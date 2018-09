Plzeň požene nenávist, tuší Šural. A porážka v Jablonci na tom nic nemění

před 49 minutami

Fortuna:ligu čeká v pátek šlágr mezi Plzní a Spartou. Kapitán Sparty Josef Šural předpokládá, že Viktoria předvede mnohem lepší výkon než v Jablonci.

Praha - Fotbalisté Sparty půjdou do pátečního šlágru 10. ligového kola v Plzni po poslední výhře 4:1 nad Libercem v lepším rozpoložení než soupeř. Kapitán Josef Šural ale je přesvědčen, že Pražany čeká úplně jiná Viktoria než ta, která v pondělí utrpěla vysokou porážku 0:3 v Jablonci. Osmadvacetiletý útočník i tak pojede se svým týmem na hřiště obhájce titulu s cílem "vyloupit" Plzeň, získat tři body a zůstat jediným neporaženým celkem soutěže.

"My jsme o víkendu vyhráli, byl to dobrý zápas. Ale tohle už je za námi. Zároveň v rámci přípravy na pátek jsem včera koukal na Plzeň a myslím, že to bude v pátek úplně jiná Plzeň než to, co předvedli včera," řekl novinářům Šural.

"Může se to tvářit, jako že je to pro nás horší. Že když prohráli, tak se posadili zase zpátky na zadek. Ale já myslím, že je to úplně jedno. Co vím, tak většina z nich Spartu nesnáší. Takže je úplně jedno, zda poslední zápas prohráli, nebo vyhráli. Půjdou do toho na 100 procent a očekávám od nich úplně jiný výkon," dodal Šural.

Jeho celek v devíti kolech jako jediný neprohrál a ztrácí bod na první Slavii. Na Plzeň má naopak dvoubodový náskok. "Nevím, jestli to bude úplně největší prověrka v sezoně, ale určitě jeden z nejtěžších zápasů. Nějaké už máme za sebou, vyhráli jsme v Jablonci, v Ostravě. Teď to musíme potvrdit. Chceme vyloupit Plzeň, jedeme tam vyhrát, nebudeme říkat, že ne, a potvrdit aktuální formu. Chceme zůstat před Plzní, nejlépe se zase dostat na první místo a tam i zůstat," uvedl Šural.

Sparta v Plzni nevyhrála více než sedm let. "Myslím, že to bude opatrné utkání. Nepředpokládám, že to bude nějaká přestřelka od první minuty. Ale může se stát cokoliv. Určitě to bude hodně takticky svázané utkání, žádný z týmů nebude chtít inkasovat jako první. Kdybych si měl vsadit, moc gólů asi nepadne," mínil Šural.

Plzeň v posledních třech kolech dostala sedm gólů - tři v Jablonci a čtyři na Slavii. "Samozřejmě je dobré to vědět, ale oni to vědí taky. Určitě se právě na tohle budou soustředit, aby nedostali brzo branku, aby jich nedostali víc," upozornil Šural.

Cítí, že Sparta je nyní nejsilnější za dobu, co je na Letné. "Momentálně za tu dobu Sparta působí asi nejsilnějším dojmem, ale nerad bych to zakřiknul. Jsme déle pospolu, je to cítit i v kabině. A na hřišti se to pak promítne. Parta se tvoří, věřím, že to bude dál zvedat a můžeme být ještě silnější," řekl Šural.

Za výhodu považuje i fakt, že trenér Zdeněk Ščasný ustálil sestavu. "Pro ty, co hrají, je to samozřejmě dobře. Sžívají se, nějaké automatismy fungují. Vnímám, že ty, co nenastupují, to štve, což je normální. Bylo by špatně, kdyby jim to bylo jedno. Na tréninku dělají 100 procent, aby se do sestavy dostali. Ale vyhrává se, daří se. I z toho širšího kádru cítím, že všichni táhneme za jeden provaz. Nejdůležitější je, aby se vyhrávalo, osobní rivalita jde stranou," dodal.