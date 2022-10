Slavný Slovák nadchl gólem v šesté vteřině. Přitom přijel pět minut před zápasem

Patřil k největším talentům československého fotbalu, zahrál si Bundesligu, získal maďarský titul. A Marek Penksa ukazuje, že pořád umí i ve 49 letech. Ve slovenské sedmé lize se blýskl parádním gólem z půlky hřiště už v šesté vteřině utkání.

"Viděl jsem, že brankář stojí vysoko, proto jsem říkal kamarádovi Michalovi Nosáľovi, ať mi nahraje. On hned vtipkoval, jestli tam dokopnu," líčil Penksa na webu sme.sk akci hned při výkopu utkání Ružiná - Divín.

Vzápětí parťákovi ukázal, že fakt dokopne. Míč se parádně snesl do sítě. "Protože mám problémy s achilovkou, posunul jsem si míč na levou nohu. A napálil ho na bránu. Možná to byl nejrychlejší gól v historii fotbalu, na celém světě," smál se slovenský fotbalista.

Tenhle rekord si ovšem přece jen nepřivlastnil. I když se o autorství nejrychlejší trefy vedou spory, jedná se o časy kolem 2,5 vteřiny.

To Penksovi ale náladu určitě nezkazilo. "Teď čekám na nabídky," žertoval muž, který se v roce 1990 významnou měrou i gólem ve finále podílel na senzačním triumfu Československa na mistrovství Evropy týmů do 16 let. Jeho parťáky tenkrát byli třeba Patrik Berger či Tomáš Řepka.

Penksa, jenž byl jednou z nejvýraznějších postav tehdejších šampionů a věštila se mu skvělá budoucnost, odešel na roky po turnaji do bundesligového Frankfurtu, hrál rakouskou ligu za Grazer AK a Rapid Vídeň, s Ferencvárosem Budapešť slavil maďarský titul a působil i v polské Wisle Krakov.

Nyní se věnuje mládeži jako šéftrenér přípravek v Banské Bystrici, odkud do velkého fotbalu vyrazil. A pořád hraje za TJ Baník Ružiná v sedmé nejvyšší soutěži a dává parádní góly. I když, jak přiznal, začátek vítězného duelu s Divínem (5:1) málem zmeškal.

"Byl jsem se podívat v Banské Bystrici na zápase mého syna, takže jsem dorazil pět minut před výkopem. Rychle jsem se převlékl, protáhl a utíkal na hřiště," líčil.

Výkop nakonec stihl a hned z něj dal parádní gól.