Před Ligou mistrů jsme dostali facku, přiznal Vrba. A stěžoval si na slávistické fans

před 1 hodinou

Sedmý ligový zápas, první porážka. Po debaklu v Edenu 0:4 je jasné, že Plzeň svoji drtivou podzimní jízdu nezopakuje.

Rozhodl střed zálohy, kde vás domácí přehráli?

Nerozhodl jen střed hřiště. Slavia byla přímočařejší, silovější, důraznější, a to bylo klíčové.

Jak jste viděl dvě penaltové situace? Když hrál Zeman rukou, byl v lehkém kontaktu s Coufalem…

Tak to nevím, jestli tam byl lehký kontakt s Coufalem. Ruka byla, takové penalty by se měly kopat vždycky. K té druhé situaci se vůbec nechci vyjadřovat.

Jaká bude mít porážka vliv na další průběh sezony?

Hraje se ještě 29 zápasů, to je spousta bodů.

A pro vás - je porážka 0:4 facka?

Jednou dostane facku Slavia od Jablonce, podruhé my od Slavie. Těžko se dá očekávat, že se nám opět podaří odehrát podzim bez porážky nebo ztráty bodu. Naši soupeři mají svou kvalitu a Slavia to dnes prokázala. Byla lepší. Uvidíme, kdo dostane další facku.

Berete výsledek jako varování před náročnými zápasy v Lize mistrů?

Určitě. Vždyť tohle bylo takové pohárové utkání. V Lize mistrů nás čeká podobný důraz, podobná atmosféra, i když dneska byla až za hranicí. Divácké prostředí bylo hodně zvláštní. Bouřlivé zápasy nás čekají i v Champions League, i když to snad už bude bez skandování "zkurvená Plzeň."

Dolehla atmosféra na hráče?

Ne, to ne, my jsme věděli, že je to tady každý zápas.

V Edenu se vám dlouhodobě nedaří, poslední čtyři zápasy jste tu prohráli se skóre 0:13. Není to už z vaší strany psychický blok?

To se musíte zeptat hráčů. Dnešní zápas byl strašně ovlivněný první brankou. Pokud jste si všimli, v první půli jsme tam měli dvě, tři situace, kdy jsme mohli vyrovnat. Bohužel jsme nebyli důrazní. Po tom vyloučení a druhé penaltě už si Slavia zápas nenechala sebrat, je to zkušené mužstvo.

Kvůli zranění do utkání nemohl zasáhnout Kopic, Kolář ještě nebyl na lavici. Jak jsou na tom zdravotně?

Kopic se zranil v zápase s Mladou Boleslaví. Nepodařilo se ho dát do kupy, nebyl ani nominovaný. Je reprezentační pauza, máme čtrnáct dní. Dan Kolář sice trénoval, jde hrát za juniorku, stejně jako Hájek. Všichni tři by snad už měli být fit.

Jak moc se projevila absence zmíněných opor?

To mátě těžké. Kdybyste se ptali po zápase s Mladou Boleslaví, tak bych odpověděl, že žádný problém nemáme. Každý zápas je jiný a z toho pohledu jsem se rozhodl pro nominaci, pro jakou jsem se rozhodl. Kolář nehrál šest, sedm týdnů. Minulý týden jsme navíc vyhráli 6:1 a nebyl důvod do sestavy zasahovat. Ale neříkám, že po dnešním zápase nebude příští nominace jiná.