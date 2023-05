Plzeň dojíždí sezonu v mizérii. Viktoria znovu prohrála, Klokani útočí na poháry

Fotbalisté Plzně v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavby ve skupině o titul podlehli Bohemians 1905 0:2. Domácí v nejvyšší soutěži protáhli sérii bez vítězství na šest utkání a potřetí za sebou prohráli.

Už v úvodním poločase rozhodli o výsledku Martin Hála a Lukáš Hůlka. "Klokani" v nadstavbové části poprvé vyhráli a navázali na březnový triumf 2:1 na stadionu Viktorie. Ta coby neúspěšný obhájce titulu skončí třetí.

Bohemians na čtvrtém místě, které rovněž znamená účast ve druhém předkole Evropské konferenční ligy, před sobotním posledním zápasem sezony drží náskok dvou bodů na Slovácko. Pražanům tak doma proti Olomoucí stačí k jistotě pohárů bod.

"Pro nás strašně cenná výhra, já si jí nesmírně vážím. Všichni hráči včetně střídajících to ubojovali a zaslouží si absolutorium, jak k utkání přistoupili," řekl hostující trenér Jaroslav Veselý na tiskové konferenci. "Když jste takhle blízko (čtvrtému místu), už to dokázat chcete. Ať to dopadne jakkoliv, kluci mají můj respekt. Ale ještě se musíme jednu vyšťavit a dát tam všechno, co v nás je. A ještě něco navíc," doplnil kouč.

Plzeň nepovedené jaro uzavře na stadionu pražské Sparty, která si díky dnešní remíze 0:0 na Slovácku zajistila mistrovský primát. "Od dnešního zápasu jsme si všichni slibovali daleko víc. Věřili jsme, že ho zvládneme a všechny potěšíme. Bohužel se tak nestalo," litoval plzeňský trenér Michal Bílek.

Domácí se s ním před výkopem rozloučili, protože mu nebyla prodloužena smlouva a po sezoně klub opustí. Příznivci připravili kouči před jeho posledním domácím zápasem působivé choreo a vyvolávali jeho jméno. "Fanoušci se se mnou rozloučili výborně, za to bych jim chtěl poděkovat. Celé dva roky mi vyjadřovali podporu. Po téhle stránce to bylo velice příjemné," uvedl Bílek.

Ligovou premiéru si odbyl osmadvacetiletý brankář Bohemians Soukup, protože Jedlička v Ďolíčku hostuje z Viktorie a kvůli dohodě klubů nemůže nastoupit, dalšího gólmana Valeše nepustil do hry trest za žluté karty.

Domácí inkasovali už ve druhé minutě po velké chybě Staňka. Plzeňský gólman rozehrál míč přímo k Hálovi, který snadno trefil odkrytou branku. V ligové sezoně si připsal druhý zásah. "Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně. Po chybě jsme dostali gól, horko těžko jsme se potom dostávali do nějaké trošku lepší kombinace," podotkl Bílek.

Za deset minut na druhé straně Soukup vykopl Durosinmiho střelu. Nigerijský útočník o chvíli později z dobré pozice hlavičkoval nad břevno a ve 30. minutě přízemní ranou znovu nepřekonal hostujícího brankáře.

Bohemians přečkali velké plzeňské šance a ve 39. minutě zvýšili. Kapitán Jindřišek nacentroval do šestnáctky a stoper Hůlka hlavou překonal Staňka. V ligovém ročníku skóroval potřetí.

Západočeši začali druhý poločas aktivně, ale dál tápali v koncovce. Soukup zneškodnil i Buchovu ránu. Plzeňský tlak postupně víc a víc slábnul, Staněk v 66. minutě vyrazil dalekonosný pokus Vondry, jenž byl později kvůli zranění odvezen ze hřiště.

"Domácím jakoby došla taková víra, že se zápasem můžou něco udělat. My jsme se snažili nějakým způsobem hlídat dvoubrankové vedení, byť domácí hrozili a úplně klidné utkání to nebylo," mínil Veselý.

Bezchybný debutant v brance Bohemians dál deptal domácí fotbalisty, v 80. minutě Soukup zblízka vychytal také nejlepšího plzeňského střelce Chorého. "Šel jsem tam napřed, trefil mě. Bylo to i se štěstím. Vyšlo mi to, bylo to super. Jsem rád, že jsem si zachytal a nebylo to jenom o tom to nějak odstát," uvedl Soukup.

Viktoria tak doma v lize nevyhrála počtvrté za sebou. Vršovické mužstvo naopak venku naplno bodovalo po čtyřech porážkách.

"Ať už celé jaro nebo poslední zápasy, to je od nás tragédie. Vyžíráme si to do dna a vyhlížíme už konec, abychom se z toho trochu vyhrabali, začali od nuly a vybudovali zase něco jiného, nového," dodal plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

4. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:2)

Branky: 2. Hála, 39. Hůlka. Rozhodčí: Všetečka - Paták, Žurovec - Adámková (video). ŽK: Vondra, Prekop (oba Bohemians). Diváci: 7561.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Kaša (46. Řezník), Jemelka - Kopic (64. Vydra), Kalvach, Bucha (90. Květ), Mosquera (46. Vlkanova) - Chorý, Durosinmi. Trenér: Bílek.

Bohemians: Soukup - Hůlka, Křapka, Vondra (74. Dostál) - Köstl, Jindřišek, Jánoš (57. Beran), Kovařík - Hála (86. Necid), Drchal (86. Mužík) - Puškáč (57. Prekop). Trenér: Veselý.