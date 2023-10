Mizérie Plzně. Viktoria prohrála v Liberci 0:3 a utrpěla nejvyšší prohru za dva roky

Fotbalisté Plzně prohráli ve 12. kole Fortuna:Ligy v Liberci 0:3. Domácí naplno bodovali po šesti kolech. Karviná porazila doma Hradec Králové 1:0 a Pardubice zachránily bod v utkání s Olomoucí, když se ve 4. minutě nastaveného času trefil do vlastní sítě Halinský.

Fotbalisté Plzně po reprezentační přestávce ve 12. kole první ligy nečekaně podlehli v Liberci vysoko 0:3 a prohráli potřetí v této sezoně nejvyšší soutěže. Slovan poslal v 17. minutě do vedení Lubomír Tupta, v 67. minutě přidal pojistku druhý z útočníků Luka Kulenovič a v závěru uzavřel skóre Lukáš Červ. Západočeši utrpěli nejvyšší ligovou porážku od předloňského května a prohry rovněž 0:3 venku s Pardubicemi.

Liberečtí v nejvyšší soutěži bodovali s Plzní po čtyřech zápasech, zvítězili po šesti kolech a poskočili na 10. místo neúplné tabulky. Západočeši, kteří mají k dobru odložené utkání v Mladé Boleslavi, se sice udrželi na třetí příčce, ale jejich ztráta na vedoucí dvojici Sparta a Slavia může narůst. Plzni zároveň nevyšla generálka na čtvrteční třetí duel skupiny Evropské konferenční ligy v Záhřebu proti Dinamu.

Západočeši nastoupili bez kapitána Hejdy a zraněné brankářské jedničky Staňka, kterého nahradil Tvrdoň. Devětadvacetiletý slovenský gólman nepůsobil v úvodu úplně nejjistějším dojmem a v páté minutě až nadvakrát zlikvidoval Ghaliho přízemní střelu zpoza vápna.

První velkou šanci měli po čtvrthodině Plzeňští, nabíhající Šulc však po Caduově centru z levé strany hlavičkoval v dobré pozici o zem mimo. Za dvě minuty otevřeli skóre domácí. Tupta potáhl míč, kousek za vápnem vystřelil a skákavou ranou zaskočil Tvrdoně. Slovenský ofenzivní univerzál zaznamenal třetí gól v ligové sezoně.

Ve 29. minutě mohli Severočeši zvýšit, po rohovém kopu prodloužil míč Chaluš, ale Kulenovič v těžké pozici hlavičkoval nad. Plzeňský favorit sice více držel míč, ale s výjimkou Vydrovy sražené střely po signálu z rohu si do pauzy žádnou další vyloženou možnost nevytvořil.

Devět minut po pauze hosté ustáli závar po rohu ve vlastním vápně poté, co Kulenovič nepropálil obranu. Jinak ale Západočeši po pauze přidali. V 60. minutě se po centru položil do míče Bucha, ovšem těsně minul. Ještě blíže měli hosté k vyrovnání o šest minut později, kdy si Klimentovu střílenou přihrávku srazil na tyč domácí Chaluš.

V době narůstajícího plzeňského náporu Slovan z brejku nečekaně zvýšil. Tupta v 67. minutě utekl po levé straně, vytvořil přečíslení dvou na jednoho a po jeho přihrávce Kulenovič sám před Tvrdoněm nezaváhal. Také bosenský útočník skóroval potřetí v ligovém ročníku.

Liberečtí před reprezentační přestávkou vedli doma 2:0 i nad jiným adeptem na titul Slavií, na rozdíl od duelu s Pražany, který i kvůli chybně nařízené penaltě pro hosty prohráli 2:3, tentokrát náskok neztratili. Naopak mohli několikrát zvýšit. V 76. minutě nejprve trefil hlavou tyč Kulenovič a krátce nato po dalším brejku napálil brankovou konstrukci i střídající Fukala, který si gólový dárek k nedělním 23. narozeninám nedal.

V 86. minutě už se domácí třetí trefy dočkali. Nejistý Tvrdoň neudržel nepříliš razantní pokus Višinského a Červ zblízka dorazil míč do sítě. Ve čtvrté minutě nastavení překonal hostujícího gólmana po dalším brejku i střídající Rabušic, radost mu ale pokazil ofsajd. Liberec si i tak připsal nejvyšší vítězství v ligovém ročníku a doma v nejvyšší soutěži porazil Viktorii teprve podruhé z posledních 17 zápasů.

Karvinští doma sbírají body

Karviná porazila Hradec Králové 1:0 a vyhrála doma podruhé za sebou. Svěřenci trenéra Juraje Jarábka navázali na vítězství nad Libercem 5:2 z konce září. Pro Karvinou to byl teprve druhý plný bodový zisk z posledních 11 zápasů a všech 10 bodů v sezoně posbírali před vlastním publikem. Rozhodl o tom v 78. minutě Nigerijec Lucky Ezeh. Hradec Králové ani v sedmém venkovním duelu v ročníku venku nevyhrál a popáté z toho prohrál.

Karviné chyběl kvůli trestu za čtyři žluté karty záložník Memič, jehož nahradil v sestavě Antovski. Hradecký kouč udělal dvě změny oproti duelu před reprezentační pauzou se Spartou (1:3). Po zranění se vrátil do obrany Leibl a vytlačil ze sestavy Ševčíka, místo Dančáka ve středu pole naskočil Kučera.

V 8. minutě se dostal k první střele na hranici šestnáctky domácí Iván, ale levačkou minul branku. Na druhé straně neměl přesnou mušku ze standardní situace Krejčí. Karviná postupně získávala převahu, ale střely Akinyemiho a Antovského zblokovali Hradečtí. V 25. minutě už musel Bajza poprvé zasahovat po Ivánově střele a Fleišmanově pokusu také levou nohou zpoza šestnáctky.

Největší šanci ale měli Východočeši téměř po půl hodině hry. Harazim sebral balon Fleišmanovi, běžel sám na Holce, jenže slovenský gólman jeho zakončení po zemi vystihl. Hosté vyrovnali hru, ale k dalšímu ohrožení Holce se nedostali. Bajzu sice zaměstnaly pokusy Mosese a Budínského, ale nijak nebezpečné pro něj nebyly.

Na začátku druhé poločasu vysoko přestřelil z trestného kopu hradecký Pilař. Domácí byli nebezpečnější, ale do Antovského rány strčil hlavu Leibl, který se potom chvíli z direktu oklepával. V 60. minutě musel Leibl přeci jen vystřídat, protože si poranil nohu a odkulhal ze hřiště. Karviná nadále hrozila, Bartlův centr však nedokázal usměrnit z úhlu do branky Akinyemi. Bartlovu střelu z voleje zblokoval Horák.

V 78. minutě už se domácí radovali. Bajzovi po Fleišmanově centru vypadl balon po srážce se spoluhráčem Čihákem, Iván ještě z první dorážky neuspěl, ale Ezeh už zamířil přesně. Devatenáctiletý útočník oslavil v desátém duelu v české lize premiérovou branku.

Za zvýšením náskoku se dral Akinyemi. Holec musel při závěrečném hradeckém tlaku vytěsnit Kodešovu střelu a po Julišově centru nedosáhl na míč dobře hlavou Ševčík. A nakonec v 89. minutě po Šašinkově průniku a zpětné přihrávce trefil Kučera břevno.

Sigma se dotáhla na Plzeň

Pardubice remizovaly na svém hřišti 1:1 s Olomoucí. V 22. minutě poslal domácí do vedení z penalty olomoucký odchovanec Kryštof Daněk, premiérovou remízu v ročníku ale zajistila Hanákům ve čtvrté minutě nastavení vlastní branka Denise Halinského. Sigma se bodově dotáhla na třetí Plzeň, která prohrála 0:3 v Liberci. Východočeši nevyhráli popáté za sebou a v neúplné tabulce jsou třináctí.

Pardubicím kvůli trestu za čtyři žluté karty chyběl na lavičce kouč Kováč, úlohu hlavního trenéra převzal asistent Mikula. V olomoucké základní sestavě nechyběl kapitán Breite, jenž nastoupil k 250. zápasu v nejvyšší soutěži.

Po reprezentační pauze se oba celky dostávaly jen pozvolna do tempa a úvod zápasu příliš zajímavých situací nenabídl. Až po čtvrthodině našel Ventúra centrem na zadní tyči Chvátala, jehož volej skvěle vyrazil brankář Budinský.

Domácí udeřili hned z první příležitosti. Ve 20. minutě zfauloval Breite na hranici pokutového území Daňka a sudí Rouček nařídil přímý kop. Po poradě s videorozhodčím ale nakonec ukázal na bílý bod a sám Daněk penaltu stejně jako v minulém kole v Ostravě (1:1) proměnil. Dvacetiletý olomoucký odchovanec dal po příchodu na hostování z pražské Sparty už třetí branku a je nejlepším střelcem Východočechů. Z respektu k mateřskému klubu gól neslavil.

Úvodní branka zápasu pomohla a hra se otevřela. V 38. minutě se dostali Hanáci při závaru před bránou několikrát k zakončení, míč ale do sítě nedostali. Vzápětí mohl zvýšit Daněk, jeho střelu na přední tyč zneškodnil Digaňa, který dnes dostal přednost před obvyklou brankářskou jedničkou Macíkem.

Olomouc vstoupila do druhého poločasu aktivněji a převzala otěže zápasu. Velké emoce vzbudila situace ze 47. minuty, kdy domácí Ortiz podrazil v zárodku akce Zifčáka, jenž by postupoval sám na Budinského. Kolumbijský stoper vyloučení unikl a za svůj zákrok dostal žlutou kartu. V 64. minutě se navzdory olomouckému tlaku radovali z druhé trefy domácí, při Tischlerově střele ale překážel Digaňovi ve výhledu v ofsajdu stojící Krobot a Rouček opět po poradě s videorozhodčím branku odvolal.

Kouč Hanáků Jílek poslal ve druhé půli na hřiště i uzdravené nejlepší střelce týmu Juliše (pět ligových gólů) s Vodhánělem (čtyři), ani oni se však do žádné velké šance nedostali. Až v 79. minutě měl po rohu na hlavě vyrovnání Beneš, svůj pokus ale pod břevno nestlačil. Hanáci se tak dočkali v nastavení, kdy si Zmrzlého centr do vápna srazil do vlastní sítě Halinský.

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 3:0 (1:0)

Branky: 17. Tupta, 67. Kulenovič, 86. Červ. Rozhodčí: Radina - Váňa, Machač - Černý (video). ŽK: Višinský, Bačkovský - Kopic, Kalvach. Diváci: 3127.

Liberec: Bačkovský - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Ghali, Žambůrek (89. Prebsl), Červ, Preisler (72. Fukala) - Frýdek (72. Višinský) - Kulenovič (89. Okoh), Tupta (82. Rabušic). Trenér: Kozel.

Plzeň: Tvrdoň - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic, Kalvach, Bucha (76. Sýkora), Cadu (76. Mosquera) - Šulc (60. Traoré) - Vydra (60. Kliment), Durosinmi (54. Chorý). Trenér: Koubek.

FK Pardubice - Sigma Olomouc 1:1 (1:0)

Branka: 22. Daněk z pen. - 90.+4 vlastní Halinský. Rozhodčí: Rouček - Hrabovský, Šimáček - Pechanec (video). ŽK: Ortiz, Daněk, Patrák - Vodháněl. Diváci 3141.

Pardubice: Budinský - Icha, Halinský, Ortiz, Surzyn - Vacek - Daněk (85. Zlatohlávek), Hlavatý (85. Donát), Míšek (60. Tischler), Sychra (60. Patrák) - Černý (60. Krobot). Trenér: Mikula.

Olomouc: Digaňa - Chvátal (86. Vraštil), Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Breite, Ventúra (46. Vodháněl) - Zorvan, Pospíšil (77. Fiala), Navrátil (65. Fortelný) - Zifčák (65. Juliš). Trenér: Jílek.

MFK Karviná - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 78. Ezeh. Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec - Klíma (video). ŽK: Čavoš, Budínský, Svozil, Moses - Harazim, Kodeš, Pilař. Diváci: 2270.

Karviná: Holec - Čurma, Krčík, Svozil (90.+2 Bederka), Fleišman - Čavoš, Moses - Iván (86. Žák), Budínský (60. Ezeh), Antovski (60. Bartl) - Akinyemi. Trenér: Jarábek.

Hradec: Bajza - Klíma, Čihák, Leibl (61. Ševčík), Horák - Kučera, Kodeš - Harazim (86. Juliš), Krejčí (82. Hais), Pilař (82. Šašinka) - Vašulín. Trenér: Kotal.