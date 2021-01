Opava - Sparta 0:1. Domácí předvádí sympatický výkon, šance však nepřicházejí

Slezský celek je totiž na úplném dně tabulky Fortuna:Ligy a ztrácí tři body na trio Příbram, Brno, Mladá Boleslav. Sedm bodů je opravdu mizivý výsledek, Opava vyhrála v probíhající sezoně jen jednou. A výhra je to pěkně vousatá. Datuje se totiž k 3. říjnu. Kromě toho ještě čtyřikrát remizovali, naposledy i tento víkend. To Slezané jen jednou vystřelili na branku a přispěli tak k bezbrankové remíze se Zlínem. Přispět k obrodě opavských by měly být i zimní posily jako Hellebrand, Nešický nebo Čvanvčara.