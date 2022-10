Alkohol jen v zónách, postel i na lodi, obří výdaje. Nejdražší MS začne už za měsíc

Městský soud v Praze ve čtvrtek osvobodil Rusa Alexandra Frančettiho, kterého obžaloba viní z toho, že se při ruské anexi Krymu v roce 2014 podílel na násilném zadržení přinejmenším 11 proukrajinsky smýšlejících lidí. Uvedl to státní zástupce Marek Bodlák. Frančettiho podle něj soud zároveň propustil z vazby. Muž vinu odmítá, za založení organizované zločinecké skupiny zaměřené k páchání teroristického útoku ho přitom soudy mohou poslat až na 15 let do vězení. Rozsudek není pravomocný, žalobce se proti němu odvolal.

Obžaloba tvrdí, že Frančetti, který předtím trvale pobýval v Česku, přicestoval v únoru 2014 z ruské Voroněže do Sevastopolu na Ukrajině. Tam v rozporu s ukrajinskou ústavou, která zakazuje vytváření a fungování nezákonných ozbrojených formací, spoluzaložil organizovanou ozbrojenou skupinu Sevastopolská obrana. Ve skupině dále Frančetti podle obžaloby vytvořil dvanáctičlennou skupinu Severní vítr, kterou financoval a vedl.

Cílem obou skupin bylo podle obžaloby "pomocí diverzních akcí včetně ozbrojených útoků proti ukrajinským vládním silám, ukrajinskému obyvatelstvu a kritické infrastruktuře přispět k protiprávní anexi Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu Ruskou federací".