Mladá Boleslav vyhrála po 12 kolech a vykročila k záchraně. Zlín vyhrál v Olomouci

Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili doma v 21. ligovém kole Karvinou 2:0 a v nejvyšší soutěži zvítězili poprvé od loňského listopadu a po 12 zápasech.

Trenér Karel Jarolím se po návratu na lavičku Středočechů na 11. pokus dočkal první ligové výhry. Boleslav se díky ní posunula o dva body před Brno na první nesestupovou pozici. Slezané nevyhráli tři kola po sobě a klesli na 12. místo.

Domácí rozhodli o plném bodovém zisku mezi 19. a 27. minutou. Nejprve se z pokutového kopu prosadil Tomáš Ladra a po něm přidal pojistku Jaromír Zmrhal.

V základní sestavě Středočechů nastoupil po vypršení třízápasového disciplinárního trestu kapitán Matějovský. První zajímavý moment v utkání nastal v 17. minutě. Hostující útočník Papadopulos srazil ve vápně Škodu a rozhodčí Berka nařídil pokutový kop. Odpovědnost vzal na sebe Ladra, který bezpečně proměnil.

Ve 24. minutě vyslal Škoda přízemní střelu, ale brankář Bolek míč vyrazil a Dancák z dorážky zakončil vedle. O tři minuty později přidali domácí druhý gól. Škoda pustil Malínského přihrávku za sebe na volného Zmrhala, jenž se zblízka nemýlil. Po nedávném návratu do české ligy v pátém duelu za Středočechy poprvé skóroval.

Vzápětí mohl snížit Papadopulos, ale přestřelil. Na opačné straně po rychlém protiútoku odpískal sudí Berka další penaltu poté, co Škoda v šestnáctce nastřelil Jursovu ruku. Po konzultaci s videorozhodčí Adámkovou a zhlédnutí opakovaných záběrů však pokutový kop odvolal, jelikož karvinský obránce měl ruku u těla.

Domácí byli aktivní a hnali se za další brankou. V 35. minutě po brejku utekl Malínský, Bolka však nepřekonal a slabou dorážku odvrátil před brankovou čárou dobíhající Jursa.

Hostující trenér Jarábek o poločase třikrát střídal. Slezanům změna prospěla a začali hrát aktivněji. Střídající Mangabeira však po rohovém kopu hlavičkoval nad, přestože ho nikdo nehlídal.

V 72. minutě Ladra po úniku vyzrál na Bolka podruhé, jenže kvůli ofsajdu branka neplatila. V 88. minutě karvinský gólman vytáhl na roh Škodovu ránu z dálky. V nastavení hostující Herc přeloboval vyběhnutého Diviše, zamířil ale vedle.

Boleslav zvítězila doma v lize poprvé po šesti zápasech, v této sezoně tam však získala 13 z celkových 16 bodů. V nejvyšší soutěži neprohrála s Karvinou pošesté za sebou.

Potočný rozhodl z penalty

Fotbalisté Zlína zvítězili v 21. kole první ligy v Olomouci 1:0. Zápas rozhodl ve 23. minutě proměněným pokutovým kopem Roman Potočný. "Ševci" na Hané naplno bodovali poprvé od března 2008, vyhráli podruhé za sebou a poskočili na 11. místo tabulky. Sigma doma v lize neskórovala poprvé od loňského června a zůstala osmá.

První náznak šance měli ve 13. minutě domácí, jenže Vepřek po Sladkého centru netrefil míč ideálně. O tři minuty později Conde dobrou kolmicí za obranu vybídl ke skórování Potočného, přihrávku do vápna však přečetl Mandous a včas se vrhl hostujícímu hráči pod nohy.

Ve 23. minutě fauloval Beneš na hranici vápna Poznara a rozhodčí Hrubeš po konzultaci s videorozhodčím nařídil penaltu. K její exekuci se postavil Potočný a střelou do středu branky poslal hosty do vedení. Skóroval poprvé od příchodu do Zlína.

O chvíli později napřáhl k dalekonosné střele hostující Dramé a Mandous musel předvést dobrý zákrok. Pět minut před pauzou si na opačné straně Dostál poradil s nedůrazným zakončením Beneše. Chvíli nato stejný hráč sklepl míč k Hubníkovi, který ve velké šanci zamířil mimo zlínskou branku.

Jedna ze zimních posil Sigmy Mihalík po pauze vracel přetažený roh do malého vápna, kde se k hlavičce dostal Chytil, v těžké pozici však zakončil nad. Mihalík byl aktivní a v 56. minutě jeho pokus z levé strany vyrazil Dostál. Z následného roku hlavičkoval Hubník a hostující gólman měl plno práce, aby udržel míč před brankovou čarou.

Olomouc byla v druhém poločase aktivnější, ale Zlín přecházel do nebezpečných brejkových situací. Ke střelám zpoza vápna se dostali Dramé a Potočný, domácí Mandous si však s oběma pokusy poradil.

Tři minuty před koncem nebezpečně hlavičkoval po rohovém kopu hostující Jawo a Mandous míč vytěsnil pohotovým zákrokem mimo tyče. Zasahovat musel také proti dvěma střelám Čanturišviliho. Domácí Houska, který se vrátil do sestavy po zranění, na druhé straně v závěru mířil těsně vedle.

21. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 2:0 (2:0)

Branky: 19. Ladra z pen., 27. Zmrhal. Rozhodčí: Berka - Antoníček, Mojžíš - Adámková (video). ŽK: Malínský - Tavares, Santos, Herc. Bez diváků.

M. Boleslav: Diviš - Douděra, Šimek, Takács, Preisler - Dancák, Matějovský (69. Jirásek) - Malínský (60. Skalák), Ladra (90.+1 D. Mašek), Zmrhal - Škoda (90.+1 Drchal). Trenér: Jarolím.

Karviná: Bolek - Jursa (80. Mikuš), Santos, Šindelář, Mazáň (46. Sinjavskij) - Smrž (46. Mangabeira), Herc - Čmelík (46. Ostrák), Tavares, Bartošák - Papadopulos (69. Haša). Trenér: Jarábek.

Sigma Olomouc - Fastav Zlín 0:1 (0:1)

Branka: 23. Potočný z pen. Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Váňa - Cieslar (video). ŽK: Greššák (Olomouc). Bez diváků.

Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Beneš, Vepřek (59. Hála) - González (84. Breite), Greššák (59. Daněk), Houska, Chytil, Mihalík (59. Zahradníček) - Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.

Zlín: Dostál - Fantiš (88. Cedidla), Simerský, Buchta, Procházka - Hlinka, Conde, Janetzký (62. Jiráček) - Dramé (88. Čanturišvili), Poznar (33. Jawo), Potočný. Trenér: Páník.