Priske tuší drsné derby. Snad bude možné hrát i hezký fotbal, řekl kouč Sparty

Trenér Sparty Brian Priske věří, že nedělní pražské derby na stadionu Slavie nabídne vedle očekávané bitvy plné soubojů i atraktivní fotbal. Dánský kouč od svých svěřenců ve šlágru 13. kola první ligy požaduje zlepšení v obraně a maximální koncentraci po celých 90 minut.

"Derby žijí vlastním životem, což znamená, že intenzita bývá trochu vyšší díky atmosféře a fanouškům. Očekávám hodně duelů a soubojů, ale také doufám, že bude možné hrát i hezký fotbal. Oba týmy mají dobré hráče, takže doufám, že diváci uvidí pěkný zápas a pro všechny sparťanské fanoušky vybojujeme výhru," řekl Priske v nahrávce pro klubovou televizi.

V neděli ho čeká premiérový souboj úhlavních pražských rivalů, ale v minulosti zažil kodaňské derby jako asistent trenéra tamního FC.

"Nezáleží na tom, kde ve fotbalovém světě jste, derby jsou vždy speciální. I my to samozřejmě cítíme. Pro mě i některé členy realizačního týmu to bude první derby. Těšíme se, že budeme součástí takového úžasného utkání. Hodně věcí je v sázce, takže uděláme všechno, co je v našich silách, abychom získali další výhru," uvedl Priske.

Sparta, která z třetího místa tabulky ztrácí na druhou Slavii dva body, v nejvyšší soutěži drží jedenáctizápasovou sérii bez porážky a v posledních třech kolech zvítězila. V Edenu ale Priske od svého mužstva požaduje pevnější defenzivu.

"V posledních ligových utkáních jsme soupeře pouštěli do příliš mnoha šancí. Takže je potřeba být opravdu konzistentní v obranné formaci. Hráči musí být disciplinovaní a organizovaní, když nebudou mít míč," upozornil bývalý kouč Midtjyllandu nebo Antverp.

"Také chceme mít v derby stejnou ofenzivní kvalitu jako v posledních zápasech, kdy jsme dávali pěkné góly a vytvářeli si velké šance. Musíme odehrát výborný zápas, ne pouze 30 nebo 45 minut, ale celých 90 minut v plné koncentraci," přidal Priske.

V uplynulém ročníku Sparta porazila Slavii ve třech ze čtyř soutěžních derby.

"Teoreticky by jenom mělo stačit hráčům ukázat sestřihy z minulé sezony a říct jim, jak to uděláme. Ale samozřejmě se v obou týmech změnili hráči, je to nová sezona, nové derby. Půjde i o to, kdo v neděli bude mentálně silnější, zachová klid a bude mít větší fotbalovou kvalitu," dodal pětačtyřicetiletý trenér.