Sparta udržela hubenou výhru v Opavě, zápas rozhodla trefa Vindheima

Fotbalisté Sparty zvítězili v 15. kole první ligy v Opavě 1:0. Zápas rozhodl v desáté minutě norský obránce či záložník Andreas Vindheim, který si připsal premiérový gól v letenském dresu. Pražané poprvé v ligové sezoně dvakrát za sebou vyhráli a posunuli se na šesté místo tabulky. Slezané čekají na vítězství už 13 kol a zůstali poslední.

"Vítězství má pro nás velkou cenu. Cítíme, že náš výkon se pomaličku zvedá, byť to byl tady celkem syrový výkon," řekl na tiskové konferenci sparťanský trenér Václav Jílek.

Pražský favorit začal dobře a už v desáté minutě šel do vedení. Kanga průnikovou přihrávkou vysunul Vindheima, který překonal Fendricha přesnou střelou k tyči a otevřel skóre.

"Andreas nám dal signál, že je schopen to zvládnout. Pořád s ním počítáme na pozici krajního beka, ale ofenzivní složku má na velice slušné úrovni. Jeho výkon proti Českým Budějovicím v poháru byla taková vstupenka a potvrdil to. Jsem rád, že se prosadil i gólově," pochvaloval si Jílek.

"Při inkasovaném gólu šlo zaujmout lepší postavení, co se týče defenzivy, ale Sparta to kvalitně dohrála. Pak už to pro nás bylo složitější," podotkl asistent opavského trenéra Josef Dvorník.

Na opačné straně brankář Heča neudržel míč v rukavicích a ke střele se dostal Stáňa, jenže trefil jen Haška. Sparťané znovu zahrozili po půlhodině hry. Vindheim přiťukl míč Kozákovi, ale ten z dobré pozice vypálil vedle pravé tyče.

Opavští se dostávali dopředu sporadicky, vyrovnat ale mohli ze standardky. Zavadil umístěnou ránu z přímého kopu zhruba ze 30 metrů vytěsnil Heča na roh.

Hned zkraje druhé půle měl druhý gól Sparty na noze Hašek, jenže po centru z levé strany v solidní pozici vysoko přestřelil. Stejně skončila i další standardka Zavadila.

Pak Opavští přežili tři stoprocentní šance Sparty. Nejprve Fendrich vychytal v úniku Vindheima a Kozák s Hložkem těsně minuli bránu. Výhru Pražanů mohl po nacvičeném signálu pojistit Hašek, míč po jeho ráně ovšem skončil vedle levé tyče.

Opava v rozkouskovaném závěru srovnat nedokázala, v lize prohrála počtvrté za sebou a na gól čeká v nejvyšší soutěži už 400 minut. Sparta porazila v lize Slezany podesáté po sobě.

"Dalo se na to koukat, ale pro nás je to další zápas bez bodového zisku. Pořád si říkáme, že to musíme zlomit, jenže stále to trvá. Za výkony se v lize neudržíme. Musíme se semknout a odrazit se, ale už nás začíná tlačit čas. Musíme to urvat klidně na úkor fotbalu," uvedl opavský obránce Jaroslav Svozil.

"Byť Opava hrála velmi dobře, agresivně a aktivně nás vysoko napadala, vypracovali jsme si poměrně dost šancí. Myslím, že bychom měli být schopni zápas rozhodnout dřív a dohrát ve větším klidu," dodal Jílek.

15. kolo první fotbalové ligy:

SFC Opava - Sparta Praha 0:1 (0:1)

Branka: 10. Vindheim. Rozhodčí: Zelinka - Kotalík, Pečenka - Marek (video). ŽK: Žídek, Juřena - Kaya, Kanga. Diváci: 4566.

Sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Sus (79. Jursa), Zavadil, Souček (54. Šulc), Stáňa (66. Mondek) - Juřena, Dedič. Trenér: Grussmann.

Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek - Vindheim (86. Hanousek), Hašek (90.+2 Mandjeck), Kanga (66. Krejčí), Trávník, Hložek - Kozák. Trenér: Jílek.