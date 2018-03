Komentář: Díkybohu za video. Fotbal nezabíjí, za bramboračku v derby mohli nepřesní sudí

před 1 hodinou

Kdyby na Letné ve 289. derby nebylo video, výsledek zápasu by byl diametrálně odlišný. Třeba 5:3 pro Spartu.

Komentář - Dva góly na každé straně, jedna penalta odvolaná a jedna odložená. Čtyřikrát se v klíčových momentech zkoumalo video a čtyřikrát se na Letné měnil verdikt.

Není to ono, není to ten spontánní hukot jako po klasickém gólu. Verdikty videorozhodčích bouřlivé emoce zchladí, případně vyvolají zmatky.

"Když vám odvolají gól, je to velká ráno pro psychiku lidí, kteří jsou na hřišti. Pak máte strašně divný pocit, když se máte radovat z dalšího gólu. Tenhle zápas mě odnaučil slavit branku. Spíš jsem čekal, až to bude definitivní a koukal jsem, co udělají rozhodčí," prohlásil na tiskové konferenci slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

"Ale zaplaťpánbůh za video," dodal jedním dechem.

Přesně tak. Video fotbal nezabíjí. Zápasy nemá rozhodovat, má být pojistkou proti špatným rozhodnutím. A pokud se tak stane čtyřikrát v zápase, je to unikátní.

Bramboračku v derby měl na svědomí špatný výkon rozhodčích. Kdyby hlavní arbitr Královec se svými asistenty Nádvorníkem a Hájkem rozhodli na první dobrou správně, Karel Hrubeš u monitoru by nemusel do hry vůbec zasahovat.

A co víc: že ve všech čtyřech případech vzešel impuls od videorozhodčích. Jinými slovy: ve všech čtyřech případech museli Královce a jeho asistenty opravit.

V každém případě muži za monitorem v sobotu jasně demonstrovali, jak mohou rozhodčí svými chybami ovlivnit zápas. Proto by mělo být k dispozici na každém ligovém zápase, nejen na těch nejsledovanějších.