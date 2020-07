Liga se nedohraje, potvrdila LFA. Příští sezonu bude hrát 18 týmů, Dukla má smůlu

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) dnes podle očekávání předčasně ukončil sezonu nejvyšší soutěže. Kvůli pozitivnímu testu na nový koronavirus u jednoho hráče Opavy zůstane nedohraná nadstavbová skupina o záchranu a z první ligy letos nikdo nesestoupí. LFA o tom informovala v tiskové zprávě.

Sezona nejvyšší soutěže, kterou prodloužila koronavirová přestávka, zůstala předčasně ukončená poprvé v historii. Její dohrání znemožnil výskyt nemoci covid-19 v Opavě, která musela na dva týdny do karantény. Ročník by se tak nestihl dokončit do 2. srpna, který byl nejzazším termínem. V šestičlenné skupině o záchranu zbývala dohrát poslední dvě kola, tedy šest zápasů.

Z druhé ligy do nejvyšší soutěže postoupily vítězné Pardubice a druhá Zbrojovka Brno, aby se příští sezona hrála v sudém počtu účastníků. Nadcházející ročník nejvyšší soutěže bude mít poprvé v samostatné historii 18 týmů.

"Po celou dobu koronavirové krize jsme dělali maximum pro dohrání soutěží na trávníku sportovní cestou. Po nařízení karantény na opavský klub už bohužel není možné aktuální sezonu dokončit tak, abychom stihli termín, který si kluby samy stanovily jako nejzazší datum pro řádné dokončení," uvedl předseda LFA Dušan Svoboda v tiskové zprávě. Ligový výbor dnes rozhodl "per rollam".

Kvůli nedohrání soutěže se sezona uzavře bez určení konečného pořadí. Pražské Slavii ale obhajoba titulu zůstane a nic se nemění ani na tom, že spolu s mistrem prošly do evropských pohárů Plzeň, Sparta, Jablonec a Liberec. Pouze pro účely výběru klubů do soutěží UEFA se určilo pořadí na prvním až šestém místě. Týmům a hráčům se výsledky, branky a další údaje budou započítávat do historických statistik.

"Z pohledu řádů nebyla jiná volba a přestože nám chybí odehrát pouze šest zápasů, nemůžeme v první lize uznat konečné pořadí. Již s předstihem jsme ale na tuto situaci byli připraveni a ty nejzásadnější parametry můžeme určit. Pohároví účastníci jsou dáni konečným pořadím skupiny o titul a mistrovský titul připadne logicky Slavii, které je třeba ještě jednou touto cestou pogratulovat," řekl Svoboda.

Třetí tým druholigové tabulky Dukla Praha mezi elitu kvůli nedokončení skupiny o záchranu neprošla. Už v minulém týdnu kluby na grémiu odsouhlasily zrušení baráže. Pro příští sezonu byla zrušena nadstavba a z nejvyšší soutěže přímo sestoupí tři celky. Druhou ligu bude hrát jen 14 celků a mezi elitu projde jen vítěz. Nový ročník první ligy začne 22. srpna.

"Jedná se o přechodný stav na jednu sezonu a je naším záměrem se za rok zase vrátit k rovnoměrnému modelu 16 účastníků v obou ligách," dodal Svoboda.

V nedohrané skupině o záchranu byla poslední Příbram se stejným bodovým ziskem jako předposlední Opava, o dva body více měla Karviná. V jejím kádru se na začátku července objevilo několik pozitivních testů na covid-19 a skupina byla kvůli tomu odložena o tři týdny. Kontrolní testy již měli všichni hráči negativní a tým se vrátil k tréninku.