Z nominace fotbalistů vypadli čtyři hráči, mezi náhradníky je i Krmenčík

Z nominace české fotbalové reprezentace na poslední dva zápasy v letošním roce proti Kuvajtu a Estonsku vypadli kvůli zranění tři sparťané Ondřej Čelůstka, Adam Hložek a Tomáš Wiesner a slávista Petr Ševčík.

Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý dodatečně povolal plzeňské trio Milana Havla, Jana Kopice a Jana Sýkoru, slávistu Michaela Krmenčíka a poprvé sparťana Filipa Panáka.

Český tým se sešel dnes kolem poledne v Praze, kde se bude chystat na čtvrteční přípravné utkání proti Kuvajtu v Olomouci. V úterý 16. listopadu pak reprezentanti odehrají na Letné poslední zápas kvalifikační skupiny o postup na mistrovství světa proti Estonsku.

Stoper Čelůstka a talentovaný ofenzivní univerzál Hložek už za Spartu nenastoupili do nedělního ligového utkání s Teplicemi a mimo hru mají být podle prvních odhadů až několik týdnů. V závěru zápasu proti Severočechům se zranil také pravý bek Wiesner, který ucítil píchnutí ve svalu. Slávistický středopolař Ševčík pak stejně jako Čelůstka a Hložek už chyběl ve víkendovém ligovém duelu proti Pardubicím.

Čelůstku v nominaci nahradil Panák, který dostal pozvánku do reprezentačního "áčka" poprvé v kariéře. Šestadvacetiletý defenzivní univerzál ze Sparty si v minulosti připsal jen dva starty v přípravě za národní tým do 21 let.

"Jsem strašně rád. Už jsem tomu moc nevěřil, nebo spíš vůbec. Zasmál bych se tomu. A teď jsem v reprezentaci. Jsem vděčný Spartě a klukům," řekl pro klubovou televizi Panák, který překonal těžké a vleklé zdravotní problémy.

Wiesnera nahradil v nominaci na pozici pravého beka plzeňský Havel, šanci dostali i další dva hráči západočeského klubu Kopic a navrátilec Sýkora. Sedmadvacetiletý záložník si vysloužil pozvánku do reprezentace po více než třech letech a poprvé pod trenérem Šilhavým.

Kouč národního celku v minulém týdnu avizoval, že nominaci ještě doplní o jednoho útočníka. Nakonec vybral slávistu Krmenčíka, který dal dva góly při nedělní výhře 5:0 nad Pardubicemi. Osmadvacetiletý hráč se v reprezentaci potká s klubovým spoluhráčem Janem Kuchtou a při absenci zraněné ofenzivní jedničky Patrika Schicka je s devíti góly nejlepším střelcem aktuálního výběru.

"Všichni dodatečně nominovaní hráči se budou během dneška hlásit v hotelu NH Prague City, kde spolu se zbytkem reprezentačního týmu zahájí přípravu," řekl v nahrávce pro média mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Tým se přesune do Olomouce během středy, tradiční předzápasový trénink absolvuje ještě v Praze na Strahově. Nominace aktuálně čítá 23 hráčů.

Ve světové kvalifikaci reprezentanti figurují na druhém místě tabulky o skóre před třetím Walesem, který má ale jeden duel k dobru. Přímo na šampionát postoupí pouze vítěz skupiny, jímž s největší pravděpodobností bude Belgie. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají skoro jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.