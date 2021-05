Nechci dát trenérovi a Jardovi Tvrdíkovi kudlu do zad, prohlásil hrdina Slavie Kolář

Brankář Ondřej Kolář podržel fotbalisty Slavie ve finále domácího poháru v Plzni dvěma zákroky v první půli a nasměroval je k výhře 1:0 a zisku trofeje.

Šestadvacetiletý gólman připustil, že Pražanům úvod vůbec nevyšel. "Ze začátku to s námi nevypadlo dobře. Byli jsme všude pozdě, nedařilo se nám. Kdybychom dostali gól, myslím, že bychom se pak už asi dostávali do zápasu těžko," uznal Kolář. "To byl asi rozdílový moment, že oni neproměnili své šance a my naštěstí jednu ano. Dnes to bylo ubojované," oddechl si.

Klíčový zákrok vytáhl už v 10. minutě proti osamocenému Šimonu Faltovi. "Bylo to těžké, hráč šel na mě sám. Mohl to uklízet kamkoliv. Vystartoval jsem proti němu, co nejvíc jsem se roztáhl a zmenšil střelecký úhel. Bylo to už o štěstí," prohlásil skromně Kolář.

Těsně před pauzou vytáhl střelu Lukáše Kalvacha z přímého kopu. "Bylo to pro mě ohromně těžké. Myslel jsem, že to bude zahrávat Aleš Čermák na mou stranu. Ale nezahrával to, pak už jsem šel napřed a konečky prstů to naštěstí vyrazil," líčil slávistický hrdina.

V březnu ho útočník Glasgow Rangers Kemar Roofe brutálním faulem kopl do hlavy a způsobil mu zlomeninu v obličeji. Kolář se ale nečekaně rychle vrátil mezi tyče a s Pražany získal ligový titul a teď i domácí pohár.

"Sezona je fantastická. Pro mě bylo smutné, že jsem se vážně zranil. Ale paradoxně mě to posílilo. Od té doby mám menší strach být v bráně, nebojím se toho. Říkám si, že když jsem přežil takovou ránu, tak už přežiju všechno," usmál se.

"S tou helmou není tak těžké chytat, horší je to s maskou. Člověk toho periferně moc nevidí, musí být furt ve střehu. Jsem rád, že po sezoně masku odložím a budu chytat jen v helmě," doplnil Kolář.

Připustil ovšem, že ještě není v ideální kondici. "Vypadl jsem z toho, po fyzické stránce se necítím optimálně. Dá se říct, že od té doby skoro netrénuju a jen chytám zápasy. Sám se těším, až bude příprava a něco natrénuju. Připravený moc nejsem. Co se týče Eura, uvidíme, jaká bude nominace a jak na tom budu," řekl Kolář.

Se Slavií získal už šestou trofej. "Když jsme (s trenérem) přicházeli, tak jsme v tohle ani nedoufali. Přišli jsme a hned první zápas jsme prohráli s Jihlavou. Očekávání bylo velké a my jsme všechny ze začátku zklamali," zavzpomínal Kolář, jenž do Edenu dorazil v lednu 2018 z Liberce.

"Pak se to začalo obracet. Trenéři si přiváděli své hráče, začalo to fungovat a zapadlo to do sebe. Mít tři tituly za sebou a k tomu ještě tři trofeje z poháru je něco neuvěřitelného a vždy na to budu vzpomínat," podotkl.

Netají se tím, že by si rád vyzkoušel angažmá v zahraničí. "Já si to ve Slavii užívám, jsem tady z toho nadšený. V tomhle směru asi není proč odcházet. Ale myslím, že každý hráč má ambice si zkusit zahraničí, aby ničeho nelitoval. Jsem tomu otevřený, ale je to na domluvě s trenérem a (šéfem klubu) Jardou Tvrdíkem," řekl Kolář.

"Vděčím jim za hodně. Chci jim to vrátit a nedat jim kudlu do zad, takže to bude až po domluvě s nimi. Je složitá doba, co se týče financí a Slavia má představu dostat za mě trošku víc peněz. Nějaké kluby se ozývají, ale bude to na domluvě, aby ta nabídka byla zajímavá pro Slavii," dodal.