Nakažený hráč může zhatit restart. Plošné karantény ohrožují i příští sezonu

Pozitivní test na koronavir u jednoho z hráčů fotbalové Mladé Boleslavi sám o sobě dohrání sezony neohrozí. Může ale spustit dominový efekt, který Fortuna:Ligu zastaví dřív, než vůbec začne.

První vlna plošných testů v týmech první a druhé nejvyšší fotbalové soutěže odhalila ze 740 testovaných osob jeden pozitivní případ. Jde o hráče Mladé Boleslavi a dnes proběhnou opakované testy u jeho spoluhráčů a blízkých.

"Pozitivně testovaný hráč byl umístěn do izolace. Věříme, že v případě negativních výsledků všech zúčastněných se klub brzy vrátí do plné přípravy," stojí v prohlášení Ligové fotbalové asociace k pozitivně testovanému.

Ve hře je nyní několik variant, jak se budou věci dále odvíjet. Ve hře je i scénář, který by znamenal konec sezony v profesionálních soutěžích.

Zápasů hodně, času málo

Taková varianta by nastala ve chvíli, pokud by výsledky dnešních testů v boleslavské kabině či realizačním týmu objevily větší množství dalších nakažených koronavirem. V takovém případě by šel do karantény celý tým a soutěž by bylo možné dohrát do 2. srpna, kdy by měla sezona nejpozději skončit, jen s velkými obtížemi.

Kromě toho, že kluby by si musely odhlasovat její další prodloužení, zkomplikovalo by to také přípravu na novou sezonu a především evropské poháry. "Chceme dopřát týmům kvalifikovaným do předkol co nejdelší čas na přípravu," ujistil minulý týden po grémiu výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Předseda LFA Dušan Svoboda hovořil o ideálním scénáři, podle kterého by mezi koncem ligové sezony a startem kvalifikačních kol s českou účastí byla mezera čtyř až pěti týdnů.

"Není naším zájmem poslat týmy dva týdny po skončení sezony hrát kvalifikace evropských pohárů," řekl. "Máme ale dvě neznámé. Dohrání domácí ligy a termínovou listinu UEFA," dodal.

Jízdní řád UEFA zatím stále není k dispozici, ale podle neoficiálních materiálů by evropské poháry pro české účastníky začaly kolem 8. srpna, zatímco sezona by pro týmy z první šestky Fortuna:Ligy měla skončit o necelý měsíc dříve.

"Víme, že jeden nebo dva pozitivní automaticky neznamenají karanténu," uvedl minulý týden po grémiu Svoboda. Pokud by ale šla Boleslav do karantény na čtrnáct dní, sezonu by bylo možné v nejlepším případě dohrát na konci července.

Záleží na dalších testech

Rozhodovat tak bude krajská hygienická stanice, která zatím celému týmu karanténu nepřikázala. Nakažený hráč ale v sobotu odehrál modelové přípravné utkání mezi dvěma jedenáctkami boleslavských hráčů, kdy mohl nakazit své spoluhráče. Stejně tak k tomu mohlo dojít na tréninku.

Rozhodnou tak dnešní testy. V případě, že by se nákaza nerozšířila a stejná situace by byla i v dalších ligových klubech, dá se očekávat, že liga znovu začne podle plánu sobotní dohrávkou Teplice - Liberec a bude pokračovat 25. kolem v úterý a středu.

Liga konkrétní kritéria, za kterých by měl jít do karantény celý tým, nastavené nemá.

"To je v kompetenci krajských hygienických stanic," vyjádřil se Svoboda.

"Jsou to legitimní otázky. V této situaci je sezona složitá, ale do budoucna to může být ohrožení existence profesionálního sportu jako takového. Všichni se s tím učíme žít, věříme, že to zvládneme," komentoval Svoboda po ligovém grémiu minulý týden.

"V nějakém okamžiku se to prostě bude muset nějakým způsobem rozvolnit. Pokud bychom připustili při každém případu plošné karantény, tak když se to stane dvakrát třikrát, nebudeme schopní dohrát ani příští sezonu," dodal.