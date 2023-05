Mohutný obrat Slavie nestačil. Sešívání vyhráli v Olomouci, o naději ale přišli

Fotbalisté pražské Slavie po obratu zvítězili v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavby ve skupině o titul v Olomouci 3:2, přesto ve druhé sezoně po sobě obsadí druhé místo. První titul po devíti letech si totiž v souběžně hraném utkání remízou 0:0 na Slovácku zajistila Sparta. Letenští mají na městského rivala tříbodový náskok a nemůžou přijít o první pozici.

"Spojitost bych dnes v těchto zápasech nehledal. My jsme si titul prohráli v jiných zápasech, hlavně v derby na Letné," připomněl na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský dva jarní ligové duely na hřišti Sparty, kde Slavia získala jen bod.

Sigma proti Slavii vedla po šesti minutách po brankách Juraje Chvátala a Pavla Zifčáka 2:0. Obrat hostů nastartoval dvěma trefami v rozmezí 21. a 35. minuty Václav Jurečka, který zaznamenal v nejvyšší soutěži sedmý a osmý gól z posledních čtyř zápasů. Vítěznou branku vsítil v 67. minutě střídající Ondřej Lingr. Olomouc po čtvrté ligové prohře doma v řadě skončí šestá.

Zápas začal pro Slavii šokem, neboť inkasovala hned z prvních dvou útoků Sigmy. Ve druhé minutě odvrátila obrana hostí míč ze standardní situace jen ke Chvátalovi, jehož střelu z 20 metrů lehce tečoval Ogbu a gólman Kolář nestihl na změnu směru reagovat. Chvátal zaznamenal třetí branku v ligové sezoně.

Další nákop o necelé čtyři minuty později propadl přes Holeše k Zifčákovi, který v nájezdu podruhé rozvlnil slavistickou síť. Celkově se radoval z čtvrté trefy v ročníku nejvyšší soutěže. Podle twitteru CS FOTBAL vstřelili Hanáci rychlejší dva góly v lize (tehdy ještě ve federální) jen v sezoně 1987/88 v Trnavě, kde nakonec prohráli 4:6.

"Byl to katastrofální ůvod, chtěl jsme desetkrát střídat," prohlásil s nadsázkou Trpišovský. V podobném duchu se vyjádřil i kouč Hanáků Václav Jílek. "Blesklo mi hlavou, jestli to není moc brzo a nehodili jsme býkovi do arény kořist."

V 11. minutě potrestal aktivní Zifčák nedůraz hostující defenzivy další střelou, která se otřela o Kolářovu tyč. Slavii zvedl její nejlepší střelec Jurečka. Ve 21. minutě uklidil přesný Juráskův centr mezi Macíkovy nohy do sítě. "Ten gól nám hodně pomohl, získali jsme půdu pod nohama," konstatoval Trpišovský.

I když se hosté k trvalejšímu náporu nedostali, srovnali. Oscar ve 35. minutě narýsoval ideální kolmici na Jurečku, který potvrdil skvělou formu, obhodil Macíka a s pomocí tyče vyrovnal. Vstřelil tak svůj třináctý jarní ligový gól a celkově šestnáctý v sezoně nejvyšší soutěže.

Druhá půle už nenabídla tolik dramatických momentů, hra se přelévala od jednoho pokutového území k druhému. Po hodině hry přece jen získala Slavia územní převahu, kterou korunovala vedoucím gólem. Na Oscarův přesný centr naběhl střídající Lingr a hlavičkou k tyči nedal Macíkovi šanci. V ligové sezoně se zapsal mezi střelce pojedenácté. Slavia potvrdila, že má s 94 góly nejlepší ofenzivu soutěže.

Možnou snahu o vyrovnání zhatil svou druhou žlutou kartou během čtyř minut Ventúra. Vršovičtí proti oslabenému soupeři výhru uhájili, byť v 87. minutě se blízko vyrovnání ocitl Vodháněl. "Byli jsme blízko bodu, hráči by si ho za svůj výkon zasloužili," podotkl Jílek.

Slavia vyhrála venku v lize teprve druhý z posledních osmi duelů a v ročníku tam získala jen 26 z celkových 75 bodů.

Sigma Olomouc - Slavia Praha 2:3 (2:2)

Branky: 2. Chvátal, 6. Zifčák - 21. a 35. Jurečka, 67. Lingr. Rozhodčí: Orel - Váňa, Hádek - Szikszay (video). ŽK: Zifčák, Ventúra. ČK: 78. Ventúra (všichni Olomouc). Diváci: 8166.

Olomouc: Macík - Vraštil, Beneš, Pokorný (85. Zorvan) - Chvátal, Ventúra, Breite, Pospíšil (56. Fortelný), Zmrzlý (72. Vodháněl) - Chytil (56. Kramář), Zifčák (46. Navrátil). Trenér: Jílek.

Slavia: Kolář - Holeš (46. Provod), Ogbu, Ousou - Douděra (89. Olayinka), Hromada (46. Zefeiris), Ševčík, Oscar (90.+1 Schranz), D. Jurásek - Van Buren (46. Lingr), Jurečka. Trenér: Trpišovský.