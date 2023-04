Oslavenec Lavička sbíral tituly se Spartou, ligu vyhrál i jako kouč Liberce

Jméno dnešního šedesátníka, fotbalisty a trenéra Vítězslava Lavičky, je spjato především se Spartou Praha, kterou vedl třikrát a v roce 2014 s ní vyhrál ligový titul i domácí pohár. K ligovému triumfu dovedl i Liberec a několik let také trénoval reprezentaci do 21 let.

Za sebou má i zahraniční angažmá, úspěšné bylo zejména jeho působení u týmu FC Sydney. Lavička se narodil v Plzni, kde v devíti letech s fotbalem začínal. V roce 1983 tento technický záložník přestoupil do Sparty, s níž sedmkrát slavil ligový titul. Hrál také za Cheb, Hradec Králové, Bohemians a Chrudim, kde v roce 1996 ukončil aktivní kariéru. V lize sehrál 213 zápasů a vstřelil 28 branek. S trénováním začal v druholigové Chrudimi, poté se jako asistent podílel na čtyřech mistrovských titulech Sparty, tu vedl krátce v ročníku 2001/02, později přesídlil na Žižkov, s kterým vybojoval třetí místo v lize. Poté působil tři roky v Liberci, s nímž v roce 2006 získal mistrovský titul. Po ukončení angažmá v Liberci se stal trenérem fotbalové reprezentace do 21 let. V létě 2008 ale kvůli nabídce Sparty post trenéra jednadvacítky opustil, avšak po čtyřech měsících byl odvolán. Lavička poté odešel do zahraničí a tři roky trénoval FC Sydney, s nímž v roce 2010 získal ligový titul a byl vyhlášen nejlepším trenérem australské ligy. V roce 2012 potřetí převzal Spartu a po dvou letech s ní vybojoval double, hned následující sezonu byl odvolán. V roce 2015 se znovu ujal reprezentační jednadvacítky, se kterou na ME v Polsku o dva roky později vypadl v základní skupině a smlouva končící v prosinci 2018 mu nebyla prodloužena. Následovalo další zahraniční angažmá, tentokrát u polského týmu Slask Vratislav, a v březnu 2022 Lavička jako trenér debutoval u seniorské reprezentace, když převzal národní fotbalový tým Kuvajtu, který však opustil o čtyři měsíce později po prohrané kvalifikaci na Asijský pohár. V letech 2006 a 2016 se stal vítězem ankety Trenér roku. Je ženatý, s manželkou Irenou má dcery Terezu a Adélu.

