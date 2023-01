Novináři o mně psali, že mám problémy s namočenými týmy. Chci to vyvrátit, říká Vrba

Trenér Pavel Vrba má za sebou první trénink v roli hlavního kouče fotbalistů Zlína. Po skončení podzimní části nahradil Jana Jelínka a nyní stojí před úkolem udržet tým v první lize. Na patnáctém místě tabulky ztrácí Zlín na nebarážovou třináctou pozici šest bodů.

Devětapadesátiletý kouč se snaží před záchranářskými pracemi nepřipouštět žádný tlak. "Je to stejná práce, jako když hrajete o titul nebo o záchranu, moc rozdílů v tom nevidím," řekl Vrba novinářům při dnešním zahájení zimní přípravy.

Vrba na podzim koučoval Baník Ostrava, kde v říjnu kvůli nepřesvědčivým výkonům i výsledkům skončil, takže měl delší volno. "Mně to připadlo, že jsem odpočíval velice krátkou dobu. Míval jsem už i delší přestávky," uvedl bývalý reprezentační trenér, který v minulosti vedl také Plzeň či Spartu.

Nad nabídkou ze Zlína dlouho neváhal. "Mám to z Přerova, kde bydlím, kousek. Vy jste ale o mně psávali, že mívám problémy s mužstvy, která hrají o záchranu, tak snad to vyvrátím. Věřím tomu, že Zlín má kádr i zázemí na to, aby se zachránil," dodal kouč.

Jedním z jeho asistentů bude jeho někdejší svěřenec ze slavné plzeňské éry Petr Jiráček. "Jiras to zvládne, má v sobě Horváthovu školu," podotkl s úsměvem Vrba s připomínkou bývalého Jiráčkova spoluhráče z Plzně a dnes asistenta trenéra u Západočechů Pavla Horvátha.

Během zimní přestávky měl nový kouč dostatek času na rozbor podzimní hry Zlína. "Chybějí mu především body. Kdyby jich měl o deset víc, byl by silnější. Sehrál na podzim zápasy, kdy je mohl získat a bodovat. Budeme se tím zabývat a pracovat na zlepšení. Musíme být přesnější v defenzivě a důraznější v ofenzivě," shrnul Vrba.

Právě efektivita a zakončení byly největší problémy mužstva, které dalo na podzim pouze 15 branek. Navíc nejlepší střelec Lamin Jawo už v týmu není. Proto vedení hledá především klasického hrotového útočníka. Do hledáčku se dostal i bývalý reprezentant Libor Kozák, který skončil ve Slovácku. "Jsme v kontaktu, Libor si vzal nějaký čas na rozmyšlenou," uvedl generální manažer klubu Zdeněk Grygera.

Vrbovi na úvod přípravy chyběl Adam Hloušek, který doléčuje drobná zranění, pozdější návrat z domova nahlásili Francouz Youba Dramé a Kamerunec Joss Didiba.

Zlín odehraje v sobotu domácí přípravný zápas s Olomoucí, pak odletí na Maltu na Tipsport Cup, v jehož rámci sehraje tři utkání. Do ligy vstoupí v neděli 29. ledna zápasem právě proti bývalému Vrbovu týmu Baníku.