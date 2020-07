Dukla má smůlu, její šéf nechápe: Proč něco rušit kvůli jednomu nakaženému?

Výkonný a sportovní ředitel fotbalistů Dukly Pavel Vandas byl pesimistou a dohrání nadstavbové skupiny o záchranu dával deset procent. I tak cítí zklamaní, že kvůli koronavirové nákaze v týmu Opavy se nejvyšší soutěž nedokončí a pražský klub pro příští sezonu zůstane ve druhé lize.

"Spíš jsem zklamaný. My jsme neoslavovali, doopravdy jsme čekali na definitivní rozhodnutí, jestli se nadstavba dohraje, nebo ne. Z toho důvodu jsme vyčkávali a dneska to bereme jako realitu. Já byl pesimista, dával jsem tomu deset procent," řekl Vandas ČTK.

Po potvrzení nemoci covid-19 u několika hráčů Karviné na začátku července se posunul závěr nadstavby. Kluby na ligovém grémiu odsouhlasily zrušení baráže a dva možné scénáře. V případě dokončení skupiny o záchranu by sestoupil z nejvyšší soutěže poslední tým a z druhé ligy by postoupily vítězné Pardubice, Zbrojovka Brno a Dukla.

Kdyby se skupina o záchranu nedohrála, z první ligy by nikdo nesestoupil a z druhé ligy by šly mezi elitu jen Pardubice a Brno. Vzhledem k dnešnímu oznámení o nákaze v Opavě a dvoutýdenní karanténě Slezanů se skupina o záchranu nestihne dohrát do 2. srpna, který byl nejzazším termínem.

"Přečetl jsem si ráno o nakaženém hráči v Opavě a jenom jsem se pousmál, protože jsem byl v té věci pesimista. Prostě to beru jako fakt. Víc se s tím neudělá. Ale myslím, že vzniká takový precedens. Jestli se kvůli jednomu hráči nedohraje soutěž, tak si vůbec nedovedu představit, co bude příští sezonu," uvedl Vandas.

"Politici, ministerstvo zdravotnictví, hygiena a zástupci sportu si k tomu musí společně sednout. Myslím, že nepůjde jenom o fotbal, ale o všechny sporty. Když je jeden nakažený v mužstvu a 22 ostatních hráčů jsou negativní a v pořádku, tak nevidím důvod, proč by něco mělo být zrušené. Ale to je můj laický pohled," doplnil třiapadesátiletý bývalý hráčský agent.

Brno v uplynulém druholigovém ročníku skončilo druhé a stejně jako třetí Dukla si původně zajistilo jenom baráž. Přesto se Zbrojovka na rozdíl od dejvického celku dostala mezi elitu.

"Nespravedlnost necítím. Postoupili dva první. Stejnou šanci jsme měli my, kdybychom byli první, mohli bychom postoupit bez nějakých dalších otázek. Skončili jsme třetí, tak za to neseme nějaké následky. Myslím, že kádr máme nadstandardní, podle mého soudu ještě lepší než Pardubice nebo Brno, a skončili jsme třetí. My se musíme zamyslet, proč to tak bylo," prohlásil Vandas.

Nepodporuje konspirační teorie, že se na nedohrání skupiny o záchranu domluvily sestupem ohrožené kluby Karviná, Opava a Příbram. "Před vstupem do celého jara se spekulovalo, že tohle udělá pan (prezident Příbrami Jaroslav) Starka. Přitom on učinil veškerá opatření, aby se to dohrálo, já si ho za to vážím. Jestli se domluvily Karviná a Opava, to už jsou spekulace a do toho bych se nechtěl pouštět," upozornil někdejší reprezentant do 21 let.

"My se připravujeme na druhou ligu. Budeme chtít po domluvě s majitelem patrně udržet kádr a pokusit se postoupit do první ligy z prvního místa příští sezonu," dodal Vandas.