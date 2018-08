Olomoucký Buchta se blýskl gestem fair play. Ocenili ho i jablonečtí diváci

před 53 minutami

Osmatřicetiletý gólman přiznal, že tečoval střelu Jana Chramosty, domácí pak zahrávali rohový kop.

Jablonec - I když fotbalisté Olomouce nezachytili start nové ligové sezony a v 6. kole v Jablonci nutně potřebovali uspět, jejich brankář Miloš Buchta v prvním poločase ještě za stavu 0:0 předvedl gesto fair play. Zkušený osmatřicetiletý gólman přiznal, že tečoval střelu Jana Chramosty, a domácí zahrávali rohový kop. Po změně stran Buchta třikrát inkasoval a Sigma utrpěla porážku 0:3.

"Myslel jsem, že to všichni slyšeli, protože to celkem i cvaklo do prstů. Jo, jsem zastáncem fair play. Chramosta reklamoval, že jsem to tečoval. Rozhodčí se přišel zeptat, tak jsem řekl, že ano," řekl novinářům Buchta.

"Možná bychom z toho dostali gól a každý by nadával, ale když je člověk fair play, tak se vám to třeba vrátí. Dneska se nám to nevrátilo, odjíždíme s debaklem. Mě už to začíná tak štvát, že bych nejradši na fotbal chvíli zapomenul. Nepamatuji sezonu, kdy bychom dostávali takový příděl," dodal Buchta.

Jeho gesto ocenili potleskem diváci a po zápase i Chramosta. "Kvituji to. Já byl naštvaný, protože jsem věděl, že mi to chytil. Takže by se zase říkalo, že jsem to kopnul vedle. On se naštěstí přiznal a já mu za to poděkoval," prohlásil Chramosta.

Buchtův tým v lize prohrál páté z šesti kol a nenavázal na povedený výkon při čtvrteční porážce 0:1 s favorizovanou Sevillou v závěrečném předkole Evropské ligy.

"Jestli si každý myslí, že odehraje zápas se Sevillou a tím dosáhne vrcholu kariéru, bohužel to tak není. Takový zápas bude možná jednou za život a kariéra běží dál. Důležitá je liga, my ji chceme i příští rok. Pokud nezachytíme začátek, bude na nás velký tlak. A když to neumíme zvládnout teď, tak pod tlakem už to nezvládneme vůbec," řekl Buchta.