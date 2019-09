Lischka poprvé nastoupil a Sparta udržela nulu. Dal nám v obraně klid, těšilo Jílka

Úspěšný debut v dresu fotbalové Sparty má za sebou stoper David Lischka. Letenským pomohl k výhře 2:0 ve Zlíně.

Sparta poprvé v letošní sezoně zvítězila na venkovním hřišti. Po domácí remíze 3:3 s Olomoucí a reprezentační přestávce udělal trenér Václav Jílek šest změn v základní sestavě, téměř kompletně vyměnil obrannou čtveřici a poprvé postavil do zahajovací jedenáctky stopera Lischku.

Příběh dvaadvacetiletého obránce je plný zvratů. Do Sparty měl přijít z Jablonce už loni v zimě a přestup byl v podstatě hotový, jenže jej zhatily zdravotní problémy. Urostlý stoper měl potíže se srdcem a spekulovalo se, jestli vůbec bude hrát profesionálně fotbal. Přestup ztroskotal.

Sparta nakonec Lischku, který mezitím podstoupil operaci, přivedla v létě a avizovala, že z něj bude chtít po rekonvalescenci udělat důležitý článek obrany. Návrat na trávník se nakonec protáhl, a tak bývalý hráč Karviné a Jablonce debutoval za Spartu až v neděli ve Zlíně.

"Dobrý start," usmíval se po vítězství 2:0. "Bylo by to sice lepší, kdybych vydržel celý zápas. V rámci možností jsme to ale zvládli a vzadu udrželi nulu, což bylo hodně důležité," těšilo Lischku.

V utkání se setkával v soubojích s vysokými útočníky Zlína Tomášem Wágnerem a Tomášem Poznarem. "Věděli jsme se Semihem Kayou, že budeme hrát na dva vysoké hráče. V tom to pro nás nebylo překvapení, navíc nám s obranou hodně pomáhali záložníci," hodnotil stoper svoje první vystoupení v rudém dresu.

Sparta počtvrté v sezoně nedostala gól a poprvé vyhrála na hřišti soupeře. Navíc Zlín, kromě branky z ofsajdu, nepustila do žádné vyložené příležitosti. "Chtěli jsme vzadu udržet nulu a od toho se odrazit. Trenér na to kladl velký důraz, abychom nedostali gól," prozradil.

Nakonec Lischka vydržel na hřišti přes sedmdesát minut, pak musel střídat. "Cítil jsem křeč, řekl jsem si o to. Uvidím, jestli už další zápas zvládnu celý," zadoufal směrem k derby.

Trenér Václav Jílek k tomu byl ale poměrně skeptický. "Dnes to zvládl, ale od šedesáté minuty měl problémy, a to se nehrálo v žádném velkém tempu," připomněl.

Jinak byl ovšem se hrou mladého obránce spokojený. "David je herní typ stopera, ale má i fyzické přednosti. Je schopný vyhrávat osobní souboje. Dal týmu v obraně klid," popsal Jílek kvality dvaadvacetiletého stopera, který proti Zlínu nastoupil ve dvojici se Semihem Kayou.

Přestože se Zlín do žádné výrazné šance nedostal, měl Jílek k Lischkovi výtku. "Jediné, na co si musí dávat pozor, je aby to nepřeháněl s mírou kreativity a konstruktivity. Dnes tam měl dvě takové situace, kdy z toho byly problémy," řekl.

Čisté konto a venkovní výhra jsou před derby se Slavií pro Spartu dobré zprávy. V souboji s odvěkým rivalem bude hra v defenzivě klíčová. Kromě toho Jílek i Lischka vyzvedli psychickou stránku.

"Podle mě je to nesmírně důležitá výhra. Jeli jsme sem vyhrát, abychom se nakopli před zápasem se Slavií a v Plzni. Bude teď pozitivní nálada," slibuje si od hladkého vítězství obránce Sparty.