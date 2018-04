Škoda za 200 000 a dva obvinění muži. To je účet za řádění fanoušků Sparty v Ostravě

před 1 hodinou

Ostrava - Policie obvinila první fanoušky Sparty, kteří během sobotního zápasu fotbalové ligy v Ostravě demolovali městský stadion. Muži ve věku 38 a 27 let jsou obviněni z výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Starší z mužů byl přitom již kvůli výtržnictví odsouzen, nyní mu tak hrozí až šest let vězení, mladšímu pak čtyři roky. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Policisté během zápasu a po něm zadrželi pět osob. Už během utkání skončili v rukou policie tři fanoušci, kteří demolovali stadion, vedle dvou již obviněných to byl ještě dvaatřicetiletý muž. Fanoušci byli pod vlivem alkoholu, dechové zkoušky vykázaly hodnoty přesahující dvě promile.

Policisté zjistili, že na stadionu bylo poškozeno 177 sedadel. Škoda přesahuje 200.000 korun. "Analýzami velkého množství zajištěných obrazových záznamů se zabývají jak ostravští policisté, tak kriminalisté moravskoslezského krajského ředitelství specializující se na objasňování protiprávního jednání diváckého násilí. Lze předpokládat, že počet obviněných či osob podezřelých z přestupkového jednání se navýší," doplnila Holčáková.

Po utkání museli policisté řešit ještě fyzický konflikt mezi fanoušky. Zadrželi šestatřicetiletého muže, který podle dosavadních zjištění zaútočil ve vlaku jedoucím z Ostravy na jednadvacetiletého mladíka.