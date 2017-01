Mladá Boleslav v Tipsport lize jasně přehrála Liberec

před 29 minutami

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi vstoupili do Tipsport ligy jasnou výhrou 4:1 nad ligovým konkurentem Libercem. Vyhráli tak i druhé utkání pod novým trenérem Martinem Svědíkem. Góly se o to postarali Jan Chramosta, posila Jakub Nečas, Tomáš Přikryl a Tomáš Fabián. Za Liberec snížil Ondřej Karafiát.

Mladé Boleslavi se dařilo zejména v prvním poločase, kdy Liberec jasně přehrávala. Už v sedmé minutě utekl obraně Chramosta a prostřelil gólmana Hladkého. Krátce nato zvýšil Nečas, který po rychlé akci středem hřiště přeloboval brankáře.

Domácí zahodili další šance a skóre se změnilo až krátce po změně stran Přikrylovou zásluhou. Pak se ale Liberec dostal do hry a snížil po trefě Karafiáta z dálky. V závěru ale vrátil Mladé Boleslavi tříbrankovou výhru Fabián střelou z hranice vápna přesně k tyči.

"Panuje spokojenost s prvním poločasem, tam byly principy a parametry, které v naší hře chceme mít. Druhý poločas byl mnohem horší. Takže stále je na čem pracovat a co si vytýkat," řekl po utkání Svědík. "Výsledek nic neznamená, pořád je to jen příprava. Jde hlavně o zpětnou vazbu, co musíme zdokonalovat, a o poznávání hráčů," dodal.

Pro Liberec šlo o první utkání přípravy po návratu z kondičního soustředění na Kypru. "Před třemi dny jsme byli v teple na přírodní trávě, teď jsme v zimě na umělce, ale musíme se přizpůsobit. V únoru to nebude o moc lepší," uvedl trenér Liberce Jindřich Trpišovský.

"Boleslav byla rychlejší a dynamičtější, my měli problém s komunikací a prostorem, protože jsme dosud trénovali hlavně na malém hřišti. Máme ale hodně na čem pracovat. Hlavně v obraně," připustil Trpišovský, kterému chybělo několik zkušených hráčů včetně Milana Baroše, Lukáše Pokorného, Martina Latky, Davida Hovorky či Egona Vůcha.

