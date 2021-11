Pulkrab dvěma góly korunoval vítězství Sparty nad Teplicemi, Letenští jsou třetí

Fotbalisté Sparty zvítězili ve 14. kole první ligy nad Teplicemi 4:2. Pražany poslal ve 30. minutě do vedení Ladislav Krejčí mladší, který pak neproměnil penaltu. Ve 39. minutě přidal druhý gól Dávid Hancko, vzápětí na druhé straně odpověděl Matías Succar. V 77. minutě zvýšil Matěj Pulkrab, chvíli nato snížil z penalty další střídající hráč Jakub Mareš, ale poslední slovo měl opět Pulkrab.

Sparta v lize porazila Teplice počtvrté za sebou a navázala na venkovní výhru 2:0 ze vzájemného duelu v domácím poháru z minulého týdnu. Pražané si částečně spravili náladu po remíze 2:2 v minulém kole v Ostravě a čtvrteční porážce 0:3 v Lyonu v Evropské lize a posunuli se na třetí místo tabulky o dva body za vedoucí Slavii. Tepličtí prohráli i pátý ligový zápas pod trenérem Jiřím Jarošíkem a o skóre klesli na poslední příčku.

Jarošík, který hrával na Spartě, musel vzhledem k mnoha absencím improvizovat v sestavě. K ligové premiéře nastoupili tepličtí mladíci Chaloupek s Bulmagou, do týmu se také vrátil veterán Ljevakovič, jenž po minulé sezoně ukončil profesionální kariéru. Sparta na několik týdnů přišla o zraněné Hložka s Čelůstkou.

Letenští měli od začátku velkou převahu, ale v první půlhodině si vytvořili jen jednu velkou šanci. Minčev ve 13. minutě trefil z úhlu tyč. K vedení si Pražané pomohli standardkou. Na Peškův rohový kop si ve 30. minutě naskočil Ladislav Krejčí mladší a hlavičkou zaznamenal svůj první ligový gól od úvodního kola.

Ve 34. minutě zahrál Ljevakovič ve vlastním vápně rukou a sudí Machálek po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu. Krejčí však nechal vyniknout gólmana Grigara a druhou branku v utkání nepřidal.

Ve 38. minutě Minčev po centru hlavou orazítkoval spojnici břevna a tyče, za minutu už ale favorit zvýšil. Pešek si připsal druhou asistenci a Hancko z hranice vápna propálil Grigara. Skóroval ve druhém ligovém duelu po sobě. Tepličtí bleskově odpověděli. Po Kodadově přiťuknutí se přízemním pokusem k zadní tyči prosadil Succar a dal první branku v české lize.

Krátce po přestávce vypálil Hancko těsně mimo. Severočeši po změně stran i ve značně okleštěné sestavě dokázali favorit trápit a v 56. minutě musel sparťany proti střele střídajícího Krunerta podržet brankář Nita.

Na opačné straně neprotlačili míč do sítě Krejčí ani střídající Pulkrab. Pražanům se v druhé půli příliš nedařilo, po hrubce v rozehrávce šli hosté v 75. minutě do brejku dvou na jednoho, ale Trubač ukvapeně trefil obránce. Za dvě minuty Letenští zvýšili. Po Hanckově dlouhém pasu se dostal do úniku střídající Pulkrab a míč s přehledem dloubl do sítě přes Grigara.

Severočeši se ale ještě nevzdali. Krejčí ve vápně hloupě fauloval nabíhajícího Vondráška a střídající Mareš se z penalty v 79. minutě razantní střelou do středu branky nemýlil. Definitivní klid přinesla favoritovi až 88. minuta, kdy se po brejku a Haraslínově přihrávce do odkryté branky trefil Pulkrab.

14. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - FK Teplice 4:2 (2:1)

Branky: 77. a 88. Pulkrab, 30. Ladislav Krejčí II, 39. Hancko - 40. Succar, 79. Mareš z pen. Rozhodčí: Machálek - Kubr, Hurych - Franěk (video). ŽK: Ljevakovič (Teplice). Diváci: 5617.

Sestavy:

Sparta: Nita - Wiesner (83. Vindheim), Panák, Štetina, Hancko - Sáček (71. Pavelka), Ladislav Krejčí II - Pešek, Dočkal (71. Karabec), Haraslín - Minčev (60. Pulkrab). Trenér: Vrba.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Mareček, Chaloupek, Hyčka - Ljevakovič (57. Jukl) - Kodad, Trubač, Bulmaga (46. Krunert), Rezek (83. Moulis) - Succar (57. Mareš). Trenér: Jarošík.