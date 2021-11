Žádné góly a čtyři červené. Plzeň nechápu, ale nemůže to být náhoda, říká Fukal

„Slavia je opět v čele. Sice jí svými zaváháními pomohli konkurenti, ale má hodně široký kvalitní kádr a v tom je její síla. Plzeň dva zápasy nedala gól a má čtyři vyloučené, to nechápu,“ říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový obránce a český reprezentant Milan Fukal.

Slavia je opět v čele tabulky, ale neznamená to, že si už v pohodě dojde pro další titul. Hodně jí pomohli její konkurenti. Slavia sice v přímém souboji porazila Plzeň, to byl důležitý zápas, ale pak Viktoria ztratila body s Olomoucí především další nedisciplinovaností, Slovácko pro mě nečekaně neudrželo vedení v Karviné, Sparta o kolo dříve v Ostravě. To všechno pomohlo Slavii zpátky do čela.

Nelze však opominout, že Slavia má na tom sama největší zásluhu. Porazila Plzeň, ve druhém poločase přejela srdnaté Pardubice hrou, která ji ctila a kterou se chce nadále prosazovat. Znovu se ukázalo, jak je důležité mít hodně kvalitní široký kádr. Trenér Trpišovský má k dispozici minimálně osmnáct výborných fotbalistů, má z čeho vybírat a zápas ovlivnit. Prostřídají se, odpočinou si, pořád mužstvo jede ve vysokém tempu. Když to porovnám s Jabloncem, kde trenér Rada točí dvanáct třináct hráčů, je jasné, jaká to je výhoda.

Moc mě překvapuje, s čím vyrukovala na Plzeň proti Slavii. Jede na půdu velkého soupeře v boji o titul, nepředpokládám, že to zazdí a bude jen odkopávat balony, proboha - to ne! Musí ukázat i kvalitu dopředu. Psychická výhoda je však na mé straně, jsem první, ukažte mi, co umíte. Na lavičce sedí dva stratégové, Michal Bílek a Pavel Horváth, vůbec nerozumím tomu, co Plzeň chtěla hrát.

Není přece náhoda, že ve dvou zápasech nedám ani gól, mám čtyři vyloučené a mohlo jich být i víc. Nechápu, co předvedl Filip Kaša, reprezentační obránce. Hrajeme proti deseti, je předpoklad, že vyhrajeme, dostanu žlutou a za několik minut druhou. To přece nemůžu udělat, vyrovnat síly na hřišti, ani na moment cokoli podcenit! Přitom za zbytečný, nic neřešící faul na půlce. Naprostá blbost. Nevidím nic, co by ho ospravedlňovalo.

Vyloučení olomouckého Hubníka vypadá docela jinak, zachraňoval situaci, kdy po chybě spoluhráče mohl jít soupeř do vyložené šance. Já ovšem ani takové argumenty neberu. V nastaveném čase - možná, ale končil první poločas a on si musel uvědomovat, že pošle na dlouhý čas, na celou druhou půli, mužstvo do oslabení.

Přitom gól nebyl nevyhnutelný, ještě byl za ním brankář, mohl selhat v zakončení útočník. I kdyby vedl protivník 1:0, je pořád prostor vyrovnat.

Dělám všechno, abych červenou nedostal, mám vůči ostatním nějakou odpovědnost. Já byl v české lize vyloučený jen jednou, v Jablonci ve vyhecovaném derby s Libercem, za dva fauly, kdy se to dost kopalo. Mančaft jsem ovšem neoslabil, neposlal kluky na dlouhou dobu do nevýhody, utkání jsme nakonec vyhráli.

Nevracet se do temna

Zaslechl jsem, že Sparta vyhrála, protože majitel Daniel Křetínský má starosti s kupováním podílu ve West Hamu United, takže byl při utkání s Teplicemi v Londýně, a ne na Letné, a neurčuje sestavu. Podobné názory naprosto odmítám. Sparta má silný sportovní úsek, ředitel Tomáš Rosický, trenér Pavel Vrba, bylo by příšerné, kdyby jim do toho zasahoval majitel. Sice všechno platí, mohl by mít na to právo, ale snad nějaké pravomoce platí. Pro Spartu to bylo povinné vítězství, přitom ne jednoduché.

Trenér Bohemains Luděk Klusáček si otevřeně postěžoval, že jeho týmu v Liberci upřeli jasný pokutový kop a připravili ho o body. Nebudu posuzovat, jestli měl pravdu. Jestliže to rozhodčí neviděl, což se může stát, od toho tam je VAR, aby všechno pečlivě prozkoumal. Co chceme ještě víc? Jestliže by tohle nefungovalo, vracíme se o mnoho let zpátky a je hodně špatně, aby rozhodčí rozhodovali bez následné kontroly.

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 46 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Mně jde víc o postoj Luďka Klusáčka. Dříve bylo zakazované vyjadřovat se k rozhodčím, často vedení klubu to trenérům a hráčům ani nedoporučovalo, aby nebylo mužstvo následně poškozované. Takové nařízení a přemýšlení by bylo to nejhorší, co by mohlo český fotbal potkat, a vrátili bychom se ještě do hlubší doby temna. Ať každý řekne, jak utkání viděl.

Otázkou je, jestli se tak má dít v emocích, bezprostředně po zápase. Luděk Klusáček si však za celou kariéru hráčskou i trenérskou získal oprávněně úctu, dokázal hodně, je to pořád stejný charakter, který se nesmíří s nespravedlností. Je to přemýšlivý člověk, nerozčiluje se, neposkakuje po čáře, nemává rukama, nikoho nechytá pod krkem. Jeho vyjádření jsou vždy věcná.

Navíc dnešní technologie umožňuje, aby ještě než předstoupí před kameru a mikrofon, obdržel dost informací, jeho analytici i on sám inkriminovanou situaci stačí prozkoumat hodně podrobně. To už není to, že mi náhradník, který se rozcvičuje za bránu, sdělí, že viděl penaltu.

Karviná znovu nastoupila po karanténě, sice ztratila rytmus, ale nový trenér Bohumil Páník měl ojedinělou možnost potrénovat, seznámit se s mančaftem, něco připravit. To byla výhoda. Ale já si myslím, že Slovácko zápas podcenilo. Pro něj velká škoda, výsledek už mohlo udržet a před střetnutím doma se Spartou o nejvyšší příčky by mu to hodně pomohlo. Vysloveně ztratilo dva body.

Gratuluji Milanu Petrželovi, že dotáhl rekord Standy Vlčka v počtu zápasů v české lize, mají jich shodně na kontě 436. Pamatuji si ho jako mladého kluka v Jablonci, kdy přišel na hostování. Tehdy jeho přístup nebyl takový, aby se stal vzorem, profi fotbal teprve poznával. Ale uvědomil si, co to všechno obnáší.

Nyní k němu spousta hráčů vzhlíží, jestli nasbírá 450 zápasů nebo 520, je už jedno. Dokázal udržet svou výkonnost dlouhé roky, na stejnou úroveň u něj stavím kvalitu sportovní i lidskou. Bez toho by to nešlo. A jsem rád, že kluby takové hráče nevytěsňují, Hübschman, Matějovský, Rezek, Zavadil, všichni mají ostatním co dát.