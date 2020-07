Pozor na novou posilu Slovácka, střelec z Eindhovenu skolil i slovenského mistra

Nová posila fotbalistů Slovácka útočník Rigino Cicilia skóroval i ve třetím utkání letní přípravy. Pětadvacetiletý rodák z Curacaa přispěl dvěma góly k výhře 4:3 nad slovenským mistrem Slovanem Bratislava a navázal na branky proti Blansku a Zlatým Moravcům. Ligový nováček z Pardubic v prvním přípravném zápase prohrál s druholigovou Chrudimí 2:3.

Cicilia nejprve na hřišti v Malackách v 28. minutě přenechal míč nabíhajícímu Sadílkovi, který srovnal na 1:1. V 37. minutě pak sám skóroval, když přesnou hlavičkou odpověděl na trefu českého záložníka v dresu Slovanu Daniela.

Po přestávce šel slovenský šampion potřetí do vedení, ale znovu ho neudržel. V 57. minutě totiž druhým gólem v utkání opět srovnal Cicilia a za pět minut povedenou střelou otočil stav střídající Kohút. Slovácko vyhrálo i třetí utkání letní přípravy.

Naopak vítěz druhé ligy Pardubice na úvod nestačily na nedalekou druholigovou Chrudim. Favorit inkasoval při porážce 2:3 všechny tři branky už v prvním poločase.

Olomouc v prvním duelu letní přípravy porazila třetiligové Rosice těsně 1:0 Houskovou brankou z 15. minuty. Sigma nastoupila v první půli v netradičním rozestavení na tři stopery, mezi nimiž se představil i navrátilec z Plzně Hubník.

"Do dnešního zápasu jsme nastoupili po těžkých dvoufázových trénincích. Kluci to ale myslím zvládli dobře. Vyzkoušeli jsme dvě různé jedenáctky. Hráli jsme dnes na tři stopery, netvrdím, že v tomto rozestavení budeme hrát, ale chtěli jsme to vyzkoušet," uvedl pro klubový web olomoucký trenér Radoslav Látal.

Přípravná fotbalové utkání:

1. FC Slovácko - Slovan Bratislava 4:3 (2:2)

Branky: 37. a 57. Cicilia, 28. Sadílek, 62. Kohút - 21. Ožbolt, 33. Daniel, 50. Holman z pen.

Sestava Slovácka:

I. poločas: Nemrava - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Divíšek - Petržela, Sadílek, Daníček, Rezek, Navrátil - Cicilia.

II. poločas: Nemrava - Reinberk (81. Vincour), Šimko, Hofmann, Kalabiška - Petržela (61. Pernica), Havlík, Daníček, Kohút - Kliment - Cicilia (61. Kubala). Trenér: Svědík.

Sigma Olomouc - Rosice 1:0 (1:0)

Branka: 15. Houska.

Sestava Olomouce:

I. poločas: Reichl - Greššák, Hubník, Jemelka - Zahradníček, González, Houska, Breite, Kerbr - Daněk - Zifčák.

II. poločas: Mandous - Sladký, Pavelka, Beneš, Vepřek - Falta, Zmrzlý, Hála, Šíp - Yunis, Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.

Chrudim - FK Pardubice 3:2 (3:1)

Branky: 14. Nikodem, 40. Kesner, 43. Řezníček - 31. Černý, 56. I Sang-hjok.

Základní sestava Pardubic: Hertel - Surzyn, Čihák, Celba, Sláma - Šejvl - Cadu, Hlavatý, Tischler, Ewerton - Černý. Trenér: Novotný.