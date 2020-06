Příští sezona první fotbalové ligy by měla začít 22. srpna

Příští ročník první a druhé fotbalové ligy by měl začít v sobotu 22. srpna. Po konci této sezony, kterou prodloužila pandemie nového koronaviru, by tak měly mít týmy v Česku více než měsíční volno. Návrh ligového výboru Ligové fotbalové asociace (LFA) budou schvalovat kluby poté, co bude známá termínová listina příštího ročníku evropských pohárů.

Nová sezona profesionálních soutěží by v Česku měla začít o více než měsíc později, než je obvyklé. Běžně ročník startuje v průběhu července, vloni to bylo 12. července. Kvůli pandemii, která v březnu přerušila soutěže přibližně na dva a půl měsíce, se aktuální sezona protáhne až do července. V neděli skončí základní část restartované první ligy a o víkendu 20. a 21. června začne nadstavba, která je pro většinu týmů pětikolová. Hrát se budou dva zápasy týdně, pouze mezi třetím a čtvrtým kolem bude týdenní pauza kvůli finále domácího poháru. Zápasy skupiny o záchranu se budou hrát v jednotný čas, všechny duely skupiny o titul budou probíhat souběžně jen ve čtvrtém a pátém kole. Sezona za předpokladu, že ji nezkomplikují pandemie nebo případné pozitivní nálezy na covid-19 v jednotlivých klubech, vyvrcholí o víkendu 18. a 19. července odvetami baráže. Skupina o titul vyvrcholí 8. července, ceremoniál s předáním trofeje pro nového šampiona proběhne jako tradičně po skončení posledního domácího zápasu mistrovského týmu. Tabulku po 28 kolech vede obhájce Slavia Praha o osm bodů před druhou Plzní. Kvůli opatření proti koronaviru smí být od tohoto týdne na stadionu 500 osob včetně hráčů, realizačních týmů či rozhodčích. V případě pozitivního epidemiologického vývoje by za 14 dní mohlo dojít ke zvýšení kvóty na 1000 lidí. Konkrétní návrh termínové listiny na příští sezonu zašle LFA klubům až poté, co bude znám program evropských pohárů a reprezentační termíny. O osudu pohárů bude UEFA rozhodovat na výkonném výboru příští středu a čtvrtek. Zatím není dohrán ani tento ročník Ligy mistrů a Evropské ligy.