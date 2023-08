Lingr odchází na hostování do Feyenoordu, Slavia může inkasovat až 100 milionů

Fotbalista Ondřej Lingr odchází ze Slavie do Feyenoordu Rotterdam. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál bude v novém působišti nejprve rok hostovat a následně by měl nizozemský mistr uplatnit opci na přestup. Český reprezentant kvůli tomu zároveň prodloužil s Pražany smlouvu o další rok, původní kontrakt by mu v Edenu vypršel po sezoně. Vršovický klub o tom informoval na svém webu.

Lingr odjel do Rotterdamu na zdravotní prohlídku a ve středu už chyběl v týmu Slavie, který se chystal na dnešní úvodní utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy doma s Luhanskem. Částku za transfer kluby podle zvyku nezveřejnily, média spekulují, že by si Pražané mohli přijít v přepočtu na více než 100 milionů korun.

Lingr opustil vršovický klub po třech letech. V červenobílém dresu získal v sezoně 2020/21 double, v minulém ročníku pomohl Slavii k triumfu v domácím poháru. Zároveň si s Pražany v soutěžích UEFA dvakrát zahrál čtvrtfinále. Právě v něm vloni na jaře Slavia v Evropské konferenční lize vypadla s Feyenoordem.

"Když jsem sem tehdy přišel jako soupeř, už jsem věděl: Doufám, že tady jednou budu hrát v dresu Feyenoordu. Velikost klubu, historie a hlavně příznivci, to vše už tehdy na mě udělalo velký dojem," uvedl Lingr pro web Feyenoordu, s nímž ho čeká skupina Ligy mistrů. "Přijde mi to jako perfektní krok. Jsem připraven přijmout tuto velkou novou výzvu a udělám vše pro to, abych pomohl klubu dosáhnout nových úspěchů," dodal Lingr.

O jeho odchodu ze Slavie se mluvilo už delší dobu, neboť mu v Edenu měl po sezoně vypršet původní kontrakt. Předseda představenstva ligového vicemistra Jaroslav Tvrdík v nedávném rozhovoru s novináři uvedl, že Lingr během nynějšího přestupního období buď prodlouží smlouvu, nebo ho vršovický klub prodá. Zájem projevil i Panathinaikos Atény, ofenzivní univerzál se však rozhodl, že jeho prvním zahraničním angažmá bude Feyenoord.

"Slavia změnila život mně i mé rodině, nikdy na to nezapomenu. Trofeje jsou jen bonus, miluju to tady, zkrátka si to sedlo. S kluky, s fanoušky, s trenéry i s lidmi v klubu. Neopouští se to tu lehce, ale jak všichni ví, chtěl jsem si zkusit zahraničí," uvedl Lingr pro slávistický web.

"Měl jsem ty ambice, po skvěle odvedené práci si zkusit posun někam výš. Jsem moc rád, že to takhle vyšlo, že jsou všechny strany spokojené. Nesmírně si cením toho, že jsem mohl být součástí Slavie," dodal Lingr.

Během tří let v Edenu nastoupil za Slavii do 138 soutěžních zápasů a zaznamenal 40 gólů, přičemž hned 16 branek bylo vítězných. Před angažmá ve Vršovicích působil v Karviné, v české nejvyšší soutěži má na kontě 160 startů a 38 gólů. Za reprezentaci zasáhl do šesti zápasů, v nichž neskóroval.