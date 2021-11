Liberec udeřil v závěru, České Budějovice otočily duel s Mladou Boleslaví

Fotbalisté Liberce ve 14. kole Fortuna:Ligy zvítězili nad Bohemians 1905 2:1. České Budějovice porazily Mladou Boleslav stejným poměrem, Baník Ostrava remizoval v Hradci 1:1.

Lubomír Tupta slaví rozhodující gól do sítě Bohemians | Foto: ČTK

Severočechy poslal do vedení v 73. minutě Matěj Chaluš, téměř okamžitě srovnal David Puškáč, ale v 89. minutě rozhodl další střídající hráč Lubomír Tupta. Slovan v lize potřetí za sebou vyhrál a v neúplné tabulce se posunul na deváté místo. Pražané tři kola po sobě nebodovali a jsou dvanáctí.

V první půli se hrál opatrný fotbal téměř bez šancí. Bohemians byli mírně aktivnější a ve 22. minutě poprvé výrazněji zahrozili, Novákovu střelu zpoza vápna k tyči ale vyrazil brankář Knobloch. Na opačné straně po půlhodině protáhl Bačkovského Matoušek.

Do druhého dějství vstoupil lépe Liberec, který se od úvodu více tlačil k zakončení. Dvakrát krátce po sobě pálil Frýdek, nejprve však minul z úhlu a poté i přízemním pokusem zpoza vápna. V 55. minutě zahodil samostatný únik domácí Mikula, situaci ale stejně předcházel ofsajd.

"Hra se víc rozběhla až ve druhém poločase. Liberec do toho vstoupil mnohem aktivněji než my, ani střídání nám nepřinesla nějaký obrat ve vývoji hry. Byli jsme spíš pod tlakem, Liberec dobýval," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Luděk Klusáček, který v minulosti hrával v Liberci.

Za další dvě minuty postupoval na Bačkovského i Matoušek, jenže hostujícího gólmana nepřehodil. Po hodině hry dalekonosným pokusem těsně přestřelil Havelka. Severočeši stupňovali tlak a v 73. minutě otevřeli skóre. Po prodlouženém centru z rohového kopu dotlačil míč do sítě Chaluš a dočkal se prvního ligového gólu od května 2018. Liberecký stoper zasáhl i Bačkovského, ale rozhodčí po několikaminutovém přezkoumávání branku uznali.

"Delší zkoumání branky jsem ještě asi nezažil. Možná jsem to ztížil rozhodčímu, že jsem gól moc neslavil, protože mám v Bohemce plno kamarádů. Zároveň Hugo (Bačkovský) je můj kamarád, takže jsem měl trochu i strach, jestli mu něco není," uvedl Chaluš. "Byla to hraniční situace, tohle dokážu pochopit. Není tam úplně vidět, jestli hraje rukou nebo ne, jestli prošlápne brankáře," poznamenal Klusáček.

Domácí však vedli jen několik sekund. Hned po rozehrání Hronek přiťukl na hranici vápna střídajícímu Puškáčovi a ten povedenou ranou nedal Knoblochovi šanci. V ligovém ročníku skóroval popáté. "To jsem taky mockrát nezažil, to bylo hrozné. Skoro jsme se nestihli otočit a bylo to 1:1," konstatoval Chaluš.

Pražané se pak marně dožadovali penalty za zákrok na Dostála. "Za mě už na hřišti to byla stoprocentní penalta, zvlášť s videem. Jak šel Matěj Chaluš do výskoku, trefil mě loktem do obličeje. Za mě nás rozhodčí obral o penaltu," mínil Dostál.

"Ze začátku jsem se penalty vůbec nebál. Byl jsem přesvědčený, že jsem ho neudeřil loktem, že jsem byl výš. Pak se to zkoumalo, samozřejmě mi trochu zatrnulo, ale nějak extra provinile jsem se necítil," uvedl Chaluš.

Když už se zdálo, že zápas dospěje k remíze, přiťukl Mikula Tuptovi, který přízemní střelou v 89. minutě rozhodl. Slovan gólem v úplném závěru zvítězil i minule v Teplicích. "Klokani" už nesrovnali ani v šestiminutovém nastavení a nezvítězili ani ve 20. ligovém duelu v Liberci.

"Cením si toho, že jsme zase v závěru rozhodli v náš prospěch, což ukazuje, že mužstvo má určitý charakter a sílu. Ukazuje to také to, že hráči z lavičky jsou schopni tomu pomoci," prohlásil liberecký trenér Luboš Kozel, který hrával za Bohemians.

Jihočeši doma válí

Českých Budějovic porazili ve 14. kole první ligy po obratu Mladou Boleslav 2:1. Hosté po gólu Milana Škody z 30. minuty vedli, ale za Jihočechy rychle vyrovnal Fortune Bassey. Vítěznou branku vstřelil po změně stran Matej Mršič. Dynamo vyhrálo po třech kolech a v neúplné tabulce je sedmé, naopak Středočeši ve druhém z posledních tří nebodovali a jsou osmí.

Diváci na Střeleckém ostrově dlouho čekali na nebezpečnou situaci. Hned po první příležitosti se měnilo skóre. Mladoboleslavský útočník Milan Škoda se po půlhodině hry se štěstím uvolnil přes Sladkého a s přehledem překonal brankáře Vorla. Bývalý český reprezentant se trefil po šesti kolech a zaznamenal pátý zásah v ligové sezoně.

Domácí inkasovaný gól probral z letargie. Po pár desítkách vteřin totiž unikl po pravé straně Čolič a po jeho přihrávce pohodlně vyrovnal zcela volný Bassey. Rovněž nigerijský útočník vstřelil pátý gól v tomto ročníku nejvyšší soutěže. "Nevstoupili jsme do utkání úplně špatně, měli jsme hru pod kontrolou a dokonce jsme se dostali do vedení. Bohužel to celé trvalo krátce, protože jsme soupeři dovolili skóre vyrovnat," řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský trenér Karel Jarolím.

Hosté začali aktivněji také po přestávce. Ve 47. minutě vymyslel Ewerton šanci pro Skaláka, který neuspěl a neprosadil se ani dorážející Hlavatý. V obou případech předvedl výtečný zákrok Vorel.

Naopak Jihočeši svou příležitost v 62. minutě proměnili. Van Buren poslal kolmici kolem bránícího Suchého přesně na rozběhnutého Mršiče. Chorvatský záložník si ještě stačil připravit míč na levou nohou a technickou střelou překonal gólmana Šedu. V probíhající ligové sezoně dal druhou branku. "Utkání rozhodl náš druhý gól, protože ve druhém poločase bylo jasné, že kdo ho vstřelí, vyhraje," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

Mladá Boleslav měla několik možností k vyrovnání. Nejprve v 68. minutě, kdy po faulu Králika rozehrávala standardní situaci těsně za hranicí pokutového území, ale Jurásek levačkou mířil nepřesně a přestřelil branku. V 82. minutě mohl skórovat střídající Smrž, ale jeho střelu vyrazil Vorel a o šest minut později hlavou těsně minul Milan Škoda. "Šance jsme měli, ale nenaložili jsme s nimi efektivně," prohlásil Jarolím.

V závěru zasáhl do utkání na domácí straně mladší bratr Milana Škody Michal, který v minulém ročníku působil ve středočeském klubu.

Dynamo zdolalo Mladou Boleslav v nejvyšší soutěži po čtyřech utkáních. Horejšovi svěřenci potvrdili, že se jim doma v lize daří. Před vlastními diváky neprohráli čtyřikrát za sebou a získali tam 16 z celkových 18 bodů v sezoně. "Pro nás je to před reprezentační přestávkou důležitý výsledek," konstatoval Horejš.

Naopak Středočeši vyhráli venku v ligové sezoně jediné z šesti utkání a nasbírali tam jen čtyři z celkových 17 bodů. "Pro nás je mrzuté, že naše bilance z venkovních hřišť je špatná. Jsem přesvědčený, že ve spoustě těch zápasů jsme měli bodovat. Musíme se nad tím zamyslet a něco s tím provést. Je velký rozdíl mezi počtem našich vstřelených gólů doma a venku," poznamenal Jarolím.

Baník dál čeká na výhru

Ostrava remizovala ve 14. kole první ligy na hřišti Hradce Králové 1:1. Skóre zápasu otevřel v 65. minutě střídající Filip Kubala, o osm minut později vyrovnal Nemanja Kuzmanovič. Baník, který má utkání s Karvinou k dobru, nevyhrál v nejvyšší soutěži potřetí za sebou a v neúplné tabulce zůstal pátý. Nováček Hradec nezvítězil druhé kolo po sobě a je šestý.

"Nechci hodnotit, zda bod bereme, nebo ne. Utkání mělo svůj vývoj, my v některých pasážích udělali chyby, a tak to dopadlo. Jestli je to zaslouženě, nebo ne, bezprostředně po utkání nevím," uvedl na tiskové konferenci Ondřej Smetana, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent trenéra Baníku.

Oba týmy na sebe narazily podruhé v krátké době, před týdnem uspěl v osmifinále domácího poháru Hradec, který vyhrál v Ostravě 2:1. "V poháru jsme se přesvědčili, že když splníme určité věci taktického rázu, jsme schopní Baníku čelit. Myslím, že to bylo dramatické utkání, které muselo diváky bavit. Bod pak přijímám. Hráli jsme proti silnému soupeři a remíza je cenná," řekl královéhradecký kouč Miroslav Koubek, jenž Slezany v minulosti vedl.

Baník měl do utkání v Mladé Boleslavi, kde Hradec hraje v azylu své domácí zápasy, lepší vstup. Už v úvodní minutě si naskočil na Fleišmanův centr Almási, hlavičkoval ale mimo a svou šestou branku v ligové sezoně nepřidal.

V oboustranně bojovné první půli šlo navíc o výjimku. Diváci viděli spíše řadu nepřesností a faulů, kterých bylo celkově za zápas 36. Největší příležitost měli až ve 44. minutě domácí, kdy Dvořák našel přesnou přihrávkou unikajícího Vlkanovu, jeho střelu ale stačil vychýlit na tyč bránící Kaloč.

Obraz hry se příliš nezměnil ani na začátku druhé části. Ve 49. minutě si sice naběhl na centr z pravé strany Almási, při svém skluzu ale zasáhl Fendricha, který musel být následně několik desítek vteřin ošetřován. "Vypadá to, že je ale v pořádku. Byl trochu otřesený, nicméně nemám informace, že by tam bylo něco vážného," přiznal Koubek.

Domácí směrem do útoku také příliš možností neměli, na rozdíl od Baníku však byli produktivnější. Po hodině hry sklepl Prekopův centr Vlkanova ke střídajícímu Kubalovi, a ten z bezprostřední blízkosti dostal míč za záda brankáře Budinského. V této ligové sezoně se mezi střelce zapsal premiérově.

"Takhle by to chtěl asi trenér pokaždé, když tam někoho posílá. Klaplo to, jak mělo. Jsem také rád, že dostávám stále více příležitostí," uvedl Kubala, který v Hradci hostuje ze Slovácka.

"Votroci" mohli v dalších minutách svůj náskok navýšit, ale po sérii rohových kopů další branku nepřidali. O osm minut později se proto Baník dočkal vyrovnání. Po přihrávce střídajícího Budínského se uvolnil povedenou kličkou Kuzmanovič a přesnou ranou do levého horního rohu nedal Fendrichovi šanci. Srbský záložník vsítil třetí gól v ročníku nejvyšší soutěže.

"Musím pochválit Buďu za krásný balon. Zvedl hlavu, podíval se a já mu naběhl. Následně jsem to zasekl a střílel na přední tyč. Naštěstí to vyšlo. I když jsme tu chtěli vyhrát, remíza je asi spravedlivá," prohlásil Kuzmanovič.

Baník se následně pokusil strhnout duel ve svůj prospěch. V závěru měl územní převahu, vyjma Budínského střely nad bránu si však už žádnou větší příležitost nevypracoval.

"Hradec hraje důsledný, nepříjemný fotbal. Jsou kompaktní v defenzivě a čekají na rychlé protiútoky, v nichž jsou nebezpeční. Bylo nám jasné, že se utkání bude lámat ve druhém poločase a že to budeme muset odpracovat. To se potvrdilo. Nakonec nám pomohlo i střídání, drželi jsme ještě častěji míč a zaplaťpánbůh nám vyšla jedna z akcí a vyrovnali jsme," konstatoval Smetana.

Ostravští v lize neprohráli čtvrtý venkovní zápas po sobě. Hradec zase prodloužil domácí ligovou sérii neporazitelnosti na sedm duelů. "Minulý zápas jsme tu sice prohráli, ale to jsme byli s Boleslaví jako hosté. Jinak tu máme čtyři remízy a tři výhry. Abych byl maximálně spokojený, mělo by to být asi obráceně. Jsem ale rád, že jsme tu jako domácí tým stále neprohráli. Snad to i vydrží," poznamenal Koubek.

Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 2:1 (0:0)

Branky: 73. Chaluš, 89. Tupta - 78. Puškáč. Rozhodčí: Radina - Ratajová, Vlček - Štěrba (video). ŽK: Koscelník, Plechatý - Köstl, Keita, Ljovin, Bačkovský. Diváci: 2981.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Plechatý, Chaluš, Mikula - Tiéhi, Havelka (87. Rabušic) - Koscelník (65. Nečas), Frýdek (65. Rondič), Matoušek (85. Tupta) - Hilál (88. Faško). Trenér: Kozel.

Bohemians: Bačkovský - Dostál, Köstl, Bederka, Vondra - Ljovin (90. Koubek), Květ - Novák (64. Nový), Hronek (81. Vacek), Fulnek (46. Puškáč) - Keita (64. Bartek). Trenér: Klusáček.

FC Hradec Králové - Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 65. Kubala - 73. Kuzmanovič. Rozhodčí: Batík - Caletka, Kotík - Petřík (video). ŽK: Novotný - Ndefe, Almási, Potočný. Diváci: 1211.

Hradec: Fendrich - Čech, Král, Klíma - Mejdr, Soukeník, Urma, Novotný - Dvořák (60. Kubala), Prekop (78. Vašulín), Vlkanova (90. Harazim). Trenér: Koubek.

Ostrava: Budinský - Juroška, Svozil, Lischka, Fleišman - Kaloč (71. Budínský), Tetour - Ndefe (71. Potočný), Kuzmanovič, Buchta (81. De Azevedo) - Almási. Trenér: Galásek.

Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:1)

Branky: 31. Bassey, 62. Mršič - 30. Milan Škoda. Rozhodčí: Orel - Mokrusch, Slavíček - Adámková (video). ŽK: Sladký, Brandner, Čolič - Dancák. Diváci: 1694.

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Sladký - Hora, Hellebrand (65. Valenta) - Van Buren (65. Brandner), Mihálik, Mršič (71. Talověrov) - Bassey (90. Michal Škoda). Trenér: Horejš.

M. Boleslav: Šeda - Karafiát, Suchý, Preisler - L. Mašek (70. Fila), Hlavatý (75. Ladra), Dancák (90. Stránský), Jurásek - Skalák (75. Smrž), Milan Škoda, Ewerton. Trenér: Jarolím.