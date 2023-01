Vrba si nenechal nic vysvětlit, říká Mikloško. Poté Baník ožil, zvedla se komunikace

Bývalý špičkový fotbalový brankář Luděk Mikloško vloni v říjnu nastoupil na pozici sportovního ředitele Baníku Ostrava a hned po několika dnech odvolal trenéra Pavla Vrbu. Trápící se celek pozvedl nový kouč Pavel Hapal a z pěti ligových zápasů získal devět bodů. Mikloško v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje proměnu Baníku a náladu před nedělním startem jara.

Los a okolnosti si pohrály se startem jarní části tak, že hrajete v neděli první utkání ve Zlíně, který převzal Pavel Vrba. Bude to pikantní?

Já to beru jako jakékoliv jiné utkání. Někdo může říct, že hrajeme proti Pavlovi. My jsme spolu vyrůstali, ale v Baníku jsme si asi nerozuměli v tom, kdo co chce. Musel jsem udělat rozhodnutí, které jsem udělal. Ale já se můžu s někým pohádat, vyříkáme si určité věci a na druhý den jsme zase kamarádi. K fotbalu tohle patří.

Je to i případ neshody s Vrbou? Vyříkali jste si to?

Nedá se říct. Pavlovi jsem tehdy nabízel, že mu to vysvětlím, ale on to odmítl. Z mojí strany tam byla snaha o debatu, od té doby jsme se potkali jen jednou na krátkou chvilku. Jinak jsme spolu nemluvili. Možná to Pavel nesl hůře. Asi bych byl naštvaný taky, kdyby mě někdo takhle vyhodil. Myslím, že čas všechno napraví.

Během turnaje Tipsport Malta Cup kouč Vrba prohlásil, že některé lidi z Baníku nechce už v životě vidět. Jak si to vykládáte?

Je možné, že to myslel na mě a že mě nechce vidět. To bychom mohli spekulovat. Ale já s tím problém nemám. Takový je život, a pokud někdo neumí přijmout určité rozhodnutí, tak já s tím nic neudělám. K fotbalu to patří, teď už je to Pavlova věc. Já nemám problém se s ním bavit dál.

Překvapilo vás, jak rychle vzal nové angažmá ve Zlíně?

Na jednu stranu se můžu divit, na druhou stranu je to Zlín. Pavel to má z Přerova kousek, z tohoto pohledu je přirozené, že to vzal. On bez fotbalu nemůže být, táhne ho to tam. Přeju mu hodně štěstí, ať pozvedne Zlín. Nemusí to být ovšem zrovna proti nám. (úsměv)

Jak se v Baníku od vašeho říjnového příchodu změnila vnitřní energie a život týmu? Při nástupu vám tohle scházelo.

Začalo se vyhrávat, trenéři jsou velice komunikativní. Hráči mohou přijít za trenérem a pobavit se, o čem chtějí. Trenér jim vysvětlí, proč hrají, nebo nehrají. Kabina se dala dohromady, vše je v pořádku.

Dříve z vašeho pohledu chyběla otevřená komunikace s Vrbou?

Dle mého názoru ano. Už se moc nechci vracet k Pavlovi, i on tam byl nový a hráče teprve poznával. Možná byl z dřívějška zvyklý na jinou práci, ale mně tam komunikace se všemi hráči v kádru chyběla.

Dosud jedinou posilou je albánský stoper Eneo Bitri. Jinak jste spokojen s podobou kádru před jarní částí?

S Pavlem Hapalem jsme při nástupu věděli, že tým má velké rezervy. Ale pak jsme viděli, jak jdou hráči nahoru, věříme jim. Přesto jsme potřebovali posílit obranu, kde chyběl pravonohý stoper. Doplnili jsme to, jinak je mužstvo dost silné na to, abychom zbytek sezony zvládli.

Je možné, že ještě nějaká posila přijde?

Pokud by se naskytlo něco vhodného, nebránili bychom se. Ale už teď máme kádr široký, na každý post dva hráče. Moc velký prostor nám nezbývá, maximálně přijde jeden hráč.

Zmiňoval jste rezervy týmu, nelíbila se vám kondička hráčů. Povedlo se na tom v zimě zapracovat?

Určitě. Už v přípravných zápasech to kluci ukázali. Zimní přípravu zvládli, po prvním náporu přišla trochu únava. Ještě se to bude dolaďovat a věřím, že forma hráčů bude během dvou tří kol gradovat.

Kdy se vrátí zraněný útočník Ladislav Almási?

Doufáme, že to nebude dlouho trvat a že do měsíce by mohl být v pořádku. Jeho zranění nás moc mrzí, ale takový je fotbal, stává se to. Snad se brzy zapojí a bude už úplně zdravý.

Ve vyrovnané tabulce ztrácíte z desátého místa na skupinu o titul jen dva body. Je jasným cílem usadit se v první šestce?

Vše určí náš vstup do jarní části. Na podzim jsme ztratili hodně bodů doma, v utkáních, která se měla zvládnout. Teď naopak potřebujeme vyhrát u soupeřů venku. Po zápase ve Zlíně jedeme do Teplic. Prvních tři až pět utkání rozhodne o tom, kterým směrem se dáme. Jestli do horní, nebo spodní části.

Zatím se spíše držíte nohama při zemi?

Samozřejmě. Ale zároveň se chceme pokusit o to, abychom se dostali do klidného středu a horních pater. Pak bychom mohli dát více šancí mladým hráčům a pomalinku je zapracovávat do týmu.

Přestože vstup do sezony nevyšel dobře, možnost dostat se do evropských pohárů pořád žije.

Jsme uprostřed, je to vyrovnané. Ale o pohárech bych teď vůbec nemluvil. Chceme stabilizovat mužstvo, podávat vyrovnané výkony a uvidíme, kam nás to dovede.

Baník v zimní přípravě: 10. ledna: Skalica - Baník Ostrava 0:2 (0:0) Branky: 61. Buchta, 70. Cadu. 14. ledna: Korona Kielce - Baník Ostrava 0:5 (0:1) Branky: 31. Lischka, 51. Frydrych, 58. Buchta, 76. Juroška, 82. Šín. 17. ledna: Vasas Budapešť - Baník Ostrava 1:0 (1:0) 20. ledna: Baník Ostrava - Cracovia Krakov 2:0 (1:0) Branky: 12. Cadu, 73. Klíma.

Zanedlouho to budou čtyři měsíce od chvíle, kdy jste se stal sportovním ředitelem Baníku. Jak jste se za tu dobu adaptoval?

Je to úplně jiná práce, než jsem dělal, ale zatím jsem nadmíru spokojený. Nebyl jsem v tom zaběhlý, nicméně mám kolem sebe lidi, kteří mi vstřícně pomohou, když si zrovna nevím rady. Jsme všichni na stejné vlně a jdeme si za svým cílem.

Co konkrétně pro vás bylo nového?

To jsem mluvil spíš o věcech týkajících se administrativy. Po sportovní stránce si troufnu říct, že si s tou prací dokážu poradit.

Není pravidlem, že bývalí vynikající fotbalisté v této roli uspějí. Co je na práci sportovního ředitele nejtěžší?

Určit si nějakou svou vizi a přesvědčit o ní okolí. Tak, aby všichni tahali za jeden provaz a šli si za tím, co se nastavilo. Potom vám jen čas ukáže, jestli je to správná cesta. V dospělém fotbale je to vždy hlavně o výsledcích, nám se začátek povedl. I herně jsme se posunuli dál, hráči plní to, co se po nich chce. Teď na to chceme navázat.

Přicházel jste v těžké situaci. Neměl jste obavy, jaké to bude?

Šel jsem do toho s tím, že jdu s hlavou na pranýř. Kdyby se to nepodařilo, fanoušci by se ozvali. Chtějí výsledky, chtějí, aby se to otočilo. Naštěstí se propad podařilo zastavit a zlepšilo se to.

Ještě k předešlé otázce. Například Tomáš Rosický, jenž má za sebou bohatou hráčskou minulost, působí již několik let v pozici sportovního ředitele Sparty, ale vrátit klub na vrchol se mu nepodařilo. Čím si to vysvětlujete?

Ve Spartě jsou obrovské tlaky, kromě prvního místa se nic jiného nebere. V tom mám oproti Tomášovi malinkou výhodu. Nešlo o to, abychom vyhráli titul, ale aby se tým spravil herně. Naši fanoušci to podle mě dokážou ocenit. Může se prohrát, ale hráči musí odevzdat sto procent.

Divíte se, že Rosický ve funkci stále zůstává?

Pořád ještě potřebuje čas, stále bych řekl, že je v tom nový. Myslím, že se rozkoukává, není to práce, do které vběhnete a všechno bude fungovat. Taky on kolem sebe potřebuje lidi, kteří ho podrží.