je to v určitých fázích úplně jinak než s normálními lidmi.

Neblesklo vám při dalším dlouhodobém zranění, že byste už ukončil kariéru?

Samozřejmě, to bych lhal, kdybych řekl, že ne. Ale jsou určité věci, které ke mě patří. Já když něco začnu, tak to chci dokončit. Kdybych skončil, tak by to bylo to nejjednodušší, takže když jsem něco začal, tak udělám vše, abych to dokončil. Když jsem ze Sparty odcházel, tak jsem slíbil, že se vrátím a to dodržím.

Jak je to vůbec s vámi a reprezentací?

Já už jsem to zmiňoval, když jsem byl komentovat Arsenal. Cítím, že už do národního týmu nepatřím. Svůj konec jsem neoznámil kvůli tomu, že jsem nevěděl, jestli po Euru vůbec ještě budu hrát fotbal. Ani teď to ještě neudělám, ale z důvodu, že kdybych se dostal do velmi dobré formy a kluci by měli zdravotní problémy a Karel Jarolím by měl problém sestavit tým, tak bych na nějakou výpomoc asi kývnul, ale už cítím, že tam nepatřím.

Co říkáte na to, že Spartu na podzim trénoval váš vrstevník David Holoubek?

Je úplně jedno, kolik je danému trenérovi let. Důležité jsou fotbalové znalosti. Když se podíváte napříč Evropou, tak máte v Německu úspěšné mladé trenéry. Na druhou stranu přijde odepisovaný Ranieri a vyhraje v Anglii ligu. Nejde o to kolik je trenérovi let. Je spoustu kluků, kteří umí o fotbale pěkně mluvit, ale nedokáží to přenést na hřiště. David si ve Spartě šanci zaslouží, v Evropské lize předvedl parádní práci a zaslouží si šanci, aby Spartu nadále vedl a pokusil se ji posunout dopředu.

Jak silný bude tým Sparty na jaře po návratu všech hráčů z marodky?

Na papíře bychom měli být silnější. Vždycky jde o to, jak se tým bude prezentovat na hřišti. Trenér bude mít samozřejmě více možností. Ale jednoznačně silnější bychom být měli, protože na podzim hráli ti, kteří zůstali zdraví.

Co říkáte na posily vašich největších konkurentů v boji titul?

Tak samozřejmě jsem zaregistroval, kdo koho koupil. Ale ty hráče, které koupili tady v Česku stejně nikdo moc nezná, takže si musíme počkat, jak budou vypadat na hřišti.

