Fotbal v mrazech? Nás hřála slivovice, ale teď jsou v ohrožení i uřvaní trenéři

"Plzeň mě nezklamala, ač remizovala. Dokázala na těžkém terénu dobře kombinovat, neproměnila však obrovské tutovky," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový útočník Petr Švancara.

Prožili jsme nejkratší zimní přestávku v historii ligy a za sebe říkám - jsem rád, že se zase hraje a můžeme se na něco koukat a těšit. Určitě byla vítaná pro jedlíky, že přes pauzu nestačili přibrat a nemuseli shazovat. Kondice se také neztratila, námitky, že nebudou mít natrénováno a projeví se to v závěru sezony, neberu. Naše liga není nadstandardně pracovitá, navíc se střídá pět hráčů, čehož se hojně využívá, nebojím se, že by do konce nevydrželi.

Více fotbal poškodila zima, mrazy. V nich hráčům snadno svaly povolí, viděli jsme to v zápase Příbram - Plzeň, kde odstoupili Hejda a Limberský z týmu hostí, Rezek na straně domácích a přihodilo se to v závěru i gólmanovi Kočímu, který si však řekl, že to dochytá.

Je to problém, i když se kluci zahřejí, mají masti, emulze, mohou si vzít dlouhé elasťáky. Někteří hráli jen v trenkách, ty obdivuju, ale zároveň nechápu. Jakmile svaly ztuhnou, třeba při rohu, který trvá trochu déle, stačí prudší pohyb a je zle. Svalů máme v celém těle dost, k tomu zmrzlé uši, nebo i další choulostivá místa, to je přímo hrůza, když do nich dostanete míčem. U trenéra jsou v ohrožení i svaly žvýkací, jak pořád řvou.

Viděl jsem čtyři zápasy, v Mladé Boleslavi jsem na své oblíbené Zbrojovce byl i osobně, nebyla to ovšem žádná přehlídka. My měli naštěstí s sebou plácačku a v ní slivovicu, to jinak nejde. To je nedílná součást výbavy. Není to o tom, že bys musel vypít litr, stačí pár deci a rádi se podělíme.

Musím se hráčů trošku zastat, protože jejich výkony ovlivnily povrchy. Pamatuju si, že když jsem hrával, tak i vytápěná hřiště nejsou moc přívětivá, i když to vypadá jako tráva. Na druhé straně od utkání Ostrava - Sparta, šlágru kola, se čeká rozhodně víc, neboť hrála špička naší ligy. Musím přiznat, že mě to vůbec nebavilo. Vím, že se na tom podepsala zima, ale kluby s takovými rozpočty a hráči musí něco předvést.

Plzeň mě naopak nezklamala, ač remizovala. Dokázala na těžkém terénu dobře kombinovat, neproměnila však tutovky jako prase. Rozebíralo se, jestli Aleš Čermák zvládl přípravu na penaltu. Dobře se ví o Pavlu Horváthovi, že tyhle fígle umí. Nechci ho podezírat, že šlo o jeho úmyslnou poťouchlost, ani bych to tak nenazýval, ale dobře ví, jak je pro střelce penaltový bod zrádný. Kór když je takový terén.

Puntík bývá rozbitý normálně, na tréninku se penalty také zkoušejí, exekutor si má míč v klidu připravit, i kdyby to trvalo třicet vteřin. Podupat si to, ať kope z rovného. Všiml jsem si, že Čermák měl míč trošku v díře. To ho však neomlouvá, že to kopne vedle, i když stane se. Pro Plzeň je to škoda, protože se na špičku nedotahuje.

Petr Švancara (42) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Slavia si tak v pohodě jde pro titul. Může se probírat, proč šel proti Olomouci na druhou penaltu Kuchta, když tu první, která značila vyrovnání, Kúdela suverénně proměnil. Připadá mi trošku divné, když někde je nechodí kopat útočníci nebo ofenzivní hráči. Chápu ale, že najdete lidi, kteří působí klidným dojmem, mají autoritu, zkušenost, solidní kopací techniku, tak jdete do jistoty, že nezklamou. To je Kúdela. Kuchta však potřeboval jako útočník dát si gól, aby šel se zásahem do jara a nabral sebedůvěru.

I když penalty trénujete, je důležité, jak se k nim stavějí brankáři. Já to dělal tak, že jsem dával gólmanům stokorunu, když mi ji chytnou. Aby se vyhecovali, snažili se. Tak jsem Mirovi Filipkovi ve Slovácku vyplácel měsíčně i dva litry. Dostal jsem ho však do stavu, že šel na každou naplno.

Jestli někdo vyčítá Kolumbijci Mosquerovi, že po gólu proti Bohemians napodoboval klokana a tím možná soupeře zesměšňoval, tak já to naopak vítám. Tohle je v pořádku, to chceme, nějaké netradiční oslavy gólu. Já dal Bohemce pět gólů, z toho minimálně třikrát jsem dělal klokana, a jak jsem je štval… Jestli to Mosquera myslel dobře, nebo se posmíval, mně je to jedno, jsem rád, když se někdo umí bavit. Začal to kamerunský lev Roger Milla, když tancoval u rohového praporku, mně tím vysloveně motivoval, protože se mi to líbí.

Teplice předvedly něco úděsného. Když prohráváte v poločase 0:3, doufáte, že se vám podaří kontakt, ale tady nebylo kde se chytit. Zápas blbec. Trenér Radim Kučera byl nabroušený, ale co s tím. Já zažil trenéry, kteří to nechali klukům vyžrat a pouštěli jim neustále video, aby viděli, jak byli trapní. Jiní to však hodí za hlavu, už se v tom nehodlají pitvat, pokusí se opět nahodit pohodu. Teplice teď čekají několik kol hratelní soupeři, kde to mohou napravit.