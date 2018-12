Lavička končí v jednadvacítce, nahradí ho Krejčí

před 1 hodinou

Fotbalová reprezentace do 21 let mění trenéra. Vítězslavu Lavičkovi skončila smlouva a výkonný výbor Fotbalové asociace ČR dnes rozhodl, že tým převezme Karel Krejčí, který dosud vedl dvacítku. U ní ho nahradí kouč plzeňské juniorky Jiří Žilák.

"Vážím si této nabídky, jednadvacítka se v naší fotbalové historii postarala o řadu výrazných úspěchů a mým přáním je, abychom se na tento odkaz pokusili navázat. Jsem rád, že můžu pokračovat v započaté práci a dál budu mít pod rukama kluky, s nimiž to ve dvacítce táhneme už rok a půl. Tým má potenciál a vnitřní sílu, aby byl úspěšný i v kategorii do 21 let," řekl Krejčí v tiskové zprávě.

Pětapadesátiletý Lavička vedl jednadvacítku od roku 2015 a postoupil s týmem na loňské mistrovství Evropy. V další kvalifikaci se mu už ale tolik nedařilo a Češi skončili až třetí ve skupině za Řeckem a Chorvatskem. Končící smlouva mu tak nebyla prodloužena.

"Víťa Lavička je nejen skvělý trenér, ale hlavně morálně úžasný člověk. Chci mu tak poděkovat za všechno co ve své funkci od léta 2015 udělal i za to, jakou pozitivní náladu přinášel na půdu asociace," řekl předseda FAČR Martin Malík.

"Tři a půl roku je podle mého názoru odpovídající doba u jednoho týmu a rozhodl jsem se proto posunout v kariéře dál. Hráčům, kteří za mého působení prošli týmem, přeji co nejlepší uplatnění a úspěch v jejich další kariéře," uvedl Lavička. Oznámení o Lavičkově konci u reprezentace patrně ještě přiživí spekulace o jeho možném návratu do Sparty, kde v minulosti už dvakrát působil.

Asociace se rozhodla k logickému kroku a povolala na Lavičkovo místo od dvacítky Krejčího, který dosud vedl právě nastupující ročníky jednadvacítky a může navázat na svou dosavadní práci.

"Trenér by tak měl plně využít znalost nově se tvořícího výběru do 21 let. Věřím, že tým bude úspěšný i v ostrých kvalifikačních zápasech," prohlásil Malík.

Devětačtyřicetiletý Krejčí je bývalý ligový hráč Dukly, Zlína a Českých Budějovic. V Dukle a Českých Budějovicích začínal i s trenérskou kariérou u mládeže. Poté sedm let působil v Příbrami. Od roku 2007 byl v Plzni, kde se později stal asistentem trenéra Pavla Vrby, s nímž pomohl Plzni k dvěma mistrovským titulům a k postupu do Ligy mistrů. Poté ho následoval i k národnímu týmu.

V srpnu 2015 se do Plzně vrátil jako hlavní trenér, když nahradil Miroslava Koubka. Viktoria pod ním 16 výhrami v řadě vytvořila rekord ligy a obhájila mistrovský titul. Po deseti měsících ve funkci však Krejčí skončil, aby se mohl soustředit na reprezentaci a účast na mistrovství Evropy, po němž spolu s Vrbou u národního týmu skončil

Od února 2017 vedl dvacítku, která z 15 zápasů zaznamenala šest výher, tři remízy a šest porážek při skóre 25:29. S týmem vyhrál například v Portugalsku, nad Itálií či Nizozemskem.

"Jiří Žilák při práci s mládeží dlouhodobě vykazuje velmi dobré výsledky, proto padla volba trenéra dvacítky na něj. Přejeme si, aby své znalosti a zkušenosti z klubové scény zúročil také na reprezentační úrovni," dodal Malík.

"Je to ocenění mé práce, této příležitosti si vážím. Od léta budou do této kategorie spadat i hráči ročníku 2000, které v tuto chvíli vedu a dobře je znám. Mým hlavním úkolem bude připravovat hráče pro přechod do jednadvacítky," řekl Žilák, který od nového roku u plzeňské juniorky skončí a bude šéftrenérem dorosteneckých kategorií Viktorie.