Dynamo vygenerovalo čtvrtou ligovou výhru v řadě, Jablonec už je třetí

České Budějovice v neděli vyhrály na půdě Teplic 1:3 a připsaly si čtvrté ligové vítězství v řadě, ze tří bodů se těší také Liberec, jenž porazil 3:2 Příbram, a Jablonec, který vyhrál v Karviné 1:0. Dnešní program 15. kola Fortuna:Ligy ukončí zápas Sparty v Opavě (17:00).

Jihočeši sice v týdnu prohráli v domácím poháru 0:4 s pražskou Spartou, ale domácí debakl jim ligový apetit nesebral. Na Stínadlech měli proti domácím Teplicím od prvních minut navrch, připravovali si šance a za necelou půlhodinu rozhodli třemi góly o osudu utkání.

V úvodu ještě dokázal po Schranzově hlavičce domácí zachránit brankář Grigar, ale v 11. minutě Shejbal neuhlídal Brandnera a hosté vedli. Českobudějovický záložník se prosadil i při předchozí venkovní výhře 3:1 v Olomouci.

Domácí dál působili ospalým dojmem. Schranz ve 20. minutě nastřelil tyč, vzápětí ale přidal Javorek neuhlídaný Paradinem druhý gól. Definitivní ránu zasadil Teplicím ve 26. minutě Havel, který bezpečně proměnil penaltu za faul Shejbala na Schranze. Stejný hráč se z pokutového kopu trefil i v minulém kole proti Karviné.

Domácí kouč Hejkal zareagoval prvním střídáním i přeskupením defenzivy a Teplice alespoň zbrzdily českobudějovický nápor. Dokonce si vypracovaly ještě před poločasem několik slibných možností, jenže čtyřicetiletý brankář Drobný hostující tým dokázal vždy zachránit. Nejdříve vyrazil střelu Vondráška a před přestávkou zlikvidoval nepříjemný přímý kop Petra Mareše.

Podobně odstartoval i druhý poločas, na jehož úvod opět Drobný zneškodnil doposdu největší domácí šanci Žitnému. Za chvíli se neprosadil ani Řezníček. Teplice se výrazně zlepšily, byly více na míči, zatímco hosté už příliš neriskovali a snažili se spoléhat na případné brejky. Po jednom z nich se řítil na branku Mršič, ale Grigar zasáhl.

Domácí v 73. minutě dostali míč do sítě, ale Řezníčkova trefa nebyla uznána kvůli ofsajdu. Přesto se nakonec Severočeši dočkali gólu po ráně v podání Petra Mareše z 85. minuty. To už ale nemohlo nic změnit na tom, že České Budějovice po sedmi a půl letech zvítězily v lize v Teplicích.

"Jsem strašně rád, že naše série pokračuje. Zase jsme dokázali vyhrát a zase jsme dali tři branky. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Moc si toho vážíme, je to povzbuzení do další práce," řekl na tiskové konferenci českobudějovický trenér David Horejš.

V Liberci rozhodl vlastní gól

Z výhry se raduje také Slovan Liberec, který zvítězil v 15. kole první ligy nad Příbramí 3:2. Domácí v úvodním dějství vedli 2:0 po gólech Petara Musy a Tomáše Malinského, tři minuty před pauzou snížil Marek Kodr, ale stejný hráč si dal ve 66. minutě vlastní branku.

V závěru už jen snížil Soufiane Dramé. Slovan po druhé ligové výhře za sebou poskočil na osmé místo tabulky, Příbram naopak prohrála i sedmý venkovní zápas v této sezoně nejvyšší soutěže a je třináctá.

"Zápas byl takovou ukázkou, jak si zkomplikovat víceméně rozhodnuté utkání. Naštěstí jsme to dotáhli do vítězného konce, za celý zápas jsme si to jednoznačně zasloužili. Jsme rádi, že jsme 800. zápas Liberce v české lize nezkazili," komentoval utkání domácí kouč Pavel Hoftych.

Plný bodový zisk slaví i fotbalisté Jablonce, kteří zvítězili v Karviné 1:0. Severočeši vyhráli v nejvyšší soutěži podruhé za sebou a posunuli se na třetí místo tabulky. Vyrovnaný zápas rozhodl v 77. minutě Martin Doležal. Slezané nezvítězili ani v sedmém domácím zápase ligové sezony a jsou čtrnáctí.

"První půle byla vyrovnaná bez větších šancí, každý tým měl jednu. Viděli jsme hodně soubojové utkání. Ve druhé půli už jsme měli šance, Kratochvílovi chytil gólman gól, byly tam dvě střely Sýkory. Ke konci už jsem chtěl Doležala střídat, měl toho dost i s tou Opavou a zápas stejně směřoval k remíze. Naštěstí jsem ho tam ještě nechal a on dal gól. Třetí místo po polovině základní části je skvělé a hráčům jsem poděkoval," prohlásil po zápase trenér Jablonec Petr Rada.

15. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - 1. FK Příbram 3:2 (2:1)

Branky: 24. Musa, 31. Malinský, 66. vlastní Kodr - 42. Kodr, 90. Dramé. Rozhodčí: Cieslar - Paták, Caletka. ŽK: Oscar - Škoda, Stuparevič. Diváci: 2914.

Sestavy:

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar, Mara - Malinský (65. Pešek), Baluta (61. Breite), Potočný - Musa (87. Kuchta). Trenér: Hoftych.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir (31. Škoda), Soldát (65. Stuparevič), Dramé, Rezek, Zeman (78. Kříž) - Polidar. Trenér: Nádvorník.

MFK Karviná - FK Jablonec 0:1 (0:0)

Branka: 77. Doležal. Rozhodčí: Berka - Hájek, Horák. ŽK: Šašinka, Ndefe - Jovovič, Krob. Diváci: 2530.

Sestavy:

Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Moravec (46. Čonka) - Smrž, Hanousek - Vukadinovič (76. Lingr), Petráň, Galuška - Šašinka (83. Petkov). Trenér: Straka.

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič (69. Chramosta), Kratochvíl, Považanec (90. Pilík), Sýkora - Doležal (83. Kubista). Trenér: Rada.

FK Teplice - Dynamo České Budějovice 1:3 (0:3)

Branky: 85. P. Mareš - 11. Brandner, 20. Javorek, 26. Havel z pen. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Řezníček, Moulis (oba Teplice). Diváci: 2723.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Paradin (26. Hyčka), Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kučera, Moulis (71. Radosta), Žitný, P. Mareš - Řezníček (82. Vyhnal), J. Mareš. Trenér: Hejkal.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka (90. Kladrubský), Čavoš - Brandner (80. Táborský), Javorek, Mršič (87. Helešic) - Schranz. Trenér: Horejš.