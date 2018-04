Rada se vrátil na Spartu. Těšil jsem se sem, o to víc mě prohra mrzí, přiznal zkušený kouč

před 8 hodinami

Kouč Jablonce Petr Rada se vrátil na Letnou, odkud loni odešel, aby místo něj mohl nastoupit Ital Stramaccioni. Severočechy ale k výhře nedotáhl.

Praha - Petr Rada se vrátil na místo činu. Tam, odkud musel loni v létě odejít. S Jabloncem odehrál na Letné solidní zápas, přesto po prohře 0:2 odjíždí na sever Čech bez bodu. "Neodehráli jsme ale špatné utkání. Spartu jsme prakticky do ničeho nepustili. Její gól padl po zbytečném brejku ze standardky, tu Stanciu kopl krásně. Dneska nám chyběla finální přihrávka," hodnotil Rada porážku.

Devětapadesátiletý kouč se zlobil na své svěřence hlavně kvůli koncovce. Jablonečtí totiž měli šance, v těch největších selhal útočník Jan Chramosta. "Mohli a měli jsme vyrovnat. Chramosta měl několik šancí, bohužel ale vždycky minul. V těch šancích jsme se zkrátka nezachovali dostatečně dobře," popisoval trenér Severočechů.

Pro Radu se jednalo o první návrat na Letnou od jeho konce po loňské sezóně. Rada tehdy přenechal místo Italovi Stramaccionimu, jehož sparťanská mise dopadla katastrofálně. "Prestižní to pro mě bylo. Těšil jsem se sem, o to víc mě porážka mrzí. Samozřejmě jakákoliv prohra mrzí, ale dneska jsme to mohli urvat na svou stranu, šancí jsme na to měli dost. Bohužel to nevyšlo a na nás je, abychom se připravili na středeční pohárový duel ve Zlíně. Jedeme dál," řekl Rada.

Podle jabloneckého trenéra zápas zlomil druhý gól, který v 62. minutě vstřelil Václav Kadlec. Tomu ale předcházela ruka domácího Šurala, kterou sudí Hrubeš přehlédl. "Gól na 2:0 to určitě zlomil, ale já jsem z lavičky neviděl, jestli hrál Šural rukou. Hráči ale protestovali, takže asi měli důvod. Jestli to byla ruka, to si musí posoudit sudí na hřišti, já se k tomu nemůžu vyjadřovat," tvrdil Rada.

"Více mě ale mrzí jiná věc. Kubista dostal osmou žlutou, bude nám dva zápasy v lize chybět. Tam je to o citu sudího. On (Kubista - pozn. aut.) tam uklouzl, nechtěl faulovat, ale stejně tu kartu dostal," mrzelo emotivního kouče.

Rada si povšiml, že výkony Sparty pod novým koučem Pavlem Hapalem jdou nahoru. Podle jabloneckého trenéra se zlepšila hlavně organizace hry. "Sparta je teď mnohem více organizovaná. Oproti Plzni udělali jen jednu změnu a potvrdili, že se zlepšují. O to víc mě mrzí, že jsme ji dnes do ničeho nepustili, jen nám chyběl klid a sebevědomí v zakončení. Z dobré situace jsme se sami dostali do horší. Je to už třetí zápas, kdy nám to tam nepadá, i když máme šance," dodal zkušený stratég.